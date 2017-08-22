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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1483) Порошенко (13594) Мэттис Джеймс (35)

 Порошенко и Мэттис сделают заявление для прессы по итогам переговоров 24 августа, - АП

порошенко мэттис

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, сделают совместное заявление для прессы по итогам совместных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Церемония встречи П.Порошенко и Дж.Мэттиса возле здания администрации президента Украины запланирована на 12:00, а в 12:50 президент Украины и глава американского оборонного ведомства сделают заявление для представителей СМИ.

Напомним, министр обороны США Дж.Мэттис 23-24 августа посетит Киев, где намерен, в частности, встретиться с П.Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

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Вместе с главой американского оборонного ведомства столицу Украины посетит специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, который также намерен провести встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.
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Бля, вже задовбали ціми анонсами майбутніх подій!!!))
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Что так пахнет? Даааа, это они - Джавелины!)

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ок. заявление для прессы Порох сделает скоро. а когда он что то сделает для народа Украины ?
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Ты вже оттуда не столоваешься,на ахметкиной гумманитарке строго
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порошенко неудачник и человек ахметова, кому интересны его заявления ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Мэттис сделают заявление для прессы по итогам переговоров 24 августа, - АП
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