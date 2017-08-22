 Порошенко и Мэттис сделают заявление для прессы по итогам переговоров 24 августа, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Церемония встречи П.Порошенко и Дж.Мэттиса возле здания администрации президента Украины запланирована на 12:00, а в 12:50 президент Украины и глава американского оборонного ведомства сделают заявление для представителей СМИ.
Напомним, министр обороны США Дж.Мэттис 23-24 августа посетит Киев, где намерен, в частности, встретиться с П.Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.
Вместе с главой американского оборонного ведомства столицу Украины посетит специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, который также намерен провести встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.
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Украинцы будут платить налог с продажи б/у вещей,Аналогичные требования будут применяться и к тем, кто сдает ценности в ломбард
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