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Все про:Одесса (5851) пытки (464) СИЗО (985) пенитенциарная служба (161)

 Прокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган

сизо

Прокуратура Одесской области расследует факты служебной халатности сотрудников Одесского СИЗО, из-за чего стало возможным совершение жестокого убийства арестантом работницы учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Сарган отметила: "Во время отработки информации о возможных репрессиях, которые прошли после резонансного убийства, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с задержанными и начала расследование по факту превышения служебных полномочий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО. ФОТО

В ходе дальнейшего следствия установлено вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения.

В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.

Установлено избирательное отношение работников учреждения в некоторые задержанных, предоставления им преференций.

Так, после убийства сотрудника СИЗО обыски и "наведение порядков" проводилось не у всех камерах и даже не во всех корпусах.

В некоторые места содержания заключенных вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований.

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Наряду с этим документация, которую изучили следователи прокуратуры, говорит о проведении обысков и необходимые меры во всех камерах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога.

Сегодня следователи прокуратуры продолжают обыски в помещениях Одесского СИЗО и управлении пенитенциарного учреждения.

Прокуратура Одесской области неоднократно подчеркивала нарушения условий содержания осужденных, задержанных, их базовых конституционных прав на территории региона.

Только за 2017 в нарушение требований Закона в Одесском и Измаильском СИЗО прокуратурой внесено 30 документов реагирования.

За этот год прокуратура обратилась с 40 документами реагирования на нарушения Закона в трех колониях.

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К примеру, только во время внезапной проверки в январе этого года в 51-й колонии обнаружено, что осужденные, на которых наложены дисциплинарные взыскания, содержались в полуподвальных помещениях без естественного освещения. Большинство помещений медицинской части неприспособлены для этого.

Пенитенциарная система давно нуждается в кардинальных изменениях и перезагрузке в демократическом направлении. Убийство девушки и пытки задержанных - этому ужасный пример.

О чем вообще может идти речь, когда на стенах пенитенциарного учреждения висит такой яркий пример тоталитарного режима, как портрет Ф.Э. Дзержинского. По выявленному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (распространение представителем власти коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов)".

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а если бы девушку не убили..., а если бы девушка осталась жива...
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Лучше пускай Луценко расскажет как его ведомство наглядало за соблюдением законности в этом СИЗО. Почему уполномоченый, который туда раз в три года приезжает выявил, а прокурор, который три раза в месяц обязан проверять, нет?
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ГПУ опубликовала видео избиения спецназом арестантов Одесского СИЗО https://inforesist.org/gpu-opublikovala-video-izbieniya-spetsnazom-arestantov-odesskogo-sizo/ … Минюст по прежнему все отрицаетПрокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган - Цензор.НЕТ 1669
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Совести у тебя нет называть потужни рэформы дном называть)))
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А ніхто з достойників наших не хоче приватизувати всю пенітенціарну систему в Україні? Все ж на продаж у нас...
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Ну,то що,куме,буде справа вiд Луцiка?
-Так,заведут справу на Дзерджинского
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все знают что за 300 долларов можно попасть в любое СИЗО в Украине а в колонии еще дешевле там работники являются посредниками за деньги. Дайте людям нормальные зарплаты и введите наказание за насилие и нарушение дисцыплины
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган
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