 Прокуратура АРК проверяет более 500 случаев нарушений прав журналистов в оккупированном Крыму, - Мамедов

Об этом сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов во время брифинга в Киеве 22 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По его словам, прокуратуре на данный момент известно более чем о 500 случаях препятствования журналистской деятельности на полуострове.
"В 23 уголовных производствах по фактам незаконного препятствования профессиональной деятельности журналистов нами проверяется более 500 таких фактов", - сказал Мамедов.
В рамках этих производств уже проведено более 700 процессуальных действий, добавил прокурор АРК.
Как минимум 22 украинских информационных ресурса полностью или частично недоступны в аннексированном Крыму. В их числе -Крым.Реалии. Таковы результаты мониторинга, проведенного Крымской правозащитной группой в июле 2017 года в пяти крымских городах и опубликованного 2 августа.
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