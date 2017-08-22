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 Прокуратура АРК проверяет более 500 случаев нарушений прав журналистов в оккупированном Крыму, - Мамедов

крым

Прокуратура АРК проводит процессуальное руководство более чем в 150 уголовных производствах относительно нарушения прав и свобод человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в том числе о нарушении прав журналистов.

Об этом сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов во время брифинга в Киеве 22 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, прокуратуре на данный момент известно более чем о 500 случаях препятствования журналистской деятельности на полуострове.

"В 23 уголовных производствах по фактам незаконного препятствования профессиональной деятельности журналистов нами проверяется более 500 таких фактов", - сказал Мамедов.

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В рамках этих производств уже проведено более 700 процессуальных действий, добавил прокурор АРК.


Как минимум 22 украинских информационных ресурса полностью или частично недоступны в аннексированном Крыму. В их числе -Крым.Реалии. Таковы результаты мониторинга, проведенного Крымской правозащитной группой в июле 2017 года в пяти крымских городах и опубликованного 2 августа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АРК проверяет более 500 случаев нарушений прав журналистов в оккупированном Крыму, - Мамедов
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