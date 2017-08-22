 Турчинов: Статья в The New York Times - элемент информационного прикрытия возможного участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ

Об этом говорится в докладе Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, руководителя рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
"РФ на протяжении длительного времени реализует против Украины враждебную политику, последствиями которой является аннексия Крыма и оккупация части восточных регионов Украины. Агрессия России против Украины на сегодня осуществляется в форме гибридной войны, во время которой РФ кроме ведения боевых действий мощно использует тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации Украины как надежного и прогнозируемого партнера, в частности, в таких чувствительных для международного сообщества сферах, как военно-техническое сотрудничество", - говорится в докладе.
По мнению Турчинова, одной из задач таких провокаций является манипуляция общественным сознанием с целью маскировки РФ собственной активного участия во многих деструктивных кампаниях.
"В этом контексте рабочая группа считает статью в издании The New York Times от 14 августа 2017 года элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ", - резюмирует Секретарь СНБО.
Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.
Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.
В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
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Инженер-ракетостроитель, профессор Роберт Шмукер считает, что северные корейцы не разрабатывают ракеты сами, а используют советские технологииЕсть еще второй очень важный момент. Мало далеко стрелять - надо еще попасть в цель. Но до сих пор мы не видели ни одного запуска, который добрался бы до какой-то удаленной точки. Никаких подобных испытаний. Так что это красивые демонстрационные запуски, но не более того: 70-80 процентов запусков ракет с 1984 года - это чистой воды демоверсии запусков, причем советских ракет.
- Предыдущие ракеты, которые северокорейцы то и дело запускают, являются ракетами типа "SCUD", "Нодон" и "Точка" - все это советские разработки. По фотографиям с военных парадов, с запусков видно, что подавляющее большинство из них - старые советские ракеты.
Но новые ракеты, запуски которых состоялись в последние 12-14 месяцев, основываются на иной технологии, которая уже не имеет отношения к "SCUD" и другим. Они должны были создать эту технологию буквально из ничего. Но и здесь мы видим, что использованные в этих ракетах двигатели совершенно точно поступили из России.
- Вы сказали, что в ракетах, которые КНДР испытывал недавно, использовались новые технологии. Что это за технологии?
- Да это тоже разработки 60-70-х годов прошлого века! Мы четко определили, что ракеты типа "Мусудан" или "Хвасон-10" на самом деле являются модифицированными ракетами для советских подводных лодок. Это хорошо видно по ракетному двигателю, конструкции и так далее.
- Получается, что Северной Корее удается за счет модификации старых технологий держать мир в напряжении?
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