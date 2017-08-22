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 Политика Украины, Технологии
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Все про:информационная война (490) КНДР (294) провокация (1231) ракеты (579) Россия (71941) СНБО (3261) Турчинов (3301)

 Турчинов: Статья в The New York Times - элемент информационного прикрытия возможного участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ

турчинов корея

Кремль активно использует манипуляцию общественным сознанием как один из методов информационной войны против Украины.

Об этом говорится в докладе Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, руководителя рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

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"РФ на протяжении длительного времени реализует против Украины враждебную политику, последствиями которой является аннексия Крыма и оккупация части восточных регионов Украины. Агрессия России против Украины на сегодня осуществляется в форме гибридной войны, во время которой РФ кроме ведения боевых действий мощно использует тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации Украины как надежного и прогнозируемого партнера, в частности, в таких чувствительных для международного сообщества сферах, как военно-техническое сотрудничество", - говорится в докладе.

По мнению Турчинова, одной из задач таких провокаций является манипуляция общественным сознанием с целью маскировки РФ собственной активного участия во многих деструктивных кампаниях.

"В этом контексте рабочая группа считает статью в издании The New York Times от 14 августа 2017 года элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ", - резюмирует Секретарь СНБО.

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Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
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нет. болваны которые не проверили вброс... Такие элементарные и простые вещи для нас, как кацапы всегда лгут, оказываются для них, почему то? открытием? В тем же Сименсом и т.д.
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Ну что ж. Раз The NewYork Times - болваны, то придется выписывать "Крыжопольську правду" и ежемесячный журнал "Липецкий кондитер"
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Советуешь прочитанное? Чы рекламируешь, бот?
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корейский боярышник на женьшене дринкают шоле?
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Уничтожение режима в КНДР не выгодно ни России, ни Китаю - думаю нужно провести очень серьезное расследывание. А еще глубже нужно копнуть под сам завод - не продавала ли какая то сволочь чертежи врагам!
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Под чей завод? Под российский? Это вам не схема подключения проходного выключателя!
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Я говорю о Южмаше. До времен АТО продавали все и чертежы в том числе. Потому было полно времены подготовить оборудование для серийного выпуска. Китайцы и за полгода построят завод, лишь бы приказали.
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Ракетостроитель: Северная Корея пугает всех советскими ракетами
Инженер-ракетостроитель, профессор Роберт Шмукер считает, что северные корейцы не разрабатывают ракеты сами, а используют советские технологииЕсть еще второй очень важный момент. Мало далеко стрелять - надо еще попасть в цель. Но до сих пор мы не видели ни одного запуска, который добрался бы до какой-то удаленной точки. Никаких подобных испытаний. Так что это красивые демонстрационные запуски, но не более того: 70-80 процентов запусков ракет с 1984 года - это чистой воды демоверсии запусков, причем советских ракет.
- Предыдущие ракеты, которые северокорейцы то и дело запускают, являются ракетами типа "SCUD", "Нодон" и "Точка" - все это советские разработки. По фотографиям с военных парадов, с запусков видно, что подавляющее большинство из них - старые советские ракеты.
Но новые ракеты, запуски которых состоялись в последние 12-14 месяцев, основываются на иной технологии, которая уже не имеет отношения к "SCUD" и другим. Они должны были создать эту технологию буквально из ничего. Но и здесь мы видим, что использованные в этих ракетах двигатели совершенно точно поступили из России.
- Вы сказали, что в ракетах, которые КНДР испытывал недавно, использовались новые технологии. Что это за технологии?
- Да это тоже разработки 60-70-х годов прошлого века! Мы четко определили, что ракеты типа "Мусудан" или "Хвасон-10" на самом деле являются модифицированными ракетами для советских подводных лодок. Это хорошо видно по ракетному двигателю, конструкции и так далее.
- Получается, что Северной Корее удается за счет модификации старых технологий держать мир в напряжении?
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молодець Пастор, але треба йти далі і внаглу на весь світ заявити що то кацапи ина озброюють, і нехай потім вже москалі чухаються і думають як нових санкцій запобігти. Вони вже суки це почуяли, що зявилася мулька - корейці самі можуть ракети робити
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Крім сіна,педерація продає товстопузому також ракети.Бо більше,власне,нічого...
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а чим технологічна відстала педерація могла допомогти в виготовленні ракет. вони могли пузатому самодуру тільки совєцкі ракети продати, які виготовляло КБ "Южное"
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"Кремль активно использует манипуляцию общественным сознанием как один из методов информационной войны против Украины." - а Украина типа не использует? Использует точно в таком же русле. Вместо того, чтобы говорить о совершённом еврейской элитой государственном перевороте у нас в стране при помощи финансирования США нам постоянно твердят о какой-то там воображаемой войной с Россией и все проблемы страны сваливают на это.

Думайте своей головой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: Статья в The New York Times - элемент информационного прикрытия возможного участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ
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