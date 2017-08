 Статья в The New York Times - элемент информационного прикрытия возможного участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ, - Турчинов

Читайте также: Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР

Об этом говорится в докладе Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, руководителя рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания The New York Times, информирует Цензор.НЕТ "РФ на протяжении длительного времени реализует против Украины враждебную политику, последствиями которой является аннексия Крыма и оккупация части восточных регионов Украины. Агрессия России против Украины на сегодня осуществляется в форме гибридной войны, во время которой РФ кроме ведения боевых действий мощно использует тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации Украины как надежного и прогнозируемого партнера, в частности, в таких чувствительных для международного сообщества сферах, как военно-техническое сотрудничество", - говорится в докладе.По мнению Турчинова, одной из задач таких провокаций является манипуляция общественным сознанием с целью маскировки РФ собственной активного участия во многих деструктивных кампаниях."В этом контексте рабочая группа считает статью в издании The New York Times от 14 августа 2017 года элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ", - резюмирует Секретарь СНБО.Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.