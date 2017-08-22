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Все про:Почаев (14) самоубийство (565)

 Бывший военнослужащий покончил с собой на территории Почаевской Лавры, - Нацполиция

нацполиция

21 августа около шести часов утра в дежурную часть Кременецкого отдела полиции обратился 64-летний житель села Нестерварка Тульчинского района Винницкой области и сообщил, что на территории Свято-Успенской Лавры покончил жизнь самоубийством его 38-летний сын.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области .

В сообщении отмечается: "По словам отца, сына он привез с надеждой, что он немного успокоится, ведь в последние годы бывший военный имел психические проблемы, о чем есть заключение медиков. Однако в ночь трагедии сын был беспокойным и около четырех часов утра вышел из комнаты отеля. Отец бросился за ним, но найти не смог. Впоследствии охранники Лавры услышали крик со смотровой галереи, а после этого во двор упало тело.

Труп направлен в морг для проведения вскрытия. Уголовное производство начато по части первой статьи 115 УК".

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ага, так ведь проще всего! Раз... и нет проблем, по крайней мере у него!
Ну и конечно если не "помогли"!
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Почаевские гундяевцы точно ни при чем? Журналист Любовь Лагутенко на своей странице в Facebook рассказала совершенно дикую историю, произошедшую в селе Громовка Херсконской области.

По ее словам, контуженный на войне боец обратился к священнику, чтобы хоть как-то обрести душевное спокойствие после пребывания на передовой.

Впрочем, после разговора с работником пропагандистской церкви УПЦ МП, мужчина повесился.

"Можно только догадываться, что посоветовал ему провокатор с крестом, - отметила Лагутенко. - Более того, после этого церковник потребовал, чтобы бойца АТО не хоронили на сельском кладбище".

Сельский голова Громовки подтверждает инцидент и говорит, что настоятель Александр Павлик действительно вел антигосударственную деятельность. К нему даже приезжали на беседу сотрудники СБУ.
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Бывшего атошника везти в филиал ФСБ? Простите, я правильно поняла, что психические проблемы были именно у отца?
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да походу так он полный идиот сына нужно было отдавать в закрытое учреждение на реабилитацию послевоенный посттравматический синдром очень похож на психическое расстройство но это излечимо а он поыез его в логово ФСБ и там оставил без присмотра
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люди сына потеряли. А ты говном плюешься.. А когда ты своего ребенка похоронишь - можно мы тебя имбецилкой назовем,по аналогии с твоими словами? У тебя вообще что-то человеческое есть? Может,лавра - это была последняя надежда? Призрачная,но надежда? И не вина отца,что сын таким после АТО стал. Откуда ты знаешь,что он там видел и что пережил? Да любой родитель в такой ситуации и к богу,и к черту пойдет,игнорируя все ваши политические испражнения. Лишь бы ребенок жив остался и здоров. А как теперь 64-летнему старику доживать - ты представила?Когда впереди - одиночество,болезни и ненужность.. И завтра забудут,что его сын воевал. А послезавтра,если не дай бог,сменится власть - сыном вообще попрекать будут - а в этой стране ни в чем уверенным быть нельзя.. Бл,ну ты же типа женщина....
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це вже третій випадок, якщо не помиляюся. Професійний психолог не дорівнює храмовому службовцю.
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дайте людям больше, чем они потеряли на этой войне приняв в ней участие, и таких случаев не будет, но только вот кто даст, у кого это есть...
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А скільки зараз психічно хворих по всій країні без нагляду? Держава неспроможна допомогати таким хворим. І не хоче. І не буде. Роблять вигляд що вони не існують. Вони кинуті напризволяще. Деякі кінчають життя самогубством, інші становлять небезпеку для суспільства. По ставленню до цих бідолах можна судити про моральний стан суспільства загалом
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Любой покончит собой, пробыв долго на территории московской лавры.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший военнослужащий покончил с собой на территории Почаевской Лавры, - Нацполиция
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