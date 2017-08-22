 Бывший военнослужащий покончил с собой на территории Почаевской Лавры, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области .
В сообщении отмечается: "По словам отца, сына он привез с надеждой, что он немного успокоится, ведь в последние годы бывший военный имел психические проблемы, о чем есть заключение медиков. Однако в ночь трагедии сын был беспокойным и около четырех часов утра вышел из комнаты отеля. Отец бросился за ним, но найти не смог. Впоследствии охранники Лавры услышали крик со смотровой галереи, а после этого во двор упало тело.
Труп направлен в морг для проведения вскрытия. Уголовное производство начато по части первой статьи 115 УК".
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Ну и конечно если не "помогли"!
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Земля пухом...
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По ее словам, контуженный на войне боец обратился к священнику, чтобы хоть как-то обрести душевное спокойствие после пребывания на передовой.
Впрочем, после разговора с работником пропагандистской церкви УПЦ МП, мужчина повесился.
"Можно только догадываться, что посоветовал ему провокатор с крестом, - отметила Лагутенко. - Более того, после этого церковник потребовал, чтобы бойца АТО не хоронили на сельском кладбище".
Сельский голова Громовки подтверждает инцидент и говорит, что настоятель Александр Павлик действительно вел антигосударственную деятельность. К нему даже приезжали на беседу сотрудники СБУ.
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