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 Политика Украины, Технологии
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Все про:КНДР (294) ракеты (579) СНБО (3261) Турчинов (3301)

 Анализ изображения севернокорейских ракет Hwasong-12, Hwasong-14 исключает использование в них украинских ракетных двигателей, - Турчинов

турчинов

Эксперты установили, что баллистические ракеты КНДР Hwasong-12, Hwasong-14 не используют двигатели украинского производства.

Об этом говорится в докладе Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, руководителя рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

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В документе говорится, что за период независимости Украины Госэкспортконтроль не передавал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним.

Кроме того сообщается, что анализ украинскими специалистами изображения ракет Hwasong-12, Hwasong-14, в частности, основного однокамерного двигателя первой ступени, показал, что в них не используется ракетный двигатель РД-250, который является двухкамерным. Однако для его создания не исключается возможность использования отдельных составных частей ракетного двигателя РД-250.

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Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
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"анализ украинскими специалистами изображения ракет Hwasong-12, Hwasong-14, в частности, основного однокамерного двигателя первой ступени, показал, что в них не используется ракетный двигатель РД-250, который является двухкамерным. Однако для его создания не исключается возможность использования отдельных составных частей ракетного двигателя РД-250.
Источник: https://censor.net.ua/n452645 "

Объективно.
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Просто фейерверк! Южмаш официально заявил: "Такого нет делаем" Нет надо каждому можновладцу пожевать пережеванное. Да по всем СМИ. Иначе как народ поймет, что они ему нужны.
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Да признайтесь уже, что в свое время пиляли все, что могли и продавали китайцам чертежы, а те просто подставили, передав их в КНДР
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Конечно Украина намного ближе к Китаю и Корее, чем Роися. И отношения с КНДР у РОиси никогда не были такими теплыми, как у Украины.

Это ж так логично, если ты сидишь в Ольгино.
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то кацапські партньори передавали,вчасно ми вас позбулись.
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Может быть. Но еще до времен АТО с наших заводов продавали все и всяк. И чертежи могли попасть кому угодно. Время такое было.
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чертежЫ может и продавали, а вот чертежи - нет.
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Та досить вже виправдовуватись. Один проплачений мудак щось там звіздонув,і тепер весь світ на вухах стоїть.
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э нет...тема очень перспективная...тут на рашку есть возможность многое навесить.если подойти фундаментально
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У Кремлі визначились із майбутнім Донбасу
Однією із ймовірних домовленостей між РФ та США може стати так зване "впихування" фейкових республік Донбасу в Україну, в обмін на мир на окупованих територіях.Є ймовірність того, що війну на Донбасі спробують закінчити за рахунок інтересів України, а тактика і стратегія ЗСУ в зоні АТО буде виходити не з військової доцільності, а від міжнародного фактора та тих рішень, які будуть прийняті в Білому домі, після зустрічі Суркова і Волкера.РФ спробує "впихнути" окуповані райони Луганської і Донецької областей назад в Україну на умовах повної амністії і особливого статусу, отримавши таким чином можливість через них контролювати всю зовнішню політику України. В такий спосіб Росія спробує відразу вирішити кілька проблем: припинити бойові дії на Донбасі, щоб вийти з-під санкцій та не дати Україні інтегруватися на Захід.Якщо цей сценарій не спрацює, ймовірно, квазіреспублікі "ДНР" та "ЛНР" буде переформатовано і РФ піде за "придністровським сценарієм" замороженого конфлікту, який не дозволить Україні повноцінно інтегруватися на Захід.
http://24tv.ua/dmitro_snyegirov_tag4944?utm_source=seocopy
http://24tv.ua/dmitro_snyegirov_tag4944?utm_source=seocopy
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Третий год одну и ту же пугалочку пользуют.

Что же раньше мешало провернуть этот славный договорняк, у четом того, что раньше у Роиси позиции были куда сильнее, чем сейчас?
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Хватит тащить сюда разный бред - Нету договорняков между США и помойкой рашкой - Есть мировой полицейский который прессует преступника по всем направлениям.
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Плять, этож надо - по фото определил. Вот что кресло председателя РНБО животворящее с человеком делает!
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Надо отвечать в стиле главного кацапа:
- Буду краток! Эти двигатели поставила РФ.
Всё!!! Точка!!!
И пусть Письков мечет икру....
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думаю что ЦРУ в курсе сколько фсбшних кротов действуют в Украине какими би високими должностями они не прикривались
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пля - почему не подан иск на много-много миллионов за клевету с публикацией извининений и поровержений?
Всё больше возникает мнение что укр.верхушк,а во главе с Барыгой, вся на Х.йла работает.
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Все анализы Пастора не имеют значения в мире, он - бесконечно малая и брехливая величина.
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...анализ изображения ... исключает ...

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очередной жид какой-то:
"слава кпсс", "анализ изображения", ...
пластырь, жги дальше !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнализ изображения севернокорейских ракет Hwasong-12, Hwasong-14 исключает использование в них украинских ракетных двигателей, - Турчинов
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