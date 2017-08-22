 Анализ изображения севернокорейских ракет Hwasong-12, Hwasong-14 исключает использование в них украинских ракетных двигателей, - Турчинов

Об этом говорится в докладе Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, руководителя рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
В документе говорится, что за период независимости Украины Госэкспортконтроль не передавал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним.
Кроме того сообщается, что анализ украинскими специалистами изображения ракет Hwasong-12, Hwasong-14, в частности, основного однокамерного двигателя первой ступени, показал, что в них не используется ракетный двигатель РД-250, который является двухкамерным. Однако для его создания не исключается возможность использования отдельных составных частей ракетного двигателя РД-250.
Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.
Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.
В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
2074 21
"Информация по "Южмашу" является четкой провокацией против Украины", - Гройсман о якобы продаже ракетных двигателей КНДР(64)
Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею(151)
Турчинов поздравил военных связистов: Военная связь сегодня - это высокотехнологичная основа ВСУ(14)
Турчинов на Донбассе представил "оружие контрпропаганды" - установку, которая будет подавлять телеканалы террористов, - штаб АТО(109)
Снєгирьов: Прийнявши "закон Турчинова", парламент схвалить мінські угоди(0)
Турчинов поздравил воинов с Днем ВДВ: Профессионализм и отвага украинских "крылатых пехотинцев" высоко ценятся во всем мире(18)
Оклады военнослужащих не могут быть меньше, чем у чиновников, - Турчинов(133)
Источник: https://censor.net.ua/n452645 "
Объективно.
Ответить
Ответить
Ответить
Это ж так логично, если ты сидишь в Ольгино.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Однією із ймовірних домовленостей між РФ та США може стати так зване "впихування" фейкових республік Донбасу в Україну, в обмін на мир на окупованих територіях.Є ймовірність того, що війну на Донбасі спробують закінчити за рахунок інтересів України, а тактика і стратегія ЗСУ в зоні АТО буде виходити не з військової доцільності, а від міжнародного фактора та тих рішень, які будуть прийняті в Білому домі, після зустрічі Суркова і Волкера.РФ спробує "впихнути" окуповані райони Луганської і Донецької областей назад в Україну на умовах повної амністії і особливого статусу, отримавши таким чином можливість через них контролювати всю зовнішню політику України. В такий спосіб Росія спробує відразу вирішити кілька проблем: припинити бойові дії на Донбасі, щоб вийти з-під санкцій та не дати Україні інтегруватися на Захід.Якщо цей сценарій не спрацює, ймовірно, квазіреспублікі "ДНР" та "ЛНР" буде переформатовано і РФ піде за "придністровським сценарієм" замороженого конфлікту, який не дозволить Україні повноцінно інтегруватися на Захід.
http://24tv.ua/dmitro_snyegirov_tag4944?utm_source=seocopy
http://24tv.ua/dmitro_snyegirov_tag4944?utm_source=seocopy
Ответить
Что же раньше мешало провернуть этот славный договорняк, у четом того, что раньше у Роиси позиции были куда сильнее, чем сейчас?
Ответить
Ответить
Ответить
- Буду краток! Эти двигатели поставила РФ.
Всё!!! Точка!!!
И пусть Письков мечет икру....
Ответить
Ответить
Всё больше возникает мнение что укр.верхушк,а во главе с Барыгой, вся на Х.йла работает.
Ответить
Ответить
=========================================================================
очередной жид какой-то:
"слава кпсс", "анализ изображения", ...
пластырь, жги дальше !
Ответить