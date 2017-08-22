 Международные организации сэкономили до 40% бюджета, выделенного на госзакупки лекарств, - Минздрав

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на отчет Счетной палаты, передает Цензор.НЕТ.
"Счетная палата 22 августа представила отчет об эффективности закупок лекарств через международные организации. Вывод отчета: закупка лекарств через международные организации являются сейчас экономически более целесообразными, чем закупка через Министерство здравоохранения. По оценке Счетной палаты, международные организации сэкономили до 40% бюджета на лекарства, а некоторые препараты закупались в 26 раз дешевле, чем это делал МЗ до 2015 года. Сэкономленные средства направляются на дополнительную закупку лекарств, а следовательно украинцы получают больше качественных препаратов", - отмечено в сообщении.
"Экономическую эффективность закупок лекарств через международные организации, которую постоянно подчеркивает Правительство, подтвердили аудиторы Счетной палаты, - утверждает и.о. министра здравоохранения Украины, доктор Ульяна Супрун. - Это в очередной раз доказывает, что, несмотря на сопротивление фармацевтических дельцов, которые годами зарабатывали на закупках лекарств для украинцев, мы движемся в правильном направлении, а украинцы получают больше качественных лекарств".
В ведомстве отметили, что среди недочетов международных закупок, на которые Счетная палата обратила внимание, - неусовершенствованный учет остатков лекарств, а также расчет регионами потребности в них.
"За год нам удалось полностью изменить систему формирования номенклатур. Созданы экспертные и технические группы, работа которых теперь урегулирована приказами Минздрава. Сейчас мы работаем над более подробными инструкциями для них, как это рекомендовала Счетная палата", - отметила Супрун.
Напомним, что в 2015 году Минздрав Украины начал закупать лекарства через международные организации, в частности, ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents.
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Шо тут сказать...
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А "критиканам" дій МОЗ та її очільника- ганьба!!!
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