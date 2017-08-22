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 Политика Украины
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Все про:госзакупки (793) лекарства (750) Счетная палата (98) Супрун Ульяна (173)

 Международные организации сэкономили до 40% бюджета, выделенного на госзакупки лекарств, - Минздрав

лекарства

Международные организации во время закупок лекарственных средств сэкономили до 40% бюджета, ряд препаратов закупался в 26 раз дешевле по сравнению с закупками Министерства здравоохранения в 2015 году

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на отчет Счетной палаты, передает Цензор.НЕТ.

"Счетная палата 22 августа представила отчет об эффективности закупок лекарств через международные организации. Вывод отчета: закупка лекарств через международные организации являются сейчас экономически более целесообразными, чем закупка через Министерство здравоохранения. По оценке Счетной палаты, международные организации сэкономили до 40% бюджета на лекарства, а некоторые препараты закупались в 26 раз дешевле, чем это делал МЗ до 2015 года. Сэкономленные средства направляются на дополнительную закупку лекарств, а следовательно украинцы получают больше качественных препаратов", - отмечено в сообщении.

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"Экономическую эффективность закупок лекарств через международные организации, которую постоянно подчеркивает Правительство, подтвердили аудиторы Счетной палаты, - утверждает и.о. министра здравоохранения Украины, доктор Ульяна Супрун. - Это в очередной раз доказывает, что, несмотря на сопротивление фармацевтических дельцов, которые годами зарабатывали на закупках лекарств для украинцев, мы движемся в правильном направлении, а украинцы получают больше качественных лекарств".

В ведомстве отметили, что среди недочетов международных закупок, на которые Счетная палата обратила внимание, - неусовершенствованный учет остатков лекарств, а также расчет регионами потребности в них.

"За год нам удалось полностью изменить систему формирования номенклатур. Созданы экспертные и технические группы, работа которых теперь урегулирована приказами Минздрава. Сейчас мы работаем над более подробными инструкциями для них, как это рекомендовала Счетная палата", - отметила Супрун.

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Напомним, что в 2015 году Минздрав Украины начал закупать лекарства через международные организации, в частности, ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents.
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Эти фармацевтические дельцы ещё долго пить будут кровь и гадить при каждом удобном случае. Это какое бабло мимо пролетело на накрутке цен.
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Неплохо бы денежки обратно потребовать. Все знают где...
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Ага... дерьмо от ЮНИСЕФ, конечно же, помогает сэкономить на здоровье.
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ряд препаратов закупался в 26 раз дешевле по сравнению с закупками Министерства здравоохранения в 2015 году Источник: https://censor.net.ua/n452644

Шо тут сказать...
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А де ділись закуплені ліки ? Мабуто не дістались звичайним людям, а пішли в кабмін і раду з банковою.... ?!
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ряд препаратов закупался в 26 раз дешевле по сравнению с закупками Министерства здравоохранения в 2015 году,,,,-укажите ряд препаратов,которые сейчас можно купить в 26 раз дешевле...
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Не вижу логики. Упомянутые лекарства закупались с единственной целью - закупить. Зачем и куда делись - спросите у глав.врачей. И не факт, что они физически существовали.
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Минздрав проводит закупки не для аптек. Это препараты ля лечения онко-больных, туберкулёза, спида, кардиологии, диабета в стационарных условиях и для бесплатной выдачи для амбулаторного лечения, а так же вакцины для прививок. Это не полный список конечно, но примерно так.
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Ну тепер ці сорок процентів можна з чистою совістю вкрасти.Зекономили ж,не пропадати ж добру...
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Шана та дяка Супрун та її команді за таку роботу.
А "критиканам" дій МОЗ та її очільника- ганьба!!!
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Ну, ничего страшного! Свои бабки они отбили на программе бесплатного лекарства для лохов! В наглую из бюджета на залежавшийся товар у дорогих друзив-фармомафии!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународные организации сэкономили до 40% бюджета, выделенного на госзакупки лекарств, - Минздрав
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