 Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Порошенко принял доклад об итогах работы рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания "The New York Times" от 14 августа 2017 года.
Глава государства поблагодарил за тщательно проведенную работу, выполненную в определенный им срок. "На сегодняшний день это демонстрирует открытость и решительность действий Украины", - подчеркнул он и добавил, что в состав рабочей группы вошли представители спецслужб, Государственного космического агентства Украины, Министерства иностранных дел Украины, Государственной службы экспортного контроля Украины и всех ведомств, которые имеют возможность продемонстрировать ответственную позицию Украины по отношению к выполнению взятых на себя международных обязательств.
"С учетом выводов комиссии, хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН", - сказал П.Порошенко.
Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.
Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.
В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
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Идиет порошенко.
И в результате совбез не примет решение.
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Последнее время - просто не могу смотреть наших презика, гросю и других провластных чинуш. Тошнит.
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