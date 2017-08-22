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 Политика Украины
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Все про:КНДР (294) МИД (4254) Порошенко (13594) ракеты (579)

 Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР

кндр

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел инициировать рассмотрение на Совете безопасности ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе Северной Кореи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Мировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин

Порошенко принял доклад об итогах работы рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания "The New York Times" от 14 августа 2017 года.

Глава государства поблагодарил за тщательно проведенную работу, выполненную в определенный им срок. "На сегодняшний день это демонстрирует открытость и решительность действий Украины", - подчеркнул он и добавил, что в состав рабочей группы вошли представители спецслужб, Государственного космического агентства Украины, Министерства иностранных дел Украины, Государственной службы экспортного контроля Украины и всех ведомств, которые имеют возможность продемонстрировать ответственную позицию Украины по отношению к выполнению взятых на себя международных обязательств.

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"С учетом выводов комиссии, хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН", - сказал П.Порошенко.

Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
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Так росия даст вето.

Идиет порошенко.

И в результате совбез не примет решение.
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Это правильно. На каждый инфо вброс кремлевских пропагандонов должна быть адекватная реакция. Привлечь "NYT" к ответственности не получиться, но заставить выступить с опровержением опубликованных материалов вполне по силам
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Вони же інтерв'ю Клімкіна надрукували- більшого годі й чекати.
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А не помешало бы еще интервью Фриз,в котором она сказала,шо цапы 14 лет постачают Ыну технологиии и тему можно закрывать
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А для них Фріз це хто така? Так я відповім- ніхто. Навіть той експерт більшу вагу має.
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От би ще хтось доручив ООН у рашки право вето забрати... Може Трамп доручить- тому це як два пальці об асфальт!
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Саме Україна має бути ініціатором в розслідуванні джерел надходження технологій виробництва ЯО та ракетобудування КНДР !!!))
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А чего он так долго думал ? Раша успела весь мир на уши поставить . У нас все решения исходят как из жирафа .
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Надо сначала заявлять , а потом тихонько расследовать . Раша так и делает .
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Як жаль, що всі, хто знає як керувати державою...
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ЧИТАЙ : https://censor.net.ua/news/452648/turchinov_statya_v_the_new_york_times_element_informatsionnogo_prikrytiya_vozmojnogo_uchastiya_rf_v
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Потому, что правда требует времени для доказательств.
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Вето на рассмотрение они наложить не могут. Это процедура по принятию резолюции.
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А МИД не знает, что ему делать. Только и ждет пенделя от папы. Русью пахнет
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Вроде тему уже проехали несколько дней назад. Чего до сих пор так бомбит у некоторых?
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цапы уже начали нервничать - а я уже предвкушаю - какие санкции будут после окончания раследования и как еще фюрер поле этого накажит жителей цапии опять))
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ага)говорят что тему вроде уже прокатали))))палятся тут не подецки
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Я конечно профан. Но у меня возникает глупый вопрос - МИДу больше делать нефиг, чем оправдываться после всяких фейковых обвинений. США уже высказали свою позицию - Украина не виновна. Все остальные моськи после этого слона могут подвывать все что угодно.
Последнее время - просто не могу смотреть наших презика, гросю и других провластных чинуш. Тошнит.
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Сам президент и правительство подняло вонь вокруг этого вброса.Ещё и оправдываться сами будут в ООН перед рашкой.Ой,дебилы!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР
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