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Все про:День независимости (719) МВД (8379) правоохранительные органы (242) праздник (1586)

 За правопорядком в дни государственных праздников будут следить 15 тыс. правоохранителей, - МВД

полиция

23-24 августа безопасность и порядок в украинских городах будут обеспечивать 15 тыс. правоохранителей, заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МВД, по словам Ярового, МВД привлечет к обеспечению правопорядка в День флага и День Независимости все свои подразделения, а в общей сложности будет задействовано 15 тыс. человек личного состава, 7 тыс. придется на Киев.

"Для проведения публичных мероприятий во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины МВД привлечет все свои подразделения - Национальную полицию, Национальную гвардию, Госпогранслужбу, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, Государственную миграционную службу", - говорится в сообщении.

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Яровой отметил, что главным вызовом для правоохранительной системы в праздничные дни станет высокий уровень террористической угрозы, однако Нацполиция полностью готова к обеспечению безопасности граждан 23-24 августа.

"Личный состав должен четко понимать свои задачи и смысл всех этих мероприятий. Мы осознаем уровень террористической угрозы, намерения дестабилизировать ситуацию и показать, что Украина не способна обеспечить безопасность. Мы следим за информацией в СМИ, за тем, что происходит по всем направлениям", - добавил замминистра МВД.

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Чего бы такой армии Луганск не освободить, или Донецк,или Крым ??? Или их задача помочь ворью освободить Украину от правды ?
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Ну вот представьте - освободили. А что дальше? Что шоколадным мародерам делать? Это освобождение им смерти подобно
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Они не власть,они банда дорвавшаяся до властного корыта на крови людей.
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Разрешите спросить...а в остальные дни чем они занимаются?
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Они заняты, мусора с титушней стройку возле метро Дарница защищают от людей
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Вот это парад так парад! Часа два будут по Крещатику менты маршировать.
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нужно обогнать рашу по количеству силовиков! догоним и перегоним рашу!
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Скачок на месте провокация, два скачка попытка Майдана - расстрел.
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Ніякого Майдану в свято не буде.Звичайні заходи безпеки для городян та гостей міста.
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Вообщемта Майдан для украинцев свято покруче, чем обозрение жирных харь на трибуне
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Вообщемта ви сьогодні знову дали привід сумніватися в вашому праві говорити від імені українців.
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Это вы про гавкот некоей особы из Караганды, которая заявила, что украинский гимн оказывается вопят? Или вы про ту фарисейку, которая платочком вытираемые крокодильи слезы по жертвам Илловайска прикрывает полирование карамельных виновников этого страшного военного преступления?
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Ні. Я про негідника,який,судячи по недоречному гумору, зневажає цих самих жертв Іловайської трагедії.
пс.Для вас Караганда якесь знакове місто чи що? З якого дива воно відноситься до мене?
Не бажаю з вами спілкуватись.
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Повторюсь, они жертвы определенных преступных действий тех, кого вы тут защищаете с утра до ночи. И ваши причитания не больше, чем слезы сострадания по Устрицам Плотника, жравшего их и прикрывающего этот процесс носовым платочком. Надеюсь кэрролловскую "Алису" перевели на казахский и вы в курсе о чем я?
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У вас прогрессирующий маразм??? Избавьте меня от выслушивания очередной порции несусветного бреда.
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Значит еще не перевели. Видать до сих пор работают над Курячкой-Рябой. Читали-с?
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15 тысяч....наверное собрали всех тварей кого только можно.Сами небось сейчас провокаторов готовят,один на стене фломастером слово напишет,другой с мушкетоном 18 века шесть раз мимо патруля пройдет и так далее.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа правопорядком в дни государственных праздников будут следить 15 тыс. правоохранителей, - МВД
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