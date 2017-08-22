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 Суд продлил меру пресечения для Гужвы до 22 сентября

гужва

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога до 22 сентября текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, во вторник суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила продлить меру пресечения И.Гужве на два месяца.

Согласно решению суда о мере пресечения, И.Гужва не должен покидать Киев без уведомления следственных органов и суда.

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Напомним, СБУ провела обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).

Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.

Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".

В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.

Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. 27 июня Гужва вышел под залог из СИЗО.

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давай песню про Гужву - это по-хлеще Енота будет
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ну шо - кто за то шоб этого - посадили и надолго - может на цензоре проголосуем.а?))
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Ещё не вечер, скоро адепты зрады и на него венец великомученика натянут
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что-то не видно защитничков этого петриёта - ну может позже подтянутся...
будут кричать - патриота в застенки посадили...\где же они, где...?\
а как таскали с этой помойки сюда ссылки - как истину в первой инстанции...
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Имя просто не разглашается с кого он бабло тянул. Боятся промахнуться, вдруг кто-то из их кодлы
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Вистачить рота заклеїти- але назавжди. Від цього він сам, того... ну ти мене поняв.
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Хотя бы депортировали в ПаРашу. С Пиховшеком, Гольдарбом, Мураевым, Герман и прочими ФСБ-шными шестёрками. Их в Украине, как г**на.
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В параше такого уже давно в клетку закрыли и ключи потеряли. В Украине только с сепарами и предателями носятся не знают что придумать для их оправдания.
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Й Яке ж воно огидне та бридке..ГВЫПЫН..ПлЯ!
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Алкаш держит в руках пингвина и говорит:
- Пингвин, ерш твою меть. Потом переворачивает его вверх ногами:
- Гвинпин, меть твою ерш.(С)
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Ну если за него заступается такая дама как Бондаренко и еще блеет что бы перед ним извинились за его антигоссударственную подрывную деятельность то его нужно депортировать из страны
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Какая там мера??
Какое там пресечение???
Сидит у себя дома на диване и пьет какао с чаем.
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Ну і харя,хоч цуценят бий! Таки правий був рева...
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