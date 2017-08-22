Суд продлил меру пресечения для Гужвы до 22 сентября
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога до 22 сентября текущего года.
Согласно решению суда о мере пресечения, И.Гужва не должен покидать Киев без уведомления следственных органов и суда.
Напомним, СБУ провела обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).
Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. 27 июня Гужва вышел под залог из СИЗО.
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будут кричать - патриота в застенки посадили...\где же они, где...?\
а как таскали с этой помойки сюда ссылки - как истину в первой инстанции...
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- Пингвин, ерш твою меть. Потом переворачивает его вверх ногами:
- Гвинпин, меть твою ерш.(С)
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Какое там пресечение???
Сидит у себя дома на диване и пьет какао с чаем.
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