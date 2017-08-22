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 Политика Украины, За рубежом
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 Волкер и Грибаускайте обсудили ситуацию на Донбассе: "Крайне важно, чтобы санкции против России оставались"

санкции

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер встретился в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Они обсудили вопросы реализации минских соглашений и поддержку украинских реформ.

Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В условиях продолжающейся оккупации Крыма и российской агрессии в Донбассе Украине нужна международная поддержка. Крайне важно, чтобы санкции против России, введенные Соединенными Штатами и ЕС, продолжались до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью реализованы и Крым не будет возвращен Украине", - сказано в сообщении.

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Отмечается также, что соглашение об ассоциации ЕС-Украина, вступившее в силу с сентября, является важным шагом вперед для Украины на европейском пути. "Однако стране по-прежнему необходимо поддерживать осуществление комплексных экономических реформ и реформ правоохранительных органов для борьбы с укоренившейся коррупцией", - сказано в сообщении.
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Радует, что что не забыли Крым упомянуть.
Президент Литвы вообще большой молодец.
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Только непонятна вообще эта встреча. Ведь шокоботы в одну глотку вопили, что Даля приедет на парад. Тут бы с Волкером и поговорили. Видать Даля все же передумала смотреть на брехуна из Липецка
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там писали министры обороны и зам министры +сюрприз.
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То есть, правду говорили, что узнав об мансах офшорника с Саакашвили, Даля отказалась ехать в Киев 24 августа? Или теперь соеботы запоют, что она и не собиралась. Она ж не министр обороны. Эгеж?
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а что Джеки Чан мансирует с Саакашвили. А с остальными вопросами у Цензору
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Ну так и пишите свои тупости цензору, фрау, а не лезьте со своими пэрлами. К вам то изначально вопросов и не было
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"Крайне важно, чтобы санкции против России оставались".
Это сговор в пользу нарассии. Ведь санкции, как известно от класска экономики, только на пользу.
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Похоже под бравурный марш нам таки пытаются втюхать минские соглашения со всеми вытекающими.
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Феерия - реформы в Украине обсуждают без участия руководства Украины.
Неужели из за пенсионной реформы?!
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Так, Саакашвили в президенты, Грибаускайтев премьеры!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер и Грибаускайте обсудили ситуацию на Донбассе: "Крайне важно, чтобы санкции против России оставались"
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