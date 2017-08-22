 Волкер и Грибаускайте обсудили ситуацию на Донбассе: "Крайне важно, чтобы санкции против России оставались"

Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"В условиях продолжающейся оккупации Крыма и российской агрессии в Донбассе Украине нужна международная поддержка. Крайне важно, чтобы санкции против России, введенные Соединенными Штатами и ЕС, продолжались до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью реализованы и Крым не будет возвращен Украине", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что соглашение об ассоциации ЕС-Украина, вступившее в силу с сентября, является важным шагом вперед для Украины на европейском пути. "Однако стране по-прежнему необходимо поддерживать осуществление комплексных экономических реформ и реформ правоохранительных органов для борьбы с укоренившейся коррупцией", - сказано в сообщении.
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Президент Литвы вообще большой молодец.
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Это сговор в пользу нарассии. Ведь санкции, как известно от класска экономики, только на пользу.
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Неужели из за пенсионной реформы?!
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