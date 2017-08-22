 В 5 областях запретили охоту из-за лесных пожаров, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в связи с распространением лесных пожаров, количество которых по Украине увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, местным властям рекомендуется ограничить въезд в лесные массивы и возможность охоты там. На сегодняшний день только 5 областей запретили охоту на своих территориях.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на заседании оперативного штаба ГосЧС относительно мер по предотвращению и противодействию массовым пожарам в лесных массивах, на торфяниках и в сельхозугодьях, передает пресс-служба вице-премьер-министра Украины.
"Сегодня только в пяти областях запретили охоту на своих территориях. Все остальные почему-то ждут. Мы потом сравним, где у нас увеличилось количество лесных пожаров и где у нас до сих пор есть охота", - сказал Зубко.
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Наблюдаю на своей реке, а уток то прилетает все меньше и меньше...
Всю зиму подкармливаю фазанов, а эти уроды могут за час всех их перестрелять...
Охотники, в данный момент, должны сами создавать заповедник, а потом пусть решают стрелять или нет по своим, выращенным...
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Своїми очами бачив як мопед з глушника підпалив траву.
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