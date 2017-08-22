 "Информационные войска Украины" стали самостоятельным проектом, - Мининформполитики

Об этом говорится в сообщении Мининформполитики, передает Цензор.НЕТ.
Министр информационной политики Украины Юрий Стець прокомментировал: "Спасибо ребятам из информационных войск Украины за работу. Вы создали проект, который не раз и не два ставил на место российских пропагандистов, проект, который одним из первых перешел в информационное наступление и заставил врага собираться на экстренные заседания и менять российское законодательство об Интернете".
И.о. начальника сектора по вопросам обеспечения информационной безопасности МИП, координатор проекта "Информационные войска Украины" Святослав Батов заявил: "Наш проект, который был основан в 2015 году, действовал при Министерстве информполитики Украины, с сегодняшнего дня становится самостоятельным. Мы благодарим Министра Юрия Стеця за поддержку нас, молодых инфоволонтерив, и готовы и в дальнейшем, в качестве волонтерского проекта, помогать государственным структурам, отстаивая информационный суверенитет Украины в социальных сетях, и в Интернете в целом".
Напомним, инициированный МИП Интернет-проект под названием "Информационные войска Украины" был начат 23 февраля 2015 года с целью мобилизовать пользователей социальных сетей на распространение достоверной информации и борьбу с российской пропагандой, ведь лучшая контрпропаганда - это правда.
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Будемо шоколадки роздавати)))
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Где же они харчеваться будут, жаль, пропадут еще, без них будут скучно.
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