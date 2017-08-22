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 Политика Украины
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 "Информационные войска Украины" стали самостоятельным проектом, - Мининформполитики

мип

С 1 августа 2017 года интернет-проект "Информационные войска Украины", который был создан при Министерстве информационной политики Украины, начал функционирование как самостоятельный.

Об этом говорится в сообщении Мининформполитики, передает Цензор.НЕТ.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець прокомментировал: "Спасибо ребятам из информационных войск Украины за работу. Вы создали проект, который не раз и не два ставил на место российских пропагандистов, проект, который одним из первых перешел в информационное наступление и заставил врага собираться на экстренные заседания и менять российское законодательство об Интернете".

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И.о. начальника сектора по вопросам обеспечения информационной безопасности МИП, координатор проекта "Информационные войска Украины" Святослав Батов заявил: "Наш проект, который был основан в 2015 году, действовал при Министерстве информполитики Украины, с сегодняшнего дня становится самостоятельным. Мы благодарим Министра Юрия Стеця за поддержку нас, молодых инфоволонтерив, и готовы и в дальнейшем, в качестве волонтерского проекта, помогать государственным структурам, отстаивая информационный суверенитет Украины в социальных сетях, и в Интернете в целом".

Напомним, инициированный МИП Интернет-проект под названием "Информационные войска Украины" был начат 23 февраля 2015 года с целью мобилизовать пользователей социальных сетей на распространение достоверной информации и борьбу с российской пропагандой, ведь лучшая контрпропаганда - это правда.



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Поздравляем рыга с вами,стрелка,амбера и прочих сашей дрыщатиков.
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скоро їхнє професійне свято запровадять- День Холуя
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Так эти "войска" тока щоколяную банду и защищают. ВОбще войска круто звучит, вот эти выкормыши диванные шоколядно рыговские писаки топящие за петью и его подельников оказывапеца войска. А на передовой там кто тогда??
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Інформаційні війська цензора в шеренгу по кількосьті коменаріїв та,відповідно,рангу шикуйсь!!!
Будемо шоколадки роздавати)))
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шо значит с сегодняшнего дня становится самостоятельнім - єто гыги и крещатики без зарплат теперь, на вольных хлебах? :D
Где же они харчеваться будут, жаль, пропадут еще, без них будут скучно.
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Щас пацанам на день Независимости очередные "воинские интернет звания" присвоят. Загордятся... Ваще невозможно будет на сайте общаться
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А в Боунецке до сих пор нету ни одного украинского телеканала.Вот войска потешные!
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Так що тепер,Сашка та Гигка з ко тепер самі собі і куратори,і методички пишуть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Информационные войска Украины" стали самостоятельным проектом, - Мининформполитики
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