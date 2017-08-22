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 Инженерно-экологическая экспертиза сделает вывод о безопасности строительства оккупантами Керченского моста, - прокуратура АРК

мост

Прокуратура АР Крым назначила инженерно-экологическую экспертизу по делу о нарушении экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник управления прокуратуры Крыма Александр Даракчи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, выводы экспертизы ожидаются в начале октября.

Кроме того, прокуратура ожидает ответ по международному поручению от специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в рамках расследования дела.

Прокуратура АРК начала расследовать нарушения экологической безопасности при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив в мае 2017 года.

По информации специалистов, строительство может привести к существенному изменению химического состава воды и гибели многих живых организмов, ухудшит транспортные условия пролива, а также возникнет риск при прохождении транспорта между опорами.

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По информации Института водных проблем и мелиорации Национальной академии наук, ориентировочные ущерб, нанесенный окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости укрепления морских берегов, составят не менее 10 млрд гривен.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.
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Моста и нет. Его в павильоне Мосфильма из пластилина и кубиков лего слепили. Потом отфотошопили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнженерно-экологическая экспертиза сделает вывод о безопасности строительства оккупантами Керченского моста, - прокуратура АРК
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