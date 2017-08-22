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 Политика Украины
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Все про:виза (1031) Порошенко (13590) США (13269) безвизовый режим (1328)

 Украина имеет безвиз с ЕС, а россиянам закрывают американские визы. Это точка невозврата, - Порошенко

порошенко

Президент Петр Порошенко констатирует получение Украиной безвизового режима со странами Евросоюза и остановку выдачи Соединенными Штатами Америки неиммиграционных виз по всей России на неопределенное время.

Об этом Порошенко сказал в городе Изюм Харьковской области во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец после капитального ремонта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Видите, россиянам в связи с тем, что они выслали американских дипломатов, сейчас американские визы закрывают, а нам безвизовый въезд открывают в страны Евросоюза, и это уже тот Рубикон, это точка невозврата, которая говорит, что никогда больше мы не вернемся ни в Советский Союз, ни в Российскую империю. А мы будем строить экономику, строить страну и строить дороги", - убежден он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все жители Крыма должны обращаться за американской визой в Киев, - посольство США в РФ

Напомним, вчера стало известно, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. Также США советуют белорусам в РФ ехать за американскими визами в Киев, Варшаву или Вильнюс.
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у тебя уси отклеиились ... "товарищ хуйловец"
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а у тебя жопа отклеилась
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Кацап це тамбовський сіроманець (точніше тамбовський шакал).
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Козломордый, ну почему как только вас загоняют
в угол вы сразу же на жопу переходите?

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А мне как-то индифферентно... "Ты меня уважаешь?" это чисто ваше понимание товарищества...
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мне тоже индеферентно, уважаеь ты меня или нет

ты главное по больше пишу про кацапов и тогда у вас честные выборы будут. заплат повысят , и пособия выростут
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А зачем про них писать? Они сами лезут и объясняют - "Что тут в Украине" и почему она опять "замёрзнет без российского газа"...
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хуйловских "товарищей" будем немножко вешать
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так что ж єта падла не закрила граници с кацапами
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Більше того - з ними і торгівля постійно зростає ... "бабло перемагає зло.."
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Понеслось ,ты Петя лучше расскажи,что Украинцы имеют в кошельках и холодильниках и что имеют такие,как ты,рассказывающие сказки Украинцам !
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Рыговские свиньи как всегда меряют свой "успех" полным корытом..
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Хочешь поведать,как петя порошенко партию рыгыонав организовывал , Ждёмс,охотно выслушаем твоё повествование.
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чему обрадоваося?думаешь помог ольгинской? нет,просто подтвердил,что вы одно дело делаете,грязное дело...
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кто работает-тот имеет...кто зрадничает вместо работы-сосет компьютерную мышку
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Строить страну и строить дороги....
поржал пля...
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для кацапа строить дороги всегда смешно .потому что 86% кацапни -беда первого рода
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Точка НЕ ВОЗВРАТА будет, когда ты УЗУРПАТОР-ОДНОТУРОВЫЙ сбежишь от гнева народа Украины в страхе за собственную шкуру и бабло!
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А, вот она какая..."точка невозврата"...вчера говорил, что "точка невозврата еще не пройдена" - и вот она! Оказывается требовалась именно приостановка выдачи американских виз кацапам.
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а оно вообще не обращает внимание на то, что еще вчера ляпало, как говорится - Остапа понесло...
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Не надо выдавать желаемое за действительное - не на неопределенное время, а до 1 сентября. Далее, господин президент, стесняюсь спросить, а Ваша заслуга здесь в чем?
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есть, это одно из отдаленных последствий Минских переговоров. Именно так все и задумано. А насчет 1 сентября... нет ничего более постоянного чем временное. К тому же, крысам прямо сказали - в Киев!, Бульбашам, тоже. А вы попробуйте с Урала или Владивостока мотнутся в Москву, за Визой?
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Он заявил о своей в этом заслуге? Или тебе нужен повод перднуть в луже? Лучше сказал бы : " а какова ваша заслуга в дороге" Была б дебильная но логика..Если я скажу шо против рашки США ввели санкции или скажем шо идет дождь то я должен привести доки моей в этом заслуги? Ну так ведь, деб..е создание, по твоей деб..й логике?
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слишком много слов, он может запутаться в методичке
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Какой вы нервный господин президент. Правду значит говорят, что вы гуляете по форумам и соцсетям. Так вот президентам надо не мнения направо налево высказывать а работать
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Кацапы тоже без.виз, на этот раз американских
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Долго Рубикон переходил, но все же перешел. Точка невозврата пройдена. Мишико об этом тоже говорил.
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точка невозврата - это реформы, институты, суды, полная нетерпимость к коррупции, уважение Конституции и так далее.. а оказывается, рашке на дают визы
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Ты перечислил наши точки не возврата. Так и есть, но Пеця сказал больше с позиции кацапской точки не возврата...Мол, даже если мы и не уйдем далеко, возвращаться уже не будет куда Хотя, меня бы больше устроило прохождение наших точек!
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А что мне от того что кацам заморозили визы?Продукты стали дешевле или упали тарифы в Украине?Маразм крепчает,в супермаркете люди ходят как по музею,бутылка хорошей водки стоит 700 гривасов.Не можеш купить пей денатурат по 70.
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У богатых жизнь другая. Не можешь купить - не пей!
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Петя! Надо быть точным в формулировках. Не закрывают, а усложняют. И то в этом хуйло и его подельники виноваты. Не надо было тех. персонал ам. дип. миссий сокращать. Ну с лишнехромосомных какой спрос ? Тема другая - КОГДА у нас с парашей визы введут?
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Попри всі претензії, Порох виявився найрезультативнішим президентом. Час війни, це не те, що з Хуйлом хіхікати і укладати кабальні газові угоди.
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Этот наирезультативнеший превратил Украину и украинцев в глазах всего мира из героев Майдана,сражавшихся за честь и достоинство во взяточников,воров,вымогателей,попрошаек,офшорных барыг и так далее.И думаю придёт время когда мы узнаем о чём он с хуйлом по телефону договаривался.Кстати товарисч ватничек,хуйло,оно пишется и произносится с маленькой буквы.
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Леди и джентльмены! Дамы и господа! Пані та панове!

Немножко напомню, дабы не забывали и немножко поддержалось хорошее настроение: как ни как рабочий день близится к концу, все устали... Говнюки, нельзя забывать о пожаре в Говнюках, как неотъемлимой части нарассии!

А так да - точка невозврата пройдена. В сознании народа - и это главное.
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Так вроде уже все что нужно благополучно сгорело, или все таки прололжается?
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Ах, эти теплые чувства с утра еще греют душу!..
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Что то он второй день гундосит о какой-то точке не возврата, его что, заело или так повлиял обостряющий диабет?
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Думаю Главный Удар будет тогда,когда США посчитают сколько денег украло Хуйло,и свита Его Партнёров!!
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 29 мин.29 минут назад
Вице-губернатор Петербурга обвинил БАКЛАНОВ в протечке крыши "Зенит-Арены"!
Фото "бакланов" прилагается.

Украина имеет безвиз с ЕС, а россиянам закрывают американские визы. Это точка невозврата, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6556
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Нафига здесь это? Украинцы озабочены украинским вопросом и украинскими президентами. Про этих пусть Рашка-Чебурашка думает.
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А канадці - канадським питанням і канадськими премьерами.
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...и строить дороги..от эта речь..мощно..пышаюсь
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про строительство дорог оно ничего не говорило, только про потратить 20, 30 лярдов.
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Второй день точки невозврата. Спичрайтер повторяется, или у диабетика съузился словарный запас из-за чрезмерного употребления алкоголя? Петя, пожалей себя, уйди, дольше проживешь. А главное пожалей украинцев, уйди.
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Він не може САМ піти - тільки ті , хто його посадив сидіти в цьому кріслі , тільки вони його можуть і зняти ...
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Вы не по теме. Вас могут заспамить или админ удалит.
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А почему негарнт Пеця вместь со своей полурыговской партией против введения Украиной визового режима с Россией?
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с тех пор как москали сбросили маски и выяснилось, что за ордой этих наследных мужеложцев никаких приличных идей нет, что эта бухая рванина просто самовозбуждается про москву третий рейх, четвертому не бывать завывая там нет и не может быть никакого будущего. Точка невозврата не в том, что Украина получила безвиз, а эрэфия американских виз лишилась. Она в том, что приличных идей москалям без Украины уже не найти, а всем остальным народы мира брезгуют. Так Россия стала жертвой парадокса на который сама же и работала, все пренебрегают тем, кто пренебрегает всеми.
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счаз путін з тілівізора пояснить холопам, що закриття візового режиму, як і санкції, кацапстану только на пользу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина имеет безвиз с ЕС, а россиянам закрывают американские визы. Это точка невозврата, - Порошенко
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