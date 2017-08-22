 Украина имеет безвиз с ЕС, а россиянам закрывают американские визы. Это точка невозврата, - Порошенко

Об этом Порошенко сказал в городе Изюм Харьковской области во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец после капитального ремонта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Видите, россиянам в связи с тем, что они выслали американских дипломатов, сейчас американские визы закрывают, а нам безвизовый въезд открывают в страны Евросоюза, и это уже тот Рубикон, это точка невозврата, которая говорит, что никогда больше мы не вернемся ни в Советский Союз, ни в Российскую империю. А мы будем строить экономику, строить страну и строить дороги", - убежден он.
Напомним, вчера стало известно, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. Также США советуют белорусам в РФ ехать за американскими визами в Киев, Варшаву или Вильнюс.
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в угол вы сразу же на жопу переходите?
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ты главное по больше пишу про кацапов и тогда у вас честные выборы будут. заплат повысят , и пособия выростут
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поржал пля...
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Немножко напомню, дабы не забывали и немножко поддержалось хорошее настроение: как ни как рабочий день близится к концу, все устали... Говнюки, нельзя забывать о пожаре в Говнюках, как неотъемлимой части нарассии!
А так да - точка невозврата пройдена. В сознании народа - и это главное.
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Вице-губернатор Петербурга обвинил БАКЛАНОВ в протечке крыши "Зенит-Арены"!
Фото "бакланов" прилагается.
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Семь президентов России
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