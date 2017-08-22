Об этом Порошенко сказал в городе Изюм Харьковской области во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец после капитального ремонта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Видите, россиянам в связи с тем, что они выслали американских дипломатов, сейчас американские визы закрывают, а нам безвизовый въезд открывают в страны Евросоюза, и это уже тот Рубикон, это точка невозврата, которая говорит, что никогда больше мы не вернемся ни в Советский Союз, ни в Российскую империю. А мы будем строить экономику, строить страну и строить дороги", - убежден он.
Напомним, вчера стало известно, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. Также США советуют белорусам в РФ ехать за американскими визами в Киев, Варшаву или Вильнюс.
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Точкой невозврата будет ВВП на душу населения на уровне Германии или хотя-бы кризисной Греции.
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Українці і так їдять більше за німців ( якщо вірити владі) , а що ж буде, коли в нас ВВП так зросте ?
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Просто приостановили выдачу до 1 сентября. И тут сбрехал...
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У Украины безвиз с ЕС, а россиянам закрывают американские визы. Это точка невозврата, - Порошенко
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Зато с КНДР упрстили....
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