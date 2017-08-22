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 Политика Украины
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Все про:виза (1031) Порошенко (13594) США (13269) безвизовый режим (1328)

 У Украины безвиз с ЕС, а россиянам закрывают американские визы. Это точка невозврата, - Порошенко

порошенко

Президент Петр Порошенко констатирует получение Украиной безвизового режима со странами Евросоюза и остановку выдачи Соединенными Штатами Америки неиммиграционных виз по всей России на неопределенное время.

Об этом Порошенко сказал в городе Изюм Харьковской области во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец после капитального ремонта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Видите, россиянам в связи с тем, что они выслали американских дипломатов, сейчас американские визы закрывают, а нам безвизовый въезд открывают в страны Евросоюза, и это уже тот Рубикон, это точка невозврата, которая говорит, что никогда больше мы не вернемся ни в Советский Союз, ни в Российскую империю. А мы будем строить экономику, строить страну и строить дороги", - убежден он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все жители Крыма должны обращаться за американской визой в Киев, - посольство США в РФ

Напомним, вчера стало известно, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. Также США советуют белорусам в РФ ехать за американскими визами в Киев, Варшаву или Вильнюс.
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...и строить дороги..от эта речь..мощно..пышаюсь
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про строительство дорог оно ничего не говорило, только про потратить 20, 30 лярдов.
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Второй день точки невозврата. Спичрайтер повторяется, или у диабетика съузился словарный запас из-за чрезмерного употребления алкоголя? Петя, пожалей себя, уйди, дольше проживешь. А главное пожалей украинцев, уйди.
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Він не може САМ піти - тільки ті , хто його посадив сидіти в цьому кріслі , тільки вони його можуть і зняти ...
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Вы не по теме. Вас могут заспамить или админ удалит.
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Читал как-то воспоминания одного немецкого пастора. Он писал по поводу жизни в Германии при Гитлере: "Я молчал, когда арестовывали евреев... Ведь я - не еврей.. Я молчал, когда арестовывали коммунистов... Ведь я не коммунист... Я молчал, когда арестовывали христианских демократов - ведь я не партийный... Но когда пришли за мной - за меня некому было вступиться...). (За точность цитаты не ручаюсь, но суть ясна и так...).
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А почему негарнт Пеця вместь со своей полурыговской партией против введения Украиной визового режима с Россией?
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а смысл? дать тебе повод задавать вопрос "а почему негарант Пеця выдаёт визы россиянам"?
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с тех пор как москали сбросили маски и выяснилось, что за ордой этих наследных мужеложцев никаких приличных идей нет, что эта бухая рванина просто самовозбуждается про москву третий рейх, четвертому не бывать завывая там нет и не может быть никакого будущего. Точка невозврата не в том, что Украина получила безвиз, а эрэфия американских виз лишилась. Она в том, что приличных идей москалям без Украины уже не найти, а всем остальным народы мира брезгуют. Так Россия стала жертвой парадокса на который сама же и работала, все пренебрегают тем, кто пренебрегает всеми.
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счаз путін з тілівізора пояснить холопам, що закриття візового режиму, як і санкції, кацапстану только на пользу
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Вот когда всем кацапам ещё и шанген заблокируют...
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Это точка невозврата

Точкой невозврата будет ВВП на душу населения на уровне Германии или хотя-бы кризисной Греции.
.
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смієтесь ?
Українці і так їдять більше за німців ( якщо вірити владі) , а що ж буде, коли в нас ВВП так зросте ?
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Украинцы больше внимания удлелят МЕНЮ, чем нарядам. Это грех?
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Кстати , покрытие на мосту было " убитым" всмерть, а сразу за мостом мешки с песком , пулемёты и охрана с автоматами, это первый признак войны . Вот куда доползла кровавая рука спецназа мацковии в 2014 . Всего -то 120 км от Харькова.
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Точка неповернення буде коли ти і решта олігархічної шграї висітимете на ліхтарях із зашморгом на товстій шиї
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открытие остановки у Шахтерске для кАзмическАго транспотра !)
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Что значит точка невозврата?) Безвиз легко можно прекратить. Выдача американских виз легко может возобновиться. В общем и то и другое не от нас зависит.
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Он все время говорит про какую-то точку невозврата. Хорошо что Цензор спрятал предыдущую статью. А то Порох выглядел бы глупо.
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если это черное море то там куда они зырят турция
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а россиянам закрывают американские визы

Просто приостановили выдачу до 1 сентября. И тут сбрехал...
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Зачем им в "америгу"?
Зато с КНДР упрстили....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Украины безвиз с ЕС, а россиянам закрывают американские визы. Это точка невозврата, - Порошенко
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