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 Экономика
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Все про:предприятие (175) прибыль (76) убытки (166) экономика (3464) Минэкономразвития (442) Нефедов (60)

 Из почти сотни госкомпаний прибыль в прошлом году получили лишь пять, - Нефедов

нефедов

Чистая прибыль государственных предприятий за 2016 составила 26,4 млрд грн. Однако результат показали лишь 4-5 госкомпаний из почти сотни экономически активных.

Об этом во время брифинга сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Чистая прибыль (госпредприятий, - ред.) достигла 26,4 млрд грн. Это значительный шаг вперед по сравнению с результатами 2015 года", - сказал Нефедов.

По его словам, прибыльными являются сектор нефти и газа, энергетический сектор и сектор машиностроения, а остальные сферы являются убыточными.

"В целом 5 компаний, а если разобраться, то даже 4 компании, демонстрируют хороший результат, остальные 90 показывают около 10 млрд грн убытка", - сообщил замминистра.
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Если бы не Хуйло, то не пришлось бы распылять силы...
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Та все зрозуміло - з початку примудритися загнти підприємство в борги , а потім - продати його за копійки "прихватизаторам" з числа олігархів-друзів Пороха .
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Это первый путь госпредприятия. Второй - продукцию продавать дешевле дружеской фирме для последующей перепродажи по рыночным ценам.
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ну тогда есть и третий, когда от шального бабла и жадности, мозг заплыл жиром и все пошло прахом, требовать и получить от государства(за наш , терпильный счет) рефинансирование, национализацию
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Госкампании - это реальный заповедник коррупции для чиновников и барыг от власти!
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Правильно! Добры молодцы директора (специально отобранные) направили прибыль четко в карманы тех кому должны были
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Зато менеджмент этих 90, думаю, не в убытках...
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и рабочие места для работяг, которых пока не знают куда пристроить...
Для справки - только 20% населения любой страны могут быть предпринимателями (успешными или неуспешными - отдельная тема), а 80% остальных могут быть хорошими специалистами и среди учёных то же процентное распределение...
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І одна із них - Укрзалізниця, звідки вижили Бальчуна... Тепер і УЗ стане збитковою знову.
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Поднятие цен/тарифов - это, конечно, гениальное управление. Это тебе не на балалайке два струна играть. это - рок. Ну и лимон баксов в виде утешительного приза по-быстрому в Польшу увезти.
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Каков поп, таков и приход. Если бездари проникли в верхний управленческий эшелон страны, то как они могут наладить нормальную работу предприятий госсектора?
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не бездари, циничное ворье, которому хватает тупости, ездить нам по ушам на тему морали
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После чего руководителей этих компаний,в срочном порядке уволили? Как Бальчуна,к примеру...
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а наймати на керівні посади спеців не пробували? чи ви думаєте що взявши філолога без единого року роботи на керівну посаду.. і він щось зробить(сорі) захоче робити, окрім як отримувати зряплату і робити золоті визитівки..
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Зарплаты у директората госкомпаний заоблачные плюс воруют не по-детски. Откуда прибыль будет?
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то есть это и был повод дальше грабить Украину распродавая украинские предприятия и лишая людей рабочих мест. Остается только один вопрос задать на ближайшем примере. Например, компания Рено из Франции - мировой лидер в производстве автомобилей. И быть лидером ей не мешает тот факт, что она государственная. Ситроен в отличие от Рено не государственная компания из Франции, которая тоже производит автомобили и не скажешь, что дела Ситроена чем-то лучше дел Рено потому, что это не государственная компания. Так может быть дело совсем не в форме собственности предприятий, а? Может быть нам просто нагло врут на этот счет ради того, чтобы и дальше Украину на глазах у лохов грабить?
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ТАК ВОРОВАТЬ МЕНЬШЕ НУЖНО.......НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВОРЬЕ И КРИМИНАЛ, КОТОРЫЙ ПРИ СОВКЕ УЖЕ НА КОЛЫМЕ БЫ ПАРИЛСЯ!!!!
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Така печальна статистика по прибутку в провідних ТОП компаніях, полягає в нерадивій кадровій політиці, коли підприємства доручають в керування некомпетентним родичам та знайомим. Ті в свою чергу тянуть за собою такий же непотріб.Нічого нового вони не спроможні впровадити , в тому випадку і передові програми з управляння виробництвом. Грамотний в управлінні виробництвом персонал, устав від постійного принизення, та штрафів, наднормативної праці та соціальної незахищенності . Над мажорними керівниками поза очі тихенко сміються та не надто напрягаються в праці.
Доцільніше в Україні створити управляючі фірми,які б брали на себе управління зі здоровими , передовими та технічно і економічно грамотними спеціалістами набираючи їх за конкурсним відбором.
Ну , а мажори та смотрящі в управлінні хай "відпочивають". так буде дешевше.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИз почти сотни госкомпаний прибыль в прошлом году получили лишь пять, - Нефедов
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