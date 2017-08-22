 Из почти сотни госкомпаний прибыль в прошлом году получили лишь пять, - Нефедов

Об этом во время брифинга сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ





"Чистая прибыль (госпредприятий, - ред.) достигла 26,4 млрд грн. Это значительный шаг вперед по сравнению с результатами 2015 года", - сказал Нефедов.





По его словам, прибыльными являются сектор нефти и газа, энергетический сектор и сектор машиностроения, а остальные сферы являются убыточными.



