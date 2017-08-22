 Из почти сотни госкомпаний прибыль в прошлом году получили лишь пять, - Нефедов

Об этом во время брифинга сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Чистая прибыль (госпредприятий, - ред.) достигла 26,4 млрд грн. Это значительный шаг вперед по сравнению с результатами 2015 года", - сказал Нефедов.
По его словам, прибыльными являются сектор нефти и газа, энергетический сектор и сектор машиностроения, а остальные сферы являются убыточными.
"В целом 5 компаний, а если разобраться, то даже 4 компании, демонстрируют хороший результат, остальные 90 показывают около 10 млрд грн убытка", - сообщил замминистра.
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Для справки - только 20% населения любой страны могут быть предпринимателями (успешными или неуспешными - отдельная тема), а 80% остальных могут быть хорошими специалистами и среди учёных то же процентное распределение...
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Доцільніше в Україні створити управляючі фірми,які б брали на себе управління зі здоровими , передовими та технічно і економічно грамотними спеціалістами набираючи їх за конкурсним відбором.
Ну , а мажори та смотрящі в управлінні хай "відпочивають". так буде дешевше.
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