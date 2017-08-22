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 Политика Украины
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Все про:Крым (20517) СБУ (14767) чиновник (1451)

 Бывшему начальнику исполнительной службы Крыма вручили подозрение, - СБУ

сбу

Оказалось, что бывший чиновник находится на территории Украины.

Бывшему начальнику Государственной исполнительной службы Крыма, после аннексии полуострова начавшему работать в органах оккупационных властей, было вручено подозрение, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Известно, что занимая до 2014 года должность начальника Государственной исполнительной службы Крыма, чиновник осознанно перешел на сторону оккупантов, будучи назначенным на должность и.о. заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов России.

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В СБУ выяснили, что бывший чиновник находится на территории Украины, после чего ему было объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена").

"Сотрудники СБУ получили информацию, что чиновник решил приехать на материковую Украину после проблем на временно оккупированной полуострове. Правоохранители установили место нахождения в Киеве и объявили о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
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Каждый крысчанин должен знать - это не 1991 год! В отличие от совка Украина жива и будет душить предателей до конца их жизни.
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Вот он и заплатит. Баксами. И в тотально коррумпированной стране есть кому брать.
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"Известно, что занимая до 2014 года должность начальника Государственной исполнительной службы Крыма, чиновник осознанно перешел на сторону оккупантов, будучи назначенным на должность и.о. заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов России. Источник: https://censor.net.ua/n452625 "

" чиновник решил приехать на материковую Украину после проблем на временно оккупированной полуострове. Источник: https://censor.net.ua/n452625 "

Суть крысчан...
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Як пить дать, ця крисятина приїхала за біометричним паспортом в Україну! Продав Батьківщину паскуда - а коли на хвіст насипали солі - біжитиь до НЕНЬКИ! Давити гниду!
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" Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей Источник: https://censor.net.ua/n452625"
Да пусть лучше будет: "Убит при попытке к бегству".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывшему начальнику исполнительной службы Крыма вручили подозрение, - СБУ
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