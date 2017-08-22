 Прокуратура оккупированного Крыма выявила более 4 тыс. фактов присвоения украинской собственности

На все эти объекты украинское ведомство наложило арест, об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве 22 августа прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
"В 2014 году, по просьбе Министерства юстиции (Украины, - ред.) гильдия оценщиков оценила убытки вследствие оккупации, в сумме более 1 трлн гривен... Все эти факты нами в рамках уголовных производств исследуются и проверяются для определения полностью окончательной оценки ущерба, который был нам нанесен", - сказал глава прокуратуры АРК.
После весны 2014 года до марта 2015 года подконтрольные Кремлю власти Крыма проводили процесс так называемой "национализации".
Прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей и вынужденных переселенцев из полуострова сообщать о фактах нарушения их имущественных прав на оккупированном полуострове. Соответствующее обращение опубликовали на сайте ведомства.
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или, оно нашилюди ?
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Бо віджате майно ніяким кацапсчьким "рехверендумом" пояснити в суді не вийде.
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