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Все про:Крым (20517) прокуратура (3130) собственность (77)

 Прокуратура оккупированного Крыма выявила более 4 тыс. фактов присвоения украинской собственности

крым карта

Прокуратура АРК установила около 4 тысяч фактов присвоения Россией украинского имущества в оккупированном Крыму. Задокументированы еще около 30 случаев присвоения частной собственности.

На все эти объекты украинское ведомство наложило арест, об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве 22 августа прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

"В 2014 году, по просьбе Министерства юстиции (Украины, - ред.) гильдия оценщиков оценила убытки вследствие оккупации, в сумме более 1 трлн гривен... Все эти факты нами в рамках уголовных производств исследуются и проверяются для определения полностью окончательной оценки ущерба, который был нам нанесен", - сказал глава прокуратуры АРК.

Читайте также: Прокуратура планирует запустить видеосервис для жалоб из оккупированного Крыма, - прокурор АРК Мамедов

После весны 2014 года до марта 2015 года подконтрольные Кремлю власти Крыма проводили процесс так называемой "национализации".

Прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей и вынужденных переселенцев из полуострова сообщать о фактах нарушения их имущественных прав на оккупированном полуострове. Соответствующее обращение опубликовали на сайте ведомства.
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а у хедранта что-то отжали ?
или, оно нашилюди ?
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Хватает и 1-го факта: Крым, 1 шт; в полной комплектации.
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Ну так треба масово позови по кожному об"єкту подавати, як Бєня подав по Привату свого часу. Закидати кацапів судовими позовами.

Бо віджате майно ніяким кацапсчьким "рехверендумом" пояснити в суді не вийде.
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А для чего же всё затевалось? Может для счастья крысчан?
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На ПРедательстве счастья не построить никогда.
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