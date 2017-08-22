 Боевые действия на Донбассе - это вызов не только для Украины, это - риски для всей Европы, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, фрагменты пресс-конференции которого в Вильнюсе транслировал один из украинских каналов.
"Мы собрались здесь, когда на европейском континенте продолжаются боевые действия. Отсюда это меньше двух часов самолетом. Такого здесь вообще не должно было произойти. А сейчас мы должны делать все, чтобы остановить страдания людей", - сказал он.
По словам представителя администрации президента США Дональда Трампа, в войне на востоке Украины "уже погибли более 10 тысяч человек и миллионы были вынуждены уехать из своих домов".
"Это вызов не только для Украины, это - риски для всей Европы", - подчеркнул он.
Напомним, завтра, 23 августа, Волкер прибудет с визитом в Киев, где встретится с руководством страны, а в День Независимости вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом посетит военный парад на Крещатике.
Министр обороны США прибудет в Киев 24 августа, тем самым подчеркнув приверженность Вашингтона стратегическому партнерству с Украиной. Кроме него, Украину посетят также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.
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Мистер-Очевидность Волкер.
Главное что бы в этом бла-бла-бла "Сделать всё" = это не сдать Крым и не сделать жирного плотницкого премьер-министром а дебила-сашеньку спикером)
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Денис Казанский
Опубликовано Август 22, 2017
Обожаю изучать истории российских «освободителей» Донбасса. Новости о гибели граждан РФ на востоке Украины встречаются в прессе довольно часто. Но обычно это просто скупые сообщения без лишних подробностей. Гораздо интереснее становится, когда начинаешь изучать истории этих людей. Как они жили в России до того, как поехали убивать украинцев? Какие причины побудили их ехать в чужую страну, чтобы нести ее гражданам горе и смерть? Вот тут-то нам открывается весь красочный мир царящего в головах россиян хтонического п...здеца.
13 августа в Донецке погибла жительница Новосибирской области «ополченка» Анастасия Паутова. Ну как погибла… Сначала никаких подробностей ее смерти не раскрывали, из чего складывалось впечатление, что погибла она в бою. Но позже знакомый Паутовой выложил видеообращение, в котором рассказал, что ее повесили в квартире, в которой она жила.
Кто повесил - не ясно. Да разбираться теперь никто и не станет. Это же ДНР.
Гораздо интереснее почитать о том, кем Паутова была до войны и почему вообще поехала в Донбасс воевать.
Вот рассказ о ней в блоге у бывшего боевика ДНР Михаила Полынкова. Тоже россиянина.
«Как рассказала её мама, Настя раньше не интересовалась ни войной, ни автоматами. Мечтала стать учительницей русского языка и литературы. Но не доучилась.
После гибели на Донбассе её родного дяди, Настя отправилась добровольцем на помощь дончанам в их борьбе против новой киевской власти».
Это шикарно. Сначала в Донбассе сгинул дядя недоучившейся училки, которого черти понесли за тысячи километров от Новосибирска в чужую страну. А следом за ним отправилась и она сама.
На одном из новосибирских сайтов новость о гибели Паутовой вышла с заголовком «Она поехала мстить за дядю». Мстить украинцам за то, что те вынуждены были обороняться и убили ее дядю-оккупанта, Карл!
Дядя Анастасии Паутовой - Денис Морозов в 2014 году отдал жизнь за несуществующую страну-фейк. Так написано у него на мемориальной табличке. Путин пошутил что-то про Новороссию в 2014 году и забыл. А мужик из Новосибирска поехал воевать и погиб. Так и не узнал, что вместо Новороссии - теперь уже Малороссия.
Казалось бы, серьезный повод задуматься над смыслом происходящего. Как вообще так получается, что люди едут погибать за Новороссию, а потом выясняются , что на самом деле Захарченко и Ко воюют за право называться ОРДЛО и оставаться в составе Украины? Но не для новосибирской продавщицы. «Она поехала мстить за дядю».
Кстати, судя по фотографиям в сети, Паутова все-таки попала в Донбасс еще до того, как дядя погиб. Морозова убили в сентябре, а Паутова фотографировалась в Донецке еще в мае. Помните, тогда еще сепаратисты отчаянно доказывали, что в Донецке нет российских граждан, что «восстал Донбасс»? Ну вот…
Конец оказался немного предсказуем. В Россию Паутова, как и ее дядя, вернулась грузом-200. Дома у нее осталась 5-летняя дочь.
Потрясающе - целая семья вместо того, чтобы строить свое счастье дома, отправилась в чужую страну, чтобы там нести горе другим, совершенно незнакомым людям. Дядя и племянница погибли во имя фейка. Отдали жизни за отжатые тачки Захарченко и Ташкента. Маленький ребенок теперь будет расти без матери, которой было важнее разрушать чужой быт, чем растить собственную дочку.
Больше всего мне понравился комментарий подруги Паутовой, опубликованный в той же статье про дядю на том же новосибирском сайте:
«Подруга сибирячки говорит, что не может спокойно читать сообщения в интернете. «Сейчас везде читаю в украинских СМИ: «ликвидировали террористку». Я понять этого не могу - почему они все называют так нашу Настю?»
И ведь действительно. Они искренне не понимают, почему их так называют. Ну что тут такого? Поехала недоучившаяся учительница из Новосибирска в Украину украинцев убивать. Что тут плохого?
Раньше я уже писал о прекрасной паре москвичей-вырожденцев, которая приезжала в Донбасс на сафари. История Анастасии Паутовой из той же оперы. А всего таких историй тысячи. Злобные, недоучившиеся, инфантильные люди из российской глубинки, которые не способны благоустроить собственный быт на элементарном уровне, не способные получить нормальное образование и обеспечить собственные семьи, считают, что могут построить новую «республику», едут наводить свои порядки в другую страну.
«Освободительница» Паутова поехала в Донбасс строить Новороссию. В итоге ее повесили свои. Как символично…
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подождем действия
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