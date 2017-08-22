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 Политика Украины
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Все про:дороги (1784) Порошенко (13590) ремонт (823) строительство (1768) Харьковщина (1292)

 Порошенко: Мы поставили задачу, чтобы в 2017 году на строительство дорог было потрачено 20 млрд грн, в 2018 - 30 млрд грн

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство будет увеличивать расходы на ремонт и строительство дорог в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область.

"В позапрошлом году в Украине исключительно на строительство дорог тратилось около 6 млрд грн. В прошлом году мы объединили усилия, часть средств направлялись на обслуживание ранее взятых кредитов, но непосредственно на строительство дорог тратилось 10 млрд грн. Но мы поставили задачу, чтобы в этом году на строительство дорог тратилось 20 млрд грн, а в следующем - 30 млрд грн. И это та динамика, которую я хочу видеть в Украине", - заявил он.

Порошенко отметил, что в Харьковской области строятся не просто качественные дороги, но на каждый квадратный метр есть многолетние гарантии от компании-строителя.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - Гройсман. ВИДЕО

Глава государства также отметил важность проведения прозрачных тендеров с целью эффективного использования каждой копейки бюджетных средств, а также пристального внимания правоохранительных органов к этому процессу.

"Я переговорил с премьер-министром, с правительством и хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно единая позиция, и мое указание министру финансов - срочно внести изменения в бюджет, чтобы первые деньги, первые тендеры, первые оплаты состоялись в августе, а не в декабре", - сказал Порошенко.


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Витратити можливо набогато більше і не зробити ні ху...!!!))
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Ви праві. Я оптиміст і вірю, що наші чиновники так і зроблять!
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Ви - чорний оптиміст, я - чорний гуморист. Що життя з нами робить! Треба щось змінювати. Спробуйте бути хоча б афрооптимістом...
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Якби не пожар в Говнюках, то взагалі б навіть в Африці був би сьогодні чорним песимістом.
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Бог сделал людей белыми, черными и желтыми. И только плавание корабля "Адмирал Кузнецов" вокруг Европы, сделало всех людей на этом континенте одинаковыми.
Из сокровищницы мигрантской мудрости.
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Влада оголосила про ремонти доріг зі Сходу та від моря в центральну частину України, щоб терористам було легше наступати, а дороги від західного кордону в центральну частину України, по яким будуть йти військові каравани НАТО - повністю знищені і не ремонтуються! Бюджет Укратодору завжди був 20 млрд грн, з яких майже все йшло на виплату кредитів януковича під Євро-2012 та утримання Укравтодору. На ремонт доріг йшло 3-4 млрд грн. В 2017 році бюджет Укравтодору був 14,2 млрд грн, тобто на ремонт доріг взагалі нічого не виділялось! Про що говорить порошенко, про які ремонти? Все що не закладено в бюджет Укравтодору це дурно витрачені гроші, бо під ці ремонти немає проектів, немає експертизи і це просто вкрадені мільярди які в ручному режимі віддані мафії!
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ключевое слово - потрачено, иначе считали бы в километрах хорошей дороги.
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Їм пох. скільки кілометрів, куди і якої якості будуть (чи взагалі їх не буде...) ті дороги. Задача поставлена чітко і ясно - п о т р а т и т и 20 млрд! "Відкати" в "Автодорі" складають 50%. Отже - у к р а с т и 10 млрд . Головне - вони цього і не пробують скривати: Югік (гпу) свій, НАБУ - своє, САП - своя, усі в долі - по руках дати нікому. А "швидка" не має бензину, діабетикам бракує інсуліну, в Україні ніде і нікому виконати трансплантацію кісткового мозку (навіть дітям...), в Армію майже не поступає сучасне озброєння і техніка, практично немає Військово-Морського Флоту, бойові пілоти "літають" на макетах...

в
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Это как в старом анекдоте: В прошлом году мы посеяли 4 га капусты, ее сожрала тля, в этом посеем 8 га - пусть подавится
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Дороги все в километрах считают, а барыга в гривнах
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Грося пообещал построить 27 км. дорог в херсонской области!
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потрачено будет, никто не сомневается, толклько вопрос сколько будет построено и когда их смоет
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Мы все прекрасно знаем,что деньги вы украдёте а дорог,как не было так и не будет ,именно такую задачу вы и поставили.
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Ну для вида, шота сделают, как сеня - загородку. :D

А остальное распилят.
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ну, прям, именины сердца какие-то !
...
и все их, блеать, сжере цукровий довгоносик-хедрант !
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Рискну быть названным порохоботом, но по факту у нас в Одессе если сравнивать с тем что было при януковоще, реально дороги хоть и не разительно но стали лучше. В прошлом году и в этом видел впервые за 25 лет, машины которые задувают трещины на дорогах смесью смолы и хрен еще знает чего, чтоб лед не рвал их, как реультат после земы в разы меньше проблем. Это чисто факт.
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Все патриоты Украины Клименковско-Мураевскими троллями называются "порохоботами", по своей модели. Они выдумали этот ярлык, что отвести внимание от себя.
Ты дожился что в своей стране боишься быть названным патриотом Украины?
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Порошенко: Мы поставили задачу, чтобы в 2017 году на строительство дорог было потрачено 20 млрд грн, в 2018 - 30 млрд грн
========================================================================

Педя со своей воровской шоблой решили окончательно разворовать Украину, шобы в казне ничего не осталось.


Видимо понял: их больше не выберут.




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Расскажу как вчера на моих глазах "латали" дорогу Кривой Рог-Желтые Воды:
В нерасчищенные ямы БЕЗ ПОДРЕЗКИ КРАЯ засыпался свежий асфальт, и СРАЗУ ЖЕ ПО СВЕЖЕМУ АСФАЛЬТУ пропускались проезжающие машины!!... Такие "латки" простоят не больше месяца!.... И это всё за наши деньги делается, ребята!... обидно, что так разбазариваются деньги!!!
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а знаешь, ПОЧЕМУ так "ремонтировали"?
Потому что ТЫ.. лично (!) не остановился.. не потратил с пользой 10-15 минут своего времени и не снял всё это на видео, не скинул на ютуб или хотя бы на Цензор. Тебе было ЛЕНЬ это сделать, зато жаловаться на такой ремонт - да сколько угодно.. сутками напролет! Как и ездить по разбитой дороге после ремонта, ТРАТЯ свои деньги на ремонт авто!
Ты.. и тысячи других, которые видят всё это на дороге Кр.Рог- Жел.Воды и ничего кроме жалоб - не способны сделать.
пля.. ну реально - если бы хотя бы десять-двадцать человек засняли это на видео и опубликовали! Эффект будет не из-за жалоб в коментах, а из-за НЕРАВНОДУШИЯ твоего и сотен (хотя бы!) других!
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В середине прошлой недели руководство Укравтодора сделало возможным прием обращений граждан с помощью социальной сети Facebook. Теперь для того, чтобы пожаловаться на некачественный ремонт дороги достаточно оставить личное обращение на официальной странице организации, указав область и участок дороги, где была обнаружена некачественная работа дорожников.

http://itc.ua/news/pozhalovatsya-na-nekachestvennyiy-remont-dorog-v-ukraine-teper-mozhno-na-facebook-stranitse-ukravtodora/
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"на строительство дорог было потрачено 20 млрд грн, в 2018 - 30 млрд грн" На параше Керченский мост, "Зенит - Арена", космодром "Восточный" и реновация в Мацквабаде. Ну-ну посмотрим по результатам, Украина не параша - шила в мешке не утаишь
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Твое лицо, когда ты сотрудник подразделения информационных операций ФСБ РФ, и тебе надо писать комменты под статьей о том что Порошенко выделил 50 млрд на ремонт дорог в Украине.



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Для порохоботов у которых: все кто против коррупционной шоблы оффшорного барыги - ахенты кремльбля.


После опущения этой воровской шоблой курса гривны на 300%!!!, и без того нищенские пенсии, стали меньше в 3 раза, в долларовом эквиваленте!!!


В течении всего этого времени, зарплаты подняли - на треть от украденного, но пенсии, до сих пор, остались на прежнем украденном уровне.


И СЕЙЧАС, ПОДОВДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ПЕНСИЙ НИЖЕ МИНИМАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ 2 РАЗА!!!


Так может порохобот, появившиеся деньги ,прежде всего нужно направить не на распил при строительстве дорог, а на увеличение пенсий?


Потому шо перед выборами сразу вспомнят о пенсионерах: начнут повышать, обещать.............


Но, я думаю, нынешние пенсионеры, наученные не брехне, теперь уже не будут верить обещаниям, a будут верить своему пустому кошельку.


И поэтому воровская хитрожопая власть получит свое на выборах.
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потратить - это не проблема, проблема в том - чтобы дороги появились на месте потраченных денег.
А пэдра уже чисто по Фрейду ляпает
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))) Все анекдоты берутся из жизни. Вспомнилось про колхозное собрание - В тому році ми посіяли 50 га картоплі. Усе з'їв довгоносик. В цьому році ми посіяли 100 га картоплі. Знову все з'їв довгоносик. В наступному році посіємо 200 га картоплі і нехай він подавиться тією картоплею клятий довгоносик.
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Шота чесно говоря,не очень хочеться ,что-бы ты Пэтя народные деньги тратил...
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Задовбав якого лізеш в сферу діяльності уряду в нас парламенсько-президенська респ краще закінчи війну на донбасі як обіцяв за 2 неділі а не можеш сиди і не вякай не заважай хоть щось робити
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Бреше й не червоніє.Гройсман кричав про 30 мільярдів в цьому році(2017).З кожного літру бензину Я плачу як і всі Українці 6 грн 20 копійок.Захмарний налог + таможня . При вмілому керівництві дороги мали б уже бути відремонтовані.ПІАРЩИКИ не здатні працювати....ЖУТЬ.
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-в цьому році ми засіяли зерна на 20 млд.гр.-хробак з'їв.
-в наступному ми засіємо зерна на 30 млд.гр.-нехай подавиться
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конец сезона когда вы их собираетесь строить те дороги .в дождь и зной ?
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про строить он не говорил, оно бекало про потратить.
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Хоть убей не пойму в чём достижения. Акцизный сбор с ГСМ предназначенный изначально на дороги приносит в казну порядка 40-50 миллиардов гривен в год - где деньги Зин ?!
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Все по Фрейду. Должно быть потрачено, а не построено дорог.
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Э, Петя!
Не стоит это, "мы", некрасиво!
"Поставлена задача", "Кабмин принял решение"....
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Так те тридцать будет там где эти двадцать-в е-ди
екларациях держиморд...
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Порошенко: Мы поставили задачу, чтобы в 2017 году на строительство дорог было потрачено 20 млрд грн, в 2018 - 30 млрд грн, в 2019 - 40 млрд грн....а потом меня переизберут и не будет у вас никаких дорог.....
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Пєдра, як у тому анекдоті:
У минулому році ми виділили на дороги 20 млрд. гр. Все скиздили чиновники.
У цьому розі ми виділемо 30 млрд.гр. Нехай ці чиновники подавляться!
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ушлепок карамельно-офшорный, ты мудак ставь задачу чтобы построили на 20 млрд. а не с3,14здили!
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Читая комменты, понимаешь, что самая важная статья роста экономики РФ по плану Пудина- это комменты на украинских сайтах под новостями.
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Важное (для водителей и пассажиров) не сколько потратить, а сколько построить и отремонтировать (КАЧЕСТВЕННО), а ворам сколько украсть, так как % (откатов и прямого воровства) им хорошо известен (в этом случае про качество можно не вспоминать)!
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Рыбяты ну что вы возмущаетесь. Да всё нормально у вас и даже лучше и быстрее чем в Германии. Эти лентяи, немцы, тратят на ремонт 1-го кв. м дороги аж 36 минут (согласно нормам времени). И это при использовании только на дороге около 100 единиц техники и 150 рабочих. И где они на одном квадратном метре умещаются?
Да у вас трое почти трезвых рабочих за это время сделают в десять раз больше с учетом задержек подвоза материалов.
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Прошу прощения, ошибочка проскочила - 36 секунд.
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А вообще сами считайте - за 24 часа ремонтируют 80 тыс. кв. м дороги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Мы поставили задачу, чтобы в 2017 году на строительство дорог было потрачено 20 млрд грн, в 2018 - 30 млрд грн
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