 Порошенко: Мы поставили задачу, чтобы в 2017 году на строительство дорог было потрачено 20 млрд грн, в 2018 - 30 млрд грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область.
"В позапрошлом году в Украине исключительно на строительство дорог тратилось около 6 млрд грн. В прошлом году мы объединили усилия, часть средств направлялись на обслуживание ранее взятых кредитов, но непосредственно на строительство дорог тратилось 10 млрд грн. Но мы поставили задачу, чтобы в этом году на строительство дорог тратилось 20 млрд грн, а в следующем - 30 млрд грн. И это та динамика, которую я хочу видеть в Украине", - заявил он.
Порошенко отметил, что в Харьковской области строятся не просто качественные дороги, но на каждый квадратный метр есть многолетние гарантии от компании-строителя.
Глава государства также отметил важность проведения прозрачных тендеров с целью эффективного использования каждой копейки бюджетных средств, а также пристального внимания правоохранительных органов к этому процессу.
"Я переговорил с премьер-министром, с правительством и хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно единая позиция, и мое указание министру финансов - срочно внести изменения в бюджет, чтобы первые деньги, первые тендеры, первые оплаты состоялись в августе, а не в декабре", - сказал Порошенко.
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Так потрачено или сделано на такую сумму?
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Из сокровищницы мигрантской мудрости.
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в
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офшоры слямзишь
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А остальное распилят.
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...
и все их, блеать, сжере цукровий довгоносик-хедрант !
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Ты дожился что в своей стране боишься быть названным патриотом Украины?
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Педя со своей воровской шоблой решили окончательно разворовать Украину, шобы в казне ничего не осталось.
Видимо понял: их больше не выберут.
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В нерасчищенные ямы БЕЗ ПОДРЕЗКИ КРАЯ засыпался свежий асфальт, и СРАЗУ ЖЕ ПО СВЕЖЕМУ АСФАЛЬТУ пропускались проезжающие машины!!... Такие "латки" простоят не больше месяца!.... И это всё за наши деньги делается, ребята!... обидно, что так разбазариваются деньги!!!
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Потому что ТЫ.. лично (!) не остановился.. не потратил с пользой 10-15 минут своего времени и не снял всё это на видео, не скинул на ютуб или хотя бы на Цензор. Тебе было ЛЕНЬ это сделать, зато жаловаться на такой ремонт - да сколько угодно.. сутками напролет! Как и ездить по разбитой дороге после ремонта, ТРАТЯ свои деньги на ремонт авто!
Ты.. и тысячи других, которые видят всё это на дороге Кр.Рог- Жел.Воды и ничего кроме жалоб - не способны сделать.
пля.. ну реально - если бы хотя бы десять-двадцать человек засняли это на видео и опубликовали! Эффект будет не из-за жалоб в коментах, а из-за НЕРАВНОДУШИЯ твоего и сотен (хотя бы!) других!
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http://itc.ua/news/pozhalovatsya-na-nekachestvennyiy-remont-dorog-v-ukraine-teper-mozhno-na-facebook-stranitse-ukravtodora/
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После опущения этой воровской шоблой курса гривны на 300%!!!, и без того нищенские пенсии, стали меньше в 3 раза, в долларовом эквиваленте!!!
В течении всего этого времени, зарплаты подняли - на треть от украденного, но пенсии, до сих пор, остались на прежнем украденном уровне.
И СЕЙЧАС, ПОДОВДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ПЕНСИЙ НИЖЕ МИНИМАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ 2 РАЗА!!!
Так может порохобот, появившиеся деньги ,прежде всего нужно направить не на распил при строительстве дорог, а на увеличение пенсий?
Потому шо перед выборами сразу вспомнят о пенсионерах: начнут повышать, обещать.............
Но, я думаю, нынешние пенсионеры, наученные не брехне, теперь уже не будут верить обещаниям, a будут верить своему пустому кошельку.
И поэтому воровская хитрожопая власть получит свое на выборах.
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А пэдра уже чисто по Фрейду ляпает
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ТА НЕУЖЕЛИ ОН "ПРИВАТИЗИРОВАЛ" УКРАВТОДОР ?
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-в наступному ми засіємо зерна на 30 млд.гр.-нехай подавиться
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Не стоит это, "мы", некрасиво!
"Поставлена задача", "Кабмин принял решение"....
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екларациях держиморд...
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У минулому році ми виділили на дороги 20 млрд. гр. Все скиздили чиновники.
У цьому розі ми виділемо 30 млрд.гр. Нехай ці чиновники подавляться!
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Да у вас трое почти трезвых рабочих за это время сделают в десять раз больше с учетом задержек подвоза материалов.
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