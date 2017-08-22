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 Политика Украины
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 В ближайшее время планируется телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки", - Климкин

климкин

Телефонные переговоры лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится в ближайшем будущем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора в обсуждении вопросов безопасности и освобождении заложников", - сказал Климкин во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи лидеров государств в "нормандском формате".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча "нормандской четверки" на уровне политсоветников прошла 16 августа в Минске, - Пристайко

Напомним, ранее Германия и Франция потребовали немедленного прекращения огня на востоке Украины.

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22.08.17, 12:30Россия любила Украину до тех пор, пока она «лежала под ней» - Кравчук - Первый Президент Украины .
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Ці пустопорожні розмови єролпідерів вже нікому не цікаві. Потрібна зброя та гроші.
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Алло, алло, прекрасная маркиза! Я вам звонил уже вчера! Ни одного печального сюрприза, за исключеньем пустяка!

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"... Потом они поговорили в пользу голодающих в Африке..."
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"Стороны договорились продолжать консультации. На человеческий язык это переводится так: ни до чего не договорились и даже не поняли, о чем вообще можно договариваться".
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Да что же такое? Неужели кацапа и там будут дрючить.
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после вчерашнего это ничтожество Сурков...он же Дудаев Асламбек Андарбекович еще больше поседел???))))))
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Дудаев Асламбек Андарбекович он же после женитьбы Сурков)))))

Это позорный чеченский МУРТАД и ОСЛО...Б!!!http://forum-msk.org/material/kompromat/6047.html
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своей матери...и не только фамилию...но и имья и отчество_)))))))))))))))
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чем бистрее сдохнет империя зла, тем лучше
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Кожен день цього "процесу" - мільярди в кишені теперешньої влади ...
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Напоминает сказочку о муравье, готовящемуся к зиме: взял муравей 1-но зерно и понес в муравейник, потом вернулся и взял 2-е зерно и понес в муравейник, потом вернулся и взял 3-е зерно и понес в муравейник, потом вернулся и ...
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а этот поц кто?
на тел. коммутаторе работает ?
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стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится Источник: https://censor.net.ua/n452619 - як може країна-агресор бути серед тих країн , що врегульовують конфлікт ?!
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Дипломатия ,это тоже кропотливая работа, особенно главного лица,-министра МИД.Но смотрим на лицо и ,что видим.Ну пота естественно нет. Холенное,самодовольное,ночами бессонными не обремененное лицо. За щелочкой глаз ,можно рассмотреть умный,важный, но хитрецой взгляд. Видно ,работа посла ему идет на пользу. А нам? Интересно,как выглядел Талейран.Прощелыга был еще тот.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшее время планируется телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки", - Климкин
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