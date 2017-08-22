 В ближайшее время планируется телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки", - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора в обсуждении вопросов безопасности и освобождении заложников", - сказал Климкин во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи лидеров государств в "нормандском формате".
Напомним, ранее Германия и Франция потребовали немедленного прекращения огня на востоке Украины.
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Это позорный чеченский МУРТАД и ОСЛО...Б!!!http://forum-msk.org/material/kompromat/6047.html
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на тел. коммутаторе работает ?
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