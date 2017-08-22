 Трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению агрессии РФ против Украины, - Линкявичюс встретился с Волкером

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом написал глава МИД Литвы в соцсети.
"Приветствовал хорошего друга представителя (Госдепа США) Волкера. Трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению агрессии России против Украины", - написал Линкявичюс.
Напомним, накануне Волкер встречался в Минске с помощником президента России Владиславом Сурковым.
В среду, 23 августа, спецпредставитель Госдепа США намерен посетить Украину, где вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.
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«В общем, все это в совокупности (стратегические командно-штабные учения РФ-ред.) свидетельствует о том, что к большой войне готовятся не ВС РФ, а все российское государство с соответствующими затратами материальных и других ресурсов», - заявил Турчинов.
По его словам, таким образом во время проведения учений «Запад-2017» Кремль проверяет, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом.
Он подчеркнул, что на фоне сложной экономической ситуации, из-за которой Москва пошла на сокращение военных статей госбюджета РФ, проведение таких масштабных учений «не может быть только обычным мероприятием боевой подготовки».
«Речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства к жесткой реакции на любые попытки НАТО/США реагировать силовым способом на очередные военные авантюры Кремля на постсоветском пространстве», - резюмировал Турчинов.
http://www.capital.ua/ru/news/96958-turchinov-rossiya-gotovitsya-k-bolshoy-voyne#ixzz4qTwV0olD
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https://censor.net.ua/comments/locate/8/452614/64615539
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Первый день безвиза в Москве.
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Сегодня у посольства США в Москве выстроились огромные очереди. Завтра визы уже не дают. Все хотят увидеть крах США собственными глазами
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