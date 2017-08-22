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 Политика Украины, За рубежом
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 Трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению агрессии РФ против Украины, - Линкявичюс встретился с Волкером

линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провели встречу во вторник в Вильнюсе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом написал глава МИД Литвы в соцсети.

"Приветствовал хорошего друга представителя (Госдепа США) Волкера. Трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению агрессии России против Украины", - написал Линкявичюс.

Напомним, накануне Волкер встречался в Минске с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встречей Волкера с Сурковым США четко указывают, кто агрессор. Играть с РФ в поддавки они не будут, - Огрызко

В среду, 23 августа, спецпредставитель Госдепа США намерен посетить Украину, где вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.
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Чудова підготовка Волкера перед зустріччю в Києві.
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Це означає що переговори Волкера та Суркова провалились і Літву заспокоюють перед початком конфронтації з путіним! Те що Волкер поїхав до Литви говорить про реальність майбутньої війни, США в першу чергу заспокоюють своїх союзників на яких нападе путін, а до України всім покуй.
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Знвчит, какая-то техника "лишняя" будет передаваться из Литвы, заезжать будет через Польшу, Очень вероятно, что и румыны примут участие в процессе "утилизации" в Украинус совецкой техники. Не просто так министры все на встречу с Мэттисом приперлись в Киев, ибо технику из норвежских пещер уже ставить некуда.
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Российская Федерация готовится к «большой войне», сообщает пресс-служба СНБО.
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«В общем, все это в совокупности (стратегические командно-штабные учения РФ-ред.) свидетельствует о том, что к большой войне готовятся не ВС РФ, а все российское государство с соответствующими затратами материальных и других ресурсов», - заявил Турчинов.

По его словам, таким образом во время проведения учений «Запад-2017» Кремль проверяет, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом.

Он подчеркнул, что на фоне сложной экономической ситуации, из-за которой Москва пошла на сокращение военных статей госбюджета РФ, проведение таких масштабных учений «не может быть только обычным мероприятием боевой подготовки».

«Речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства к жесткой реакции на любые попытки НАТО/США реагировать силовым способом на очередные военные авантюры Кремля на постсоветском пространстве», - резюмировал Турчинов.

http://www.capital.ua/ru/news/96958-turchinov-rossiya-gotovitsya-k-bolshoy-voyne#ixzz4qTwV0olD
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Лаятися полюбляє-людина така. А так- точно не дурень.
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То, что они пишет мне не соответствует оценке " не дурень"...
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Я думаю, что это - женщина, т.к. в том посте, на который я указал они пытается задеть за живое, а в предыдущих - распространяет слухи, что я предоставляю недостоверную информацию.
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тобi ж кажуть, не чiпай бiльше - воняти не буде. мовчки у спам вiдправляй.
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Ну и сколько лаптестан продержиться в войне с НАТОй - сутки, трое....?
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Нормвльная встреча,штаты уже поняли,что более реальную ситуацию насчет русни знает страны Балтии и Польша а не сытые с Звпадерй Европы
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Политическая элита Литвы большие патриоты Украины чем "родная" рада и министры КМУ
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Посему до сих пор не введён визовый режим с кацапами?
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 1 ч.1 час назад
Сегодня у посольства США в Москве выстроились огромные очереди. Завтра визы уже не дают. Все хотят увидеть крах США собственными глазами

Трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению агрессии РФ против Украины, - Линкявичюс встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 5893
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Это историческое фото. Открытие первого Макдональдса в Москве!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению агрессии РФ против Украины, - Линкявичюс встретился с Волкером
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