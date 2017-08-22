 "Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют", - Порошенко открыл восстановленный мост через Северский Донец

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-трансляцию на странице Президента, Петр Порошенко открывает восстановленный мост через Северский Донец в Изюме.
"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют, - пишет он. - Сегодня мы празднуем еще одну победу - восстановление моста через Северский Донец в Изюме. Верю, эти дороги и мосты - путь к нашему успеху. Мы обязательно победим в нашей борьбе!"
Мост длиной 210 м начали ремонтировать в сентябре прошлого года.
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Строительство моста в городе Изюме вышло на завершающий этап (фото+видео)
Источник: Город Изюм http://city-izyum.pp.ua/the-construction-of-the-bridge-in-the-town-of-izyum-has-entered-the-final-stage/
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Там теперь другая напасть
67_main_ukr.jpg
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И ведь не поспоришь...
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То ось для кого Офшорний мости відкриває ...
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это что новая должность?
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Вы не путайте , это у нас 9 двойников хуйла , у вас то один
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Ну и еще что то там еще
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но рано или поздно єтот момент настанет
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Гарний поет не обов'язково розумна та виважена людина- так ясно?
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А тепер по суті твого коменту- звідки в тебе стільки ненависті та упередженості?
Хто і чим тебе так образив?
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Обычно я не реагирую....
Я же не написал что выдают всем...
Я не написал что это выдают всем в ССО...
Я не написал что, это выдают всем в третьем полку.....
Я написал что это покупают за бюджетные деньги для ССО)))
Это "Редут" докладывал верховному ( а ты пиздюков тут каким боком тогда? свечку держал или тебе раззвонить поручили?) Если поручили так звони и терпи. А если не поручали так какого хрена раззвонил?
И дальше стрелки на "Редута" переводит. Это "Редут" брехло? Ага и тут пошла секельная смазка выделяться. Только драть надо таких советников, розгами а лучше батогами и "Куда угодно".
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Автомобильный путепровод имеет большое значение для трех городов Луганщины: Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Он является важной транспортно-логистической артерией.
В 2014 году объект получил множественные повреждения, в результате передвижения техники и обстрелов. Было разрушено асфальтобетонное покрытие, повреждены железобетонные поручны и несущие конструкции моста, оголена арматура несущих железобетонных конструкций. Долгое время, движение автотранспорта по путепроводу было ограничено.
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- с вас 5 грн !
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Агент постоянно колется. Эти слова- такой четкий посыл. Это сказано для поребриковой группы избирателей. Давайте дружить с РФ и давайте объединяться с ними!
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