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Все про:мост (407) Порошенко (13590) Харьковщина (1292) Северский Донец (13)

 "Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют", - Порошенко открыл восстановленный мост через Северский Донец

порошенко

Президент побывал на церемонии открытия восстановленного моста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-трансляцию на странице Президента, Петр Порошенко открывает восстановленный мост через Северский Донец в Изюме.

"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют, - пишет он. - Сегодня мы празднуем еще одну победу - восстановление моста через Северский Донец в Изюме. Верю, эти дороги и мосты - путь к нашему успеху. Мы обязательно победим в нашей борьбе!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК без обсуждения утвердило результаты проверки деклараций Порошенко

Мост длиной 210 м начали ремонтировать в сентябре прошлого года.
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Це стосується тільки людей- нЕлюди до них не відносяться.
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А мости- це дійсно потрібна річ. Танк витримає?
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дві колони танків витримає

Строительство моста в городе Изюме вышло на завершающий этап (фото+видео)
Источник: Город Изюм http://city-izyum.pp.ua/the-construction-of-the-bridge-in-the-town-of-izyum-has-entered-the-final-stage/
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Мости на Схід потрібно розбирати та мінувати. Але влада працює на путіна і тому підготовлює все для наступу терористів. Міст в Жидачиві Львівської області через Стрий та Дністер розвалився від старості і його закрили, а по ньому йде магістраль Е50 з Європи через Закарпаття до Єнакієвого та до Махачкали, по якій НАТО будуть постачати нам патрони та зброю. Так от цей суперстратегічний величезний міст знищили, а мости на Схід ремонтують! Питання ще є?
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Влада оголосила про ремонти доріг зі Сходу та від моря в центральну частину України, щоб терористам було легше наступати, а дороги від західного кордону в центральну частину України, по яким будуть йти військові каравани НАТО - повністю знищені і не ремонтуються!
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зачем ты ямы показваешь которых нет уже?

Там теперь другая напасть

67_main_ukr.jpg
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Понятненько, вы когда про мост спрашивали - Т-90 имели в виду.
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Сколько раз ездил через этот мост, там всегда была дорога в бугроямах. не прошло и 30 лет как восстановили.
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я думав порошенко-президент,а він- ВІДКРИВАЧКА )))
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Хочется построить мост из Нарассии в в центр Тихого (можно любой) океана. И обїединить их.
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Так вони наче на Марс зібралися- може усі і полетять?
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Марсианская цивилизация - мудрая цивилизация. Успела вымереть впопыхах до прилета нарассеян.
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Пойди отдохни! На тебе уже морды-лица нет. Труженик ты наш!!
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Окстись! Как цапы по этому мосту грунт начнут возить и насыпать себе дополнительный материк под боком у США...
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Откорректируйте написание слова ПРЕЗИДЕНТ (в начале фразы)
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Никакой он не ПРЕЗИДЕНТ, а очередной ПРЕЦЕДЕНТ (вора-пахана во главе с шайки подельников-олигархов)!
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Особливо об"єднує гешефт з торгівельними партнерами!!!)))
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Еще одна мудрость от Порошенка: "Пока дураки воюют, умные делают на войне деньги".
И ведь не поспоришь...
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не "умные", а УШЛЫЕ (прохвосты и лицемеры)!
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Не сцы сладкоежка тумбоподобная, главное, что танковая бригада будет на том берегу за полчаса. И никакого форсирования на участке😉
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Танкова бригада РФ ?
То ось для кого Офшорний мости відкриває ...
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Хватит на резиновых лодках чоколядь таскать пора фурами херачить
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опять Консперология ?
Вы не путайте , это у нас 9 двойников хуйла , у вас то один
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пользуетесь телепортером ? быстро страну сменили
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Спешили. Очень. Новость то ого го! Скоро сортиры привокзальные будет открывать. Очко оно так сближает, куда там тому мосту.
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ну у нас по круче пока , у нас хуйло уговаривает мужа завести собачку и желает здоровье девочку больной раком

Ну и еще что то там еще
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...а еще их объединяют хорошие дороги, скоростные поезда на всех направлениях, доступный речной транспорт, недорогие авиабилеты... но это имхо..
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Ну молодец, везде успевает пропиарится, стоит где отремонтировать дорогу, мост или построить детсад, президент тут как тут.))
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Чтобы бежать с комфортом на Ростов или чтобы с торговыми партнерами легче было торговать?
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А тихо нельзя было его восстановить,чтоб после визита нашего потраха у сепаров не возникло желание его подорвать ? Или этот совковый ворюга на это и расчитывает ?
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в Украине после того, как столица Киев была основана на месте перевоза через Днепр на котором ради дела переправы все и любые противоречия и противостояния устранялись укоренился обычай называть города словом "мiсто", от слова "мост" как намек на ту самую переправу. Народной идеей для украинцев стала идея недопустимости противоречий, во всем и всегда, самостоятельно или сообща, но настоящий украинец с тех пор стремиться все противоречивое вокруг себя убрать, чтобы не было его в жизни. Отчасти потому и сложно нам порой друг с другом договориться, что противоречий вокруг много и они разнообразны, каждый видет свою цель. Но тем более важна общая народная идея Украины, без нее невозможно будет синхронизировать общие усилия и объединить силы. Такая вот наша идея, такая вот наша история, и даже слова мовы все подтверждают. Мiсто - это город, в котором люди живут так, чтобы не плодить противоречий, страна из таких городов Украина, а там, где город городят для того, чтобы всем без толку противостоять ради противоречий, это другое, такое точно не наше.
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Ух..хорошо сказал, можно под шумок еще пару лярдов с корефанами распилить... Мосты конечно необходимы, для наступления например, но не при Пете...а пока контрабас гнать будут!!!
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"Президерт" пишется с маленькой буквы, хотя сама идея интересная)))
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Еще никогда Штрилиц так не бил близок к провалу
но рано или поздно єтот момент настанет
"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют", - Порошенко открыл восстановленный мост через Северский Донец - Цензор.НЕТ 2904

"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют", - Порошенко открыл восстановленный мост через Северский Донец - Цензор.НЕТ 3333


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Це УПЦ МП-філія ФСБ в Україні, розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!!!
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Президент и его советник,как выкакатся всем на голову,включая первого
"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют", - Порошенко открыл восстановленный мост через Северский Донец - Цензор.НЕТ 68

"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют", - Порошенко открыл восстановленный мост через Северский Донец - Цензор.НЕТ 1598

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Я так и знал саня шо ты первый откликнешься,но вот твоего вопроса не понял
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Бо я читаю коменти на відміну від тих, кто їх тільки "вкидає".
Гарний поет не обов'язково розумна та виважена людина- так ясно?
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А бирюков твой умный,ты хоть знаешь из за чего срач
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Он тут правду сказал,а курицу хвеникс это взбесило
"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют", - Порошенко открыл восстановленный мост через Северский Донец - Цензор.НЕТ 1014

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Ну ты же в ФБ заглядываешь та в твиттер или забанили везде,там саня все есть в подробностях и можешь не вписыватся,а то на себя лишний гнев накличешь,бирюк зажравшаяся сволочь и придурок,какой бы порох не был,но он президент,а этот дебил возомнил себя уже хрен его знает кем и не понимает,шо каждый высер дебильный его,это камень в огород пороха,а вообще то ихнее дело,яке їхало,таке й здибало
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Ні- по соцмережах припинив лазити. Об'єм інфи величезний, а користі-децал.
А тепер по суті твого коменту- звідки в тебе стільки ненависті та упередженості?
Хто і чим тебе так образив?
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А зря перестал,ты бы понял шо такое ненависть к бирюку и шо я там даже рядом не стоял,Антоненко все пацаны из ССО любят,а этот драть его собрался,я ненавижу только цапов саня и их прихлебателей,и критику пожалуста не сравнивай с ненавистью ,ну и тортик на вишенку,скажи вот это советник президента или шизик
"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют", - Порошенко открыл восстановленный мост через Северский Донец - Цензор.НЕТ 4803

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Це він ще нормально відповів. Я б слів не добирав.
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О как разводит этот афиерюга пиздюков)))
Обычно я не реагирую....
Я же не написал что выдают всем...
Я не написал что это выдают всем в ССО...
Я не написал что, это выдают всем в третьем полку.....
Я написал что это покупают за бюджетные деньги для ССО)))
Это "Редут" докладывал верховному ( а ты пиздюков тут каким боком тогда? свечку держал или тебе раззвонить поручили?) Если поручили так звони и терпи. А если не поручали так какого хрена раззвонил?
И дальше стрелки на "Редута" переводит. Это "Редут" брехло? Ага и тут пошла секельная смазка выделяться. Только драть надо таких советников, розгами а лучше батогами и "Куда угодно".
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16 августа состоялось торжественное открытие автомобильного путепровода, который был разрушен в результате боевых действий. В открытии приняли участие Юрий Гарбуз глава Луганской ОГА и постоянный представитель ПРООН в Украине - Нил Вокер.

Автомобильный путепровод имеет большое значение для трех городов Луганщины: Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Он является важной транспортно-логистической артерией.

В 2014 году объект получил множественные повреждения, в результате передвижения техники и обстрелов. Было разрушено асфальтобетонное покрытие, повреждены железобетонные поручны и несущие конструкции моста, оголена арматура несущих железобетонных конструкций. Долгое время, движение автотранспорта по путепроводу было ограничено.
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Лучше бы ты сук@ открывало мосты и дороги в Киеве а не к террористам. АТО у нас есть места где асфальта уже лет 10 нового не видели.
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не питаю симпатий к пороху, но Киев это кагбе проблема Виталега
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а мост на даунбасе ето как бы тоже проблема Вилкула с Ахметкой. Причем здесь Педро? Насколько известно то Педро как президент никакого отношения к мостам и строительствам дорог вообще не имеет. Ето чистый пиар на чужой работе.
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А с каких пор город Изюм, находящийся в Харьковской области, ведет к террористам?
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следующая стадия - сортиры открывать:
- с вас 5 грн !
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Что делать,за рубеж напроситься больше не может,так хоть пару сортиров откроет,хоть какая то польза.
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Почему мост надо было восстанавливать? Старый был или днровцы взорвали?
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Мабуть путін дав наказ відремонтувати. Йому треба далі йти, а грошей на ремонт мосту вже не вистачає. Санкції. Добре, що є шпигун Пєтя
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"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют,"

Агент постоянно колется. Эти слова- такой четкий посыл. Это сказано для поребриковой группы избирателей. Давайте дружить с РФ и давайте объединяться с ними!
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Эх, Петя... Многовато ты стал ленточек резать... Больше делом занимайся!
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весьма изощренный троллинг крымского моста, одной фразой ))) надо было сказать "_проливы_ разделяют". отдел пропаганды не доработал, дармоеды. нету нормального гебельса у нас
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Щоб знати, що в нас в країні будується, треба прослідкувати за Олексійовичом. У минулому році, здається, він дитячий садочок відкривав і молився на кредит МВФ. Оце і всі надбання
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мурал Ленонну в тому ж місті Ізюм, відкрили 19 серпня


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такий собі месідж від українців до росіян
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Разъединяют людей окопы, а мосты - объединяют", - Порошенко открыл восстановленный мост через Северский Донец
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