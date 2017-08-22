 Встречей Волкера с Сурковым США четко указывают, кто агрессор. Играть с РФ в поддавки они не будут, - Огрызко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Волкер пока только собирает информацию. Его встреча с Сурковым - это последний элемент кампании по сбору данных. Волкеру нужно было услышать другую сторону, понять их логику. Параллельно он хочет послушать какие-либо аргументы российской стороны и детальнее разобраться в позиции РФ. Но нужно понимать, что от первой встречи никто никогда не ждет каких-то прорывных результатов. Их не может быть по определению, так как стороны, по сути, знакомятся друг с другом. Возможно, проведя анализ этой встречи, американцы выдвинут некие предложения", - отметил Огрызко.
По его словам, США хорошо понимают, что Украина столкнулась именно с российской агрессией.
"Встречей Волкера с Сурковым американцы четко указывают, кто является сторонами конфликта на Донбассе и кто агрессор. США и, в частности, Волкер понимают, что речь идет о России, а не о каких-то там "ополченцах". И это хороший знак. Играть с РФ в поддавки они не будут. Американцы собираются очень четко и конкретно говорить о ситуации на востоке Украины и о том, как на нее реагировать. Россия всегда хочет кого-то обмануть, поэтому ждать честности от Суркова на встрече с Волкером не приходилось. Да и не прошли бы такие вещи с американцами. Они владеют достоверной информацией. Рассказывать им то, чего нет, не получится", - подчеркнул Огрызко.
21 августа трехчасовые переговоры Суркова с Волкером прошли в Минске в закрытом для журналистов режиме. Американский дипломат пока не давал комментариев. Представитель России назвал встречу "полезной и конструктивной".
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вон говорящяя головка будкостроителя
грымчак все уже растолковал
це перемога пети липецкого кацпы вже йдуть
з лугандонии
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид_в_Руанде
Я также читал, что в тех районах, где не было радио или других средств информации убийств было многократно меньше. Пример роли пропаганды...
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Что такое подозреваемый или обвиняемый - понятно?
На какие ещё юридические стороны необходимо открыть глаза?
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Так-так-так... Дайте-ка угадаю... Рассея?
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спільної мови."(Степан Бандера)
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http://ukrreal.info/ua/politika/99925-chto-proizoydet-posle-razryva-dipotnosheniy-s-rf-likbez-ot-diplomata
На фоні заяв адміністрація Порошенко про військове втручання з боку Росії, яке привело до масової загибелі наших військовослужбовців під Іловайськом, Дебальцево, Савур-могили та ін., продовження дипломатичних, торгівельних та інших стосунків з країною-агресором - є найвищою формою цинізму по відношенню до пам'яті загиблих воїнів їх родичів та близьких, зрадою національних інтересів, зневагою безпеки громадян України, підривом боєздатності, суверенітету та територіальної цілісності держави
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