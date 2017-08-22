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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (663) Огрызко (259) Донбасс (15815) Сурков (177) Волкер Курт (50)

 Встречей Волкера с Сурковым США четко указывают, кто агрессор. Играть с РФ в поддавки они не будут, - Огрызко

огрызко

Встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер завершает сбор информации о ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Волкер пока только собирает информацию. Его встреча с Сурковым - это последний элемент кампании по сбору данных. Волкеру нужно было услышать другую сторону, понять их логику. Параллельно он хочет послушать какие-либо аргументы российской стороны и детальнее разобраться в позиции РФ. Но нужно понимать, что от первой встречи никто никогда не ждет каких-то прорывных результатов. Их не может быть по определению, так как стороны, по сути, знакомятся друг с другом. Возможно, проведя анализ этой встречи, американцы выдвинут некие предложения", - отметил Огрызко.

По его словам, США хорошо понимают, что Украина столкнулась именно с российской агрессией.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Грымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято. ВИДЕО

"Встречей Волкера с Сурковым американцы четко указывают, кто является сторонами конфликта на Донбассе и кто агрессор. США и, в частности, Волкер понимают, что речь идет о России, а не о каких-то там "ополченцах". И это хороший знак. Играть с РФ в поддавки они не будут. Американцы собираются очень четко и конкретно говорить о ситуации на востоке Украины и о том, как на нее реагировать. Россия всегда хочет кого-то обмануть, поэтому ждать честности от Суркова на встрече с Волкером не приходилось. Да и не прошли бы такие вещи с американцами. Они владеют достоверной информацией. Рассказывать им то, чего нет, не получится", - подчеркнул Огрызко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Обе стороны предложили свежие идеи", - Сурков о переговорах с Волкером по Донбассу

21 августа трехчасовые переговоры Суркова с Волкером прошли в Минске в закрытом для журналистов режиме. Американский дипломат пока не давал комментариев. Представитель России назвал встречу "полезной и конструктивной".


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Присутністю міністра оборони США на параді ще чіткіше показали.
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Волкер объяснил кацапам, кто в этом Мире хозяин, а кто просто чмо выжившее в начале 90-х только благодаря "ножкам Буша" и "Баунти" на халяву из США.
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Как вам хочется,что б был хозяин.А самим никак нельзя,без хозяина с гордо поднятой головой..Вы ж этой фразой подтверждаете..что все вокруг холопы и вы в том числе.
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вот потому то вас и гонят использованой метлой...шоб не набивались в хозяева.
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Та у вас, у кацапов и у 50% прокацапских белОруССов шо не чиновник, то он ваш хозяин, рабы бла, холопы: "барин а барин, а вы меня на конюшне кнутом стегать будете али в коровнике?" Рабы, бла кацапские.
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та шо цей огрізко панимает в дипломатии
вон говорящяя головка будкостроителя
грымчак все уже растолковал
це перемога пети липецкого кацпы вже йдуть
з лугандонии
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Час назвати речі своїми іменами і не церемонитись,бо вже набридли ті забавки в іхтамнєтів і липові перемир'я.
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Им, в том числе, даже когда вырезали до миллиона тутси - ещё раскачивались, статистика видимо была мала...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид_в_Руанде

Я также читал, что в тех районах, где не было радио или других средств информации убийств было многократно меньше. Пример роли пропаганды...
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аха!! (точно НАШ!!) осталась самая малость!!чтоб доходы наши с его уровнялись!!(ибудет всем счастье!!он будет наш!!а мы его)
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Кому указывают? Украине? России? Или ещё кому?
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Не обижайте лишнехромосомное, оно и так уже обижено...
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Надо чётко понимать менталитет русских , они понимают только тогда , когда им кувалдой валишь по морде , тогда они тебя уважатют .
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На конференции ОБСЕ в середине июня 2015 гоа паРаша была названа агрессором...
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Юридическая сторона этого спича на конференции какая?
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Вопрос в чём? Сначала посадить, а потом обоснованные доказательства?
Что такое подозреваемый или обвиняемый - понятно?
На какие ещё юридические стороны необходимо открыть глаза?
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Не, ты не петляй как всегда,где и как можно ссылатся на спич произнесенный на конференции
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"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами."
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"Встречей Волкера с Сурковым США четко указывают, кто агрессор".
Так-так-так... Дайте-ка угадаю... Рассея?
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В сучасній історії людства мабуть ще не було прикладів коли країни, які фактично знаходяться в стані війни, підтримували між собою дипломатичні стосунки
http://ukrreal.info/ua/politika/99925-chto-proizoydet-posle-razryva-dipotnosheniy-s-rf-likbez-ot-diplomata
На фоні заяв адміністрація Порошенко про військове втручання з боку Росії, яке привело до масової загибелі наших військовослужбовців під Іловайськом, Дебальцево, Савур-могили та ін., продовження дипломатичних, торгівельних та інших стосунків з країною-агресором - є найвищою формою цинізму по відношенню до пам'яті загиблих воїнів їх родичів та близьких, зрадою національних інтересів, зневагою безпеки громадян України, підривом боєздатності, суверенітету та територіальної цілісності держави
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а торгівельні стосунки, а договір про дружбу та співпрацю з кремлем, а безвізовий режим, а дозвіл нбу рабсєйським банкам рятувати (докапіталізовувати) свої дочірні банки?
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И на день Незалежности объявят, что Украина отдала ее за право стать 51-м штатом США. Ура! Кажется, это единственный способ прекратить у нас все войны. Причем мгновенно
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да дело в общем-то сделано. После развала совдепа москва претендовала остаться лидером в регионе как это было в ее истории во времена орды, когда москали собирали для орды дань с земель Руси как надсмотрщики контролируя рабов на плантации. Четверть века прошла и сама ситуация показала, что москва неспособна к реализации взятых на себя обязанностей, в регионе бывшего совдепа отсутствуют условия для нормальной и продуктивной деятельности. Ну и куда эту москву теперь? Да ф топку, как сорную траву, ведь мало того, что до совдепа была никем и ничем после своих ордынских приключений, а потом еще и совдеп просрала, так еще и в новых реалиях не отличилась ничем, кроме воровства. В общем дело с москвой решено, и москалям не на кого пенять, печальный для них итог это дело только их собственных рук, прежде всего.
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Понять их логику? Разве она есть у рашистов? У ваты ведь с мозгами туговато. Для всех жителей немытой: ВИДЕО
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нет, это не последний элемент компании по сбору данных
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Юля - през, Лановий - прем'єр, Шишкін - генпрокурор, Огризко - шеф МЗС
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Після дострокових президентських цієї осені
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Огрызко - один из лучших, если не самый лучший дипломат и глава украинского МИДа. Прошлый, и, несомненно, будущий (в смысле - глава МИД). Но не при этой пановай владе. При другой власти.
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Они за три года не познакомились/? Терь каждые три года сурков будет знакомится с очередным сменяемым американским писдаболом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстречей Волкера с Сурковым США четко указывают, кто агрессор. Играть с РФ в поддавки они не будут, - Огрызко
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