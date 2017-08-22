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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:кино (1145) кинопрокат (52) финансирование (1268) Гройсман (3311)

 "В госбюджете-2017 мы предусмотрели 500 млн гривен на финансирование кинематографа", - Гройсман

гройсман

Гройсман пообещал кинематографистам рост госфинансирования.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук оценил работу отечественных кинематографистов.

"В последние несколько лет украинский кинематограф сделал большой шаг вперед. Все больше и больше новых украинских фильмов появляется в кинотеатрах. Мы с коллегами в правительстве со своей стороны делаем все для того, чтобы поддерживать развитие отечественного кино: в госбюджете-2017 мы предусмотрели 500 млн гривен на финансирование кинематографа, это почти вдвое больше, чем в 2016 году. При формировании бюджета-2018 мы также уделим должное внимание украинскому кино", - заверил премьер.

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Также он сообщал, что вчера отечественный оскаровский комитет завершил прием заявок, в национальном отборе примут участие восемь фильмов.

"Уверен, каждый из них достоин представлять нашу страну на девяностой церемонии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"", - пишет Гройсман.
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снимите фильм путь шоколадного барыги)))))))))))))
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Подсказать название страны где берут с кинематографа стомиллардные прибыли (в баксах) и ничего ему (кинематографу) не выделяют с народных денег?
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Кино - это бизнес. Вроде Макдональдса. Вон Мирамакс разорилась. Всякое дело, куда идут дотации и деньги из бюджета, становится хилым и ублюдочным образованием на теле экономики. Вот докажи, что Голивуд не приносит прибыль а наоборот, прожирает народные деньги. Интересно будет посмотреть....
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Ты обещал

"Подсказать название страны где ..... ничего ему (кинематографу) не выделяют с народных денег".
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. Нужно помнить, что мы в принципе не зханимаемся финансированием как таковым. Вообще очень сложно - начинать именно так. Эти стартовые деньги на развитие проекта - это как раз те деньги, ради которых люди продают машины, закладывают дома. Это очень сложно, но над этим надо работать. И очень часто из таких людей в итоге получаются очень талантливые профессионалы.
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Стартовые деньги на развитие проекта пусть берут на рынке. При чем тут мои деньги из госбюджета? Че, совсем окуели?
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Во всех кинотеатрах Украины теперь показывают фильмы только на украинском языке.

Если украинских фильмов нет в прокате, то сознание украинцев формирует кто-то другой
право на поддержку будет иметь только тот продукт, который будет производиться на украинском языке. Исключение сделано лишь для произведений на крымскотатарском языке.
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А , понял. Значит я, как владелец свечной фабрики, запрещаю вам, мудакам, электричеством пользоваться. Будете у меня керосинки покупать. Всякий протекционизм заканчивается жопой для населения. А если нет отечественных смартфонов в продаже то что?
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Шеф! Свободен? - Свободен. Здесь? . ... Сан Саныч! Давай червонец, керосинку буду покупать.
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а ти не міг би свої коменти писати українською ?

чи ти з тої шелупоні, що постійно гавкає "какаяразніца" ?

Всі (!!!) нормальні держави займаються протекціонізмом свого культурного середовища.
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Заганяти українську культуру під парасольку протекціонізму - напевно залишити ії на рівні Поплавського. Без жодних шансів на розвиток.
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Назви країну, яка не тримає свою національну культуру під парасолькою протекціонізму?
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А цікаво, на яку суму фінансується кінематограф бюджетом США? А чи не краще створити належні умови для спонсорування цієї галузі приватним бізнесом, відкрити лінії дешевого кредитування і кредитування під майбутні доходи? І не лізти туди некомпетентним держслужбовцям, які сприймають кінематограф виключно як пропагандистську і кон'юктурну річ?
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Стесняюсь спросить, а Голливуд что - финансируется из бюджета США?
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На Капитолийском холме сидят представители Народа. Им и в голову не прийдет тратить народные деньги на кино. Это одиум совка с хуторянщиной.
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Самыми распространенными мерами поддержки кино в США являются следующие:
1. частичное освобождение от уплаты налога на прибыль (tax credit) - киностудия освобождается от уплаты в среднем на 20-30% от налога на прибыль;
2. возмещение наличными (cash rebates) - правительство штата возмещает киностудиям часть затрат на производство фильма;
3. выделение грантов (grants);
4. освобождение от уплаты налога с продаж (sales tax exemption);
5. беспошлинное предоставление локаций (fee-free locations) - киностудиям предоставляют возможность беспошлинного
использования государственных мест натурных съемок.
При этом каждый штат может индивидуально изобретать свои способы поддержки кинобизнеса.
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Извини брат. Ты чета путаешь вообще нафиг. Меры властей по привлечению кинобизнеса сравнить с прямым выделением из бюджета моих денег дибилам не умеющим ничего( кто что-то умеет на подачках не сидит). У тебя все с головой в порядке?
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тамбовский волк тебе брат.
написано:
возмещение наличными...
выделение грантов...


это тоже деньги плательщиков налогов
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А предоставление налоговых льгот - это не поддержка из госбюджета? Это недополученные бюджетом средства. И cash rebates тоже кстати производится из средств налогоплательщиков. Другое дело, что там отработана система и бизнес с охотой вкладывает средства в производство фильмов. А население массово ходит в кинотеатры (билеты кстати не копеечные,стоимость в приличном районе города стартует от 16-18 долларов ), принося доход создателям и этим возмещая затраты и давая прибыль. У нас же сидят по домам и ждут когда появится пиратская копия в интернете или на рынке.
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Блин, вы реально не понимаете разницу между созданием благоприятных (лучших чем в соседнем штате) условий для бизнеса и прямым распилом бюджетных денег? Где вы учились?
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В США осуществляется прежде всего налоговое стимулирование, а не film financing. В этом можно убедиться, проверив статистику. То есть кино там - это бизнес, а государство лишь облегчает его ведение. У нас же вбухают 500 лямов именно в производство того, что просто никогда не окупится, и не факт, что нужное зрителю. Ибо финансирование у нас от зрителя не зависит. От слова совсем. Главное, дружить с кем надо на банковой. В этом коренное отличие, нас от американской системы. Так что не надо х с пальцем путать.
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возмещение наличными...
выделение грантов...

ти значення цих слів розумієш?
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"И даже в области болета, мы вперде планеты всей" Гроссельман.
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А кіно будуть в кабміні знімати.Тим артисти ще ті! Один премьєр чого стоє. Оскароносці...
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Не плохо было бы, если бы наши кинематографисты сняли сериал подобный итальянскому "Спруту". Чтобы идея борьбы с коррупцией была постоянным месседжем в медиапространстве. В свое время итальянцы подобно нам боролись с этой укоренившейся язвой. И достигли немалых успехов не в последнюю очередь благодаря работе с обществом через медиаресурсы. А если не снимите, так хотя бы снова покажите этот знаменитый сериал. Чтобы украинское общество переосмыслило нашу сегодняшнюю действительность.
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только кино будет , чёрно-белое и немое :D
"В госбюджете-2017 мы предусмотрели 500 млн гривен на финансирование кинематографа", - Гройсман - Цензор.НЕТ 4044
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Скоро на экранах страны полнометражный фильм..."В госбюджете-2017 мы предусмотрели 500 млн гривен на финансирование кинематографа", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6617
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Кина все равно не будет. Украдут на финансирование своего цирка
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для замыливания глаз выпустят какую нибудь фигню...
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на сайте киностудии имени Довженко раздел "Проекты" пустой.
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Мне как бухгалтеру стремно слушать гросю, презика и т.д
У них что не выступление - сплошные статьи расходов. А где доходы? Бухгалтера и финансисты поймут.
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Ню-ню один уже до строился но какает в ростове
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Теперь все барыги перекрасятся в режиссеры а выродки и жены в актеры
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Ждём появления кино-компании Roshen studios, которая будет снимать про перемогы и здобуткы.
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хлеба и зрелищ, это во времена Древнего Рима было достаточно, с тех времен много воды утекло, теперь этого маловато будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В госбюджете-2017 мы предусмотрели 500 млн гривен на финансирование кинематографа", - Гройсман
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