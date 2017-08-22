 "В госбюджете-2017 мы предусмотрели 500 млн гривен на финансирование кинематографа", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук оценил работу отечественных кинематографистов.
"В последние несколько лет украинский кинематограф сделал большой шаг вперед. Все больше и больше новых украинских фильмов появляется в кинотеатрах. Мы с коллегами в правительстве со своей стороны делаем все для того, чтобы поддерживать развитие отечественного кино: в госбюджете-2017 мы предусмотрели 500 млн гривен на финансирование кинематографа, это почти вдвое больше, чем в 2016 году. При формировании бюджета-2018 мы также уделим должное внимание украинскому кино", - заверил премьер.
Также он сообщал, что вчера отечественный оскаровский комитет завершил прием заявок, в национальном отборе примут участие восемь фильмов.
"Уверен, каждый из них достоин представлять нашу страну на девяностой церемонии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"", - пишет Гройсман.
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в США выделяют.
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"Подсказать название страны где ..... ничего ему (кинематографу) не выделяют с народных денег".
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Если украинских фильмов нет в прокате, то сознание украинцев формирует кто-то другой
право на поддержку будет иметь только тот продукт, который будет производиться на украинском языке. Исключение сделано лишь для произведений на крымскотатарском языке.
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чи ти з тої шелупоні, що постійно гавкає "какаяразніца" ?
Всі (!!!) нормальні держави займаються протекціонізмом свого культурного середовища.
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1. частичное освобождение от уплаты налога на прибыль (tax credit) - киностудия освобождается от уплаты в среднем на 20-30% от налога на прибыль;
2. возмещение наличными (cash rebates) - правительство штата возмещает киностудиям часть затрат на производство фильма;
3. выделение грантов (grants);
4. освобождение от уплаты налога с продаж (sales tax exemption);
5. беспошлинное предоставление локаций (fee-free locations) - киностудиям предоставляют возможность беспошлинного
использования государственных мест натурных съемок.
При этом каждый штат может индивидуально изобретать свои способы поддержки кинобизнеса.
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написано:
возмещение наличными...
выделение грантов...
это тоже деньги плательщиков налогов
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выделение грантов...
ти значення цих слів розумієш?
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У них что не выступление - сплошные статьи расходов. А где доходы? Бухгалтера и финансисты поймут.
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Косюк за півроку отримав з бюджету 42% всіх дотацій для аграріїв, - "Економічна правда".
Олигарх Косюк уничтожил уникальное Хотовское городище и построил на его месте дворец.
гниды...
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