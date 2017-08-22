 При исполнении служебных обязанностей за время независимости погибли 1177 правоохранителей, - Князев

За годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 1177 правоохранителей, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Вдумайтесь в эту цифру. Это кровавый вклад в развитие нашего государства. Борьба с преступностью ‑ круглосуточная, ежедневная, постоянная. И полицейские прилагают максимум усилий, чтобы она была эффективной", ‑ сказал глава Нацполиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что количество потерь в правоохранительных рядах с началом АТО возросло.

"Количество погибших правоохранителей выросло в ходе проведения антитеррористической операции. С 2014 года погибли 131 работник полиции, 199 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 67 пограничников, 21 сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Безусловно, это большая потеря для семей, для МВД, для всего государства. Поэтому наша задача сегодня ‑ помнить их подвиг. Наше государство, Министерство внутренних дел, Национальная полиция должны сделать все, чтобы подвиг погибших был не напрасен. Мы будем поддерживать семьи и детей погибших, для того чтобы мы все вместе строили наше государство, нашу Национальную полицию, Национальную гвардию, Госпогранслужбу, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям", ‑ отметил Яровой.