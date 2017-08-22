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Все про:МВД (8378) потери (1168) Князев (136)

 При исполнении служебных обязанностей за время независимости погибли 1177 правоохранителей, - Князев

князев

В столице проходят памятные мероприятия.

За годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 1177 правоохранителей, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Вдумайтесь в эту цифру. Это кровавый вклад в развитие нашего государства. Борьба с преступностью ‑ круглосуточная, ежедневная, постоянная. И полицейские прилагают максимум усилий, чтобы она была эффективной", ‑ сказал глава Нацполиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что количество потерь в правоохранительных рядах с началом АТО возросло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

"Количество погибших правоохранителей выросло в ходе проведения антитеррористической операции. С 2014 года погибли 131 работник полиции, 199 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 67 пограничников, 21 сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Безусловно, это большая потеря для семей, для МВД, для всего государства. Поэтому наша задача сегодня ‑ помнить их подвиг. Наше государство, Министерство внутренних дел, Национальная полиция должны сделать все, чтобы подвиг погибших был не напрасен. Мы будем поддерживать семьи и детей погибших, для того чтобы мы все вместе строили наше государство, нашу Национальную полицию, Национальную гвардию, Госпогранслужбу, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям", ‑ отметил Яровой.

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одна перестрелка в княжичах сколько жизней унесла, да князев?
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Статистика упрямая и цифры печальные ....в Княжичах муссорская разборка и сколько таких было где бабло не поделили об это МВД умалчивает.
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R.I.P.
Про мертвих або нічого, або тільки правду.
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Угу, давайте еще с начала века посчитайте сколько вертухаев подохло. Может кто не знает так сотни украинских беркутов воевали на стороне Рашки в Чечне. Интересно, они входят в цифру погибших *при исполнении служебных обязанностей*? Уже молчу как ети *правохранители* исполняли обязанности в Княжичах и еще куче таких же происшесвий когда делили между собой сферы влияния.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри исполнении служебных обязанностей за время независимости погибли 1177 правоохранителей, - Князев
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