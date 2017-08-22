 Террористические угрозы и стихийные бедствия: МИД обнародовал рекомендации для выезжающих за границу граждан Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении говорится в сообщении консульской службы МИД.
"В связи с обострением ситуации безопасности из-за террористических актов, совершенные в последнее время в странах Европы, Азии и Африки, а также стихийными бедствиями (пожарами в Южной Европе, наводнениями в Азии) рекомендуем гражданам Украины, которые планируют свое путешествие за границу, и тем, которые уже находятся за пределами нашего государства, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в странах пребывания, выполнять все законные требования представителей государственных органов власти, рекомендации спасательных служб и следить за сообщениями правоохранительных органов.
Рекомендуем гражданам Украины, которые находятся за рубежом, проявлять осторожность и повышенную бдительность, избегать мест проведения протестных акций, массовых собраний, митингов", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в случае попадания в зону стихийного бедствия, целесообразно придерживаться требований и рекомендаций спасательных служб и правоохранительных органов.
Также сообщается, что рекомендации по действиям населения в чрезвычайных ситуациях размещены на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в разделе "Азбука безопасности".
Иностранные серверы по чрезвычайным ситуациям и ссылки на веб-страницы спасательных служб стран мира размещены по веб-адресу: http://www.dsns.gov.ua/ua/Inozemni-serveri-z-nadzvichaynih-situaciy-in-english.html.
"В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно сообщать об этом в местные правоохранительные органы, спасательные службы, а также на "горячую линию" посольства или консульства страны пребывания (контактная информация размещена на сайте "Советы путешественникам от Консульской службы Украины", - сообщили в ведомстве.
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Де моя Маруся..
)))
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