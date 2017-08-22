EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  472  26
Материалы по теме:
Все про:Крым (20514) прокуратура (3128)

 Прокуратура планирует запустить видеосервис для жалоб из оккупированного Крыма, - прокурор АРК Мамедов

крым карта

Прокуратура АР Крым планирует предоставить жителям оккупированного Крыма возможность дистанционной подачи жалобы с помощью видеосвязи.

Об этом рассказал на пресс-конференции 22 августа прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии

По его словам, ведется работа по модернизации официального сайта надзорного ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все жители Крыма должны обращаться за американской визой в Киев, - посольство США в РФ

"Относительно модернизации сайта, мы также включаем такую функцию, как видеосвязь с Прокуратурой Автономной Республики Крым. То есть, не только материковая часть (Украины. - Ред.), но и жители оккупированной территории смогут к нам по видеосвязи обращаться и излагать проблемы, которые возникают на временно оккупированной территории", - сказал Мамедов.
 перейти на форум
 
 
TUVvM1VYVjBRell3V1ZCUmRqbEROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6a3dXWFpSZEZORVVtZDBRekV3V1VSU1owNUROREJaVEZGMmRFZEJNRXhxVVhWRFFYUkpUa05oTUZsRVVtazVRemhKVGtNMFNVNURWVEJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwSm1Ua05uTUV4WVVYWTVSMEV3VEZoU1oyUkhRakJNYWxGMVEwUlJjMmxFVVhaMFF6WXdUSEpTWnpsREx6Qk1hbEpuVGtNck1FeE1VWE5PUXprd1RETlJkblJET0VsT1EyRXdXVVJTYVRsRE9EQlpUWFpNZVRoMk1Fd3ZVbWRPUXlzd1RISlNaemxIUVRCTVJGSm5kRWRFTUZsRVVYTkllbEZ0ZEVkQk1GbDJVWFpCUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ещё бы и отпечатки пальцев не мешало бы передавать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А причому тут ФСБ? Не щось накшалт церкви виходить - жалієшся дистанційно, просиш дистанційно. Головне, що той, кому жалієшся, тебе не бачить, тому не бачиш, як він червоніє, коли бреше, що може вирішити твою проблему і муки совісті у нього значно менші, а відповідно, здоров'я більше. А можна замість клерка поставити автовідповідач. А прохачі з ФСБ (перекинчики) ще самі на пуйло жалітись будуть. У них же немає ні совісті, ні здорового глузду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина обратится в NASA с просьбой оказать помощь в расследовании дела о возможном нарушении экологической безопасности при строительстве Россией Керченского моста в аннексированном Крыму. Об этом заявил начальник управления надзора по уголовным производствах Александр Даракчи, передает "Украинская правда". Украинская прокуратура Крыма уже подготовила соответствующий международно-правовой запрос в NASA. "На сегодняшний день такое международно-правовое поручение уже готово. Я думаю, что в ближайшие недели оно будет отправлено", - сказал Даракчи.
А наверное надо поправить чуть -чуть запрос к НАСА. Необходима еще и динамика изменения экосистемы Северного Крыма из-за отказа Россией договора на поставку воды в оккупированный Крым. Они из Северного Крыма искуствено сделали пустыню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та пипец прям как барыга запросы отправляет на уголовное производство - прям все международные суды завалены...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты придурок белОруССкий когда был в последний раз в Украине, идиот ? Меньше смотри кацапо-секелёвское ТВ а лучше один раз приедь в Украину и своими бельками белОруССкими посмотри, какие мы в Украине "нищие". Зайди идиот в любой Супермаркет в Украине и ты поймёшь, как у нас, в Украине, люди "плохо" живут.
А ты прокацапская тролляра из белОруССии а не из БелАруСи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно бесполезная идея - 99% жалоб будет на камни с неба ))) 🙏
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже если жалобы есть, то суть ее в том, чтобы получить на нее реакцию и она была устранена. А тут ХЗ что: пожалуешься МИД Украины наберет пачку таких жалоб и скажет свое "Фи" МИД Расее....МИД Расеи положит на это все большой болт, зато жалобщикам потом придется несладко - обвинят в госизмене, клевете и падении тунгусского метеорита..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А толку ? Побоятся писать жалобы, мои родственники из Крыма даже по скайпу боятся разговаривать. А если по телефону, то в телефоне писки-скрипы прослушки и через каждое слово "Ян, только не говори о политике"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот что значит когда маются от безделья! Ужо что, все раскрыли и всех пересадили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не безделье. Это сбу правильно делает. Нужно же перед зачисткой идентифицировать всех понаехавших удмуртов и крысьчан. полезный сервис.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только неблагонадёжных сначала зачистит ФСБ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не все там крысчане. Большинству населения везде - что - красные, что - белые, лишь бы неплохо кормили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура планирует запустить видеосервис для жалоб из оккупированного Крыма, - прокурор АРК Мамедов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти