 Прокуратура планирует запустить видеосервис для жалоб из оккупированного Крыма, - прокурор АРК Мамедов

Об этом рассказал на пресс-конференции 22 августа прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии
По его словам, ведется работа по модернизации официального сайта надзорного ведомства.
"Относительно модернизации сайта, мы также включаем такую функцию, как видеосвязь с Прокуратурой Автономной Республики Крым. То есть, не только материковая часть (Украины. - Ред.), но и жители оккупированной территории смогут к нам по видеосвязи обращаться и излагать проблемы, которые возникают на временно оккупированной территории", - сказал Мамедов.
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А наверное надо поправить чуть -чуть запрос к НАСА. Необходима еще и динамика изменения экосистемы Северного Крыма из-за отказа Россией договора на поставку воды в оккупированный Крым. Они из Северного Крыма искуствено сделали пустыню.
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А ты прокацапская тролляра из белОруССии а не из БелАруСи.
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