Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время проверки работы Центра предоставления административных услуг в Киеве.
"Объективных оснований для роста цен на газ нет, - сказал глава правительства. - Мы эту формулу можем доказать. И мы в постоянном сотрудничестве с МВФ (по этому вопросу)".
При этом он назвал неприемлемой формулу RAB-тарифов на электроэнергию, предложенную Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Мы считаем, что эта формула приведет к увеличению оплаты за электроэнергию для населения. Мы это не поддерживаем ", - подчеркнул премьер и отметил, что формула тарифов должна быть изменена.
Как сообщалось, что Украина нарастила запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) до более чем 14 млрд куб. м.
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если вякнет, что повышения не будет, значит поднимут тарифы и цены обязательно..
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"Объективных оснований для роста цен на гречку нет", - Азаров.
"Объективных оснований для роста цен на газ нет", - Гройсман.
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а вот субьективных завались ..
да боязно
как бы потом не подвесили за яйца...
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ку і обирати президента у вр 2007 тодішній
премєр тимошенко лобіювала призначення кандидатури Мертвечука на посаду 1-го
віце-премєра/Надзвичайного і повноваженого посла України в росії, як
зривала переговорипро вступ до НАТО У 2008, як разом з кролем вони завели по спискам бют
близько 3 десятків тушок, як "батьківщина" вже разом з бє-пє-пє проголосув за особливий статус дайнбасу в 1-му читанні, як проголосували за
зміни до регламенту, які дозволили розглядати зміни до КУ на наступній сесії....Як вона не підписалася свого часу за відставку яреми, не голосувала проти
клюєва ....Забули, тупі гої?
Як Тимошенко зривала переговори про вступ України до НАТО
http://informator.news/yak-tymoshenko-zryvala-perehovory-pro-vstup-ukrajiny-nato/
Якщо
Україна і мала якісь шанси отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на
саміті альянсу в Бухаресті у квітні 2008 року, то після візиту Юлії Тимошенко
до Брюсселя вони розтанули остаточно.
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https://daily.rbc.ua/rus/show/kabmin-dogovarivaetsya-mvf-tsene-gaz-naseleniya-1503253851.html
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только гнойсман сказал слово "газ" - тут же он пропал на заправках на пару дней и появился уже по 15 грн вместо 13ти...
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понял!
читай так:
"ОБЪЕКТИВНЫХ причи нет. Так что будет дорожать по субъективным "))
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Он ведь регулятор, а не ГройсМэн.....
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ПРО ЭТО МЫ И БЕЗ ТЕБЯ ЗНАЕМ, НО ТЕМ КТО ПРИХВАТИЛ УКРГАЗ НАЧХАТЬ С ТЕХ ПОР, КАК ОНИ ПОДНЯЛИ ЦЕНУ В ВОСЕМЬ РАЗ С ВАШЕГО, курвы, СОГЛАСИЯ, ПРИ МНИМОЙ КОМПЕНСАЦИИ .
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