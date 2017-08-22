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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8795) Кабмин (10489) цены (2116) Гройсман (3311) Тарифы на электроэнергию (1084) Тарифы на газ (32)

 "Объективных оснований для роста цен на газ нет", - Гройсман

гройсман

На сегодня в Украине нет никаких оснований для роста цен на газ для населения, и эту позицию Правительство последовательно доказывает ключевым партнерам государства - прежде всего Международному валютному фонду.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время проверки работы Центра предоставления административных услуг в Киеве.

"Объективных оснований для роста цен на газ нет, - сказал глава правительства. - Мы эту формулу можем доказать. И мы в постоянном сотрудничестве с МВФ (по этому вопросу)".

При этом он назвал неприемлемой формулу RAB-тарифов на электроэнергию, предложенную Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует на 25% уменьшить соцнормы пользования газом

"Мы считаем, что эта формула приведет к увеличению оплаты за электроэнергию для населения. Мы это не поддерживаем ", - подчеркнул премьер и отметил, что формула тарифов должна быть изменена.

Как сообщалось, что Украина нарастила запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) до более чем 14 млрд куб. м.

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- Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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винницкий трусельман, как плохая примета в Украине..
если вякнет, что повышения не будет, значит поднимут тарифы и цены обязательно..
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))) Так-то это слово в слово текст Азарова про гречку.
"Объективных оснований для роста цен на гречку нет", - Азаров.

"Объективных оснований для роста цен на газ нет", - Гройсман.
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не не так обьективных нама
а вот субьективных завались ..
да боязно
как бы потом не подвесили за яйца...
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Сб'єктивні деколи сильніші за об'єктивні. Особливо таукі, як жага наживи і відсутність совісті.
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Є СУБ'ЄКТИВНІ ..гнойсман и шоколадные ублюдки будут грабить.
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Самое главное,что у всей этой публики соевой НЕТ СОВЕСТИ ,
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а красти з чого будете . хіба МВФ ДАЄ ТРАНШ??
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Ты не панимаешь,сжиженный газ он с россии,это рыночные отношения,цену устанавливает рынок,кажись все,запомнился ответ порохобота когда то
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Они не знают что с этими ценами делать!! У них куча не платежей и они не знают как заставить платить у людей просто нет денег!! так что тут не до повышения тут бы удержать то что уже наворотили!
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Простыми словами, на газ мы пока не повысим тарифы потому что уже повысили, а на електроенергию обязательно повысим, но мы етого не поддерживаем потому что министерство здесь непричем, ето все Ахметка который выкупил за 1 гривню все Обленерго и теперь потребовал от власти поднть тарифы чтобы быстрее окупить свои вливания.
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Ну да. А вот оснований для снижения соцномы расхода газа для населения просто масса!
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Объективных оснований для роста цен на газ нет. Цены растут сами по себе.
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За то объективные основания для роста цен на все жизненеобходимые продукты у Гройсмана с любими друзями есть.
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Ничего,станет Юленька президентом и будут Украинцы платить за Украинский газ по себестоимости а Гройсманы будут нары греть.
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Угу, Йуля еще та Гнида. Договорилась с Хуйлом чо поднятия цен на газ в 2 раза и сказала что для украинцев ето очень хорошо.
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Как меня достали ДЕБИЛЫ цену на газ при Юле помнишь? сравни с ценой которая была после Юли ну и кто ОСЕЛ?!!
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Ти геть здуріло з цією Жулькою Капітельман?Тебе цікавить лише ціна на газ? Забув як вона як злигалася з януковочем коли разом збиралися у 2009 р внести зміни до
ку і обирати президента у вр 2007 тодішній
премєр тимошенко лобіювала призначення кандидатури Мертвечука на посаду 1-го
віце-премєра/Надзвичайного і повноваженого посла України в росії, як
зривала переговорипро вступ до НАТО У 2008, як разом з кролем вони завели по спискам бют
близько 3 десятків тушок, як "батьківщина" вже разом з бє-пє-пє проголосув за особливий статус дайнбасу в 1-му читанні, як проголосували за
зміни до регламенту, які дозволили розглядати зміни до КУ на наступній сесії....Як вона не підписалася свого часу за відставку яреми, не голосувала проти
клюєва ....Забули, тупі гої?




Як Тимошенко зривала переговори про вступ України до НАТО

http://informator.news/yak-tymoshenko-zryvala-perehovory-pro-vstup-ukrajiny-nato/

Якщо
Україна і мала якісь шанси отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на
саміті альянсу в Бухаресті у квітні 2008 року, то після візиту Юлії Тимошенко
до Брюсселя вони розтанули остаточно.
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Суди по делам а не по брехне тем более если брехня исходит от опонентов!!
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що саме брехня? спочатку перевірь, якщо в тебе амнезія, а потім пукай
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"злигалася з януковочем коли разом збиралися у 2009" - вот это БРЕХНЯ!!
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не домовлялися вони з зеком і не збиралися поділити владу, змінити КУ і обирати президента у ВР? цеж загальновідомий факт, тобі скільки років, дитинко?
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Я помню, что при ней за ночь курс доллара два раза менялся, мне для её характеристики и этого достаточно.
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При Йуле цена на газ была та о которой еще договорился Кучма А потом пришля Цуля и сказала что нам подойдет и цена в $550 и скидкой $100 за черноморский флот РФ в итоге цена у нас была $450
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Т.е. это ЮЛЯ подписала межправительственый договор о флоте в крыме и за это получила 100 баксов скидки? У вас с головой все в порядке? сходите к врачу!!
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Может тебе еще напомнить как Йуля во время своего визита лизалась с Хуйлом о чем то договариваясь в результате он списал ее фирме ЕЭСУ более 300 миллионов долларов долга. Частной фирме, Карл, из бюджета РФ. Что на той встрече твоя Йуля продала Хуйлу?
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тебе рассказать за скоко продался хуйлу ПЕЦЯ?!!
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Ну расскажи. Если ты думаешь что я за Пецо то ты ошибаешься.
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смотри декларацию ПЕЦИ там написано скоко он денег заработал через РАШКУ!!
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йулеволю-вонапрацюе-любимои?
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"Нафтогаз" повысил цену на газ для промышленности на сентябрь на 7% - А еще пару недельназад говорил тоже что оснований для роста цен нету? А если учесть что правительство Гнойсмана принципиально за единую цену для населения и предприятий то ничего другого как поднятием цен для населения ждать долго не придется.

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То поступляться цим принципом- він же чітко висловився.
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но есть объективное основание повесить гнойную собаку на гилляку.
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Если бы Гнойсмана Грохнули я бы наверное больше бы радовался чем когда грохнули Моторыло и Гиви.
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такой праздник можно вносить в календарь. он будет всенародным.
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абоє рябоє - це ворог внутрішній , а другий-зовнішній
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якщо в людини туберкульоз і діабет що небезпечніше?
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Невже Гройсман таки вирішив Ахмєтову ноги віддавити? Чи тут щось інше?
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а не об'єктивні є? і коли ж повишеніє очєрєдноє, не томіть люд. Точно сволота щось задумала і вовк щось тріпотів вчора своїм зміїним жалом, нє к добру
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Тобі так підвищення хочеться чи невдоволення людей з цього приводу?
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Недавно была новость об уменьшении соц. нормы потребления. И всё чесно - без повышения цены!
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Спасибо, дорогой Гройцман! Это лично твоя заслуга, твои старания, бессонные ночи, поиск решений и постоянная забота о народе. Какой ты маладец, что оснований для повышения цены на газ нет! Жму руку. Вова - ты наш следующий президент!
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"Объективных оснований для роста цен на газ нет, - сказал глава правительства..... Чихали оне на главу . Взяли и подняли цену на газ с 10-11 гр до практически 15гр за литр. Глава им не указ.
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Кругом одна брехня. Одно говорят - другое делают, в итоге всё это словоблудие и закулисные терки типа с МВФ оборачиваются для населения выворачиванием карманов. Власть всё валит на МВФ, который о многом даже не догадывается. Сколько нам втирали, что МВФ требует увеличения пенсионного возраста, МВФ говорит мы такое требование не выдвигали, мы просим уменшить дефицит ПФ. Сколько нам втирали, что МВФ требует повышения тарифов на газ, МВФ говорит, что они никогда это условие не выставляли, они просили и просят убрать с "экрана" эту финансовую прорву "Нафтогаз", который ничего не производит и не транспортирует, а почти 40% тарифа на газ забирает и за эти бабки "Нафтогаз" ещё ни разу не отчитался - куда эти огромные почти фантастические бабки улетучиваются, в чьем кармане оседают? Поэтому все эти репризы от Гроймана нужно понимать наоборот, поскольку Гройсман - это не полнокровный премьер, а диктор в СМИ от тех людей, которые и его назначили и которые принимают решения и скорее всего теперь даже не в Украине.
https://daily.rbc.ua/rus/show/kabmin-dogovarivaetsya-mvf-tsene-gaz-naseleniya-1503253851.html
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гройцманн оправдывается перед очередным грабежом-типо я из последних сил атстаивал людей...
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Вчера газ по 13, 49, сегодня уже почти по 16. А причин нет. Ну разве, что доллар вниз идёт. Американский доллар вниз, а российский рубль вверх. Чем не причина?
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надо им рты зашить..
только гнойсман сказал слово "газ" - тут же он пропал на заправках на пару дней и появился уже по 15 грн вместо 13ти...
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а...
понял!
читай так:
"ОБЪЕКТИВНЫХ причи нет. Так что будет дорожать по субъективным "))
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Уже пора и понижать тарифы !! Все-равно мало кто платит по теперешним высоким тарифам.если еще повысят так люди вообще платить перестанут.
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цены давно уже растут без всяких Объективных оснований
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А что по этому поводу думает товарищ Вовк?
Он ведь регулятор, а не ГройсМэн.....
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барига обіцяв долар по 10 і багато чого іншого, тварюки ви ненажерливі
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как уже достали эти слуги народа, которые каждые 2 недели выступают с такими заявлениями ни о чем, не неся никакой ответственности за свои слова, если они не соответствуют действительности!
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Объективных оснований для роста цен на газ нет , но вы держитесь...Источник:https://censor.net.ua/n452608
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"Объективных оснований для роста цен на газ нет", - Гройсман

ПРО ЭТО МЫ И БЕЗ ТЕБЯ ЗНАЕМ, НО ТЕМ КТО ПРИХВАТИЛ УКРГАЗ НАЧХАТЬ С ТЕХ ПОР, КАК ОНИ ПОДНЯЛИ ЦЕНУ В ВОСЕМЬ РАЗ С ВАШЕГО, курвы, СОГЛАСИЯ, ПРИ МНИМОЙ КОМПЕНСАЦИИ .

.
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Пока объективных оснований нет, но мы работает в этом направлении. Под вротердам+ тоже оснований не было, но их нашли. Хорошо бы, чтобы там медаль нашла хероя.
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Значить підвищать просто так. Грім би вас рехформаторів побив
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Есть объективные условия для резкого снижения цены на газ ! Обвального снижения ! Пока этого нет , значит происходит конкретное масштабное воровство нынешней властью денег у граждан Украины !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Объективных оснований для роста цен на газ нет", - Гройсман
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