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 Политика Украины
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 Во Львовской области двое мужчин попали в реанимацию с диагнозом ботулизм - сыворотки нет

тушенка

Мужчины 1958 и 1959 года рождения ели домашнюю тушенку, и через некоторое время им стало плохо.

Во Львовской области в понедельник, 21 августа, двух мужчин из Сокольского района госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом ботулизм. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской обл. Наталья Тимко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

"Мужчины 1958 и 1959 года рождения потребляли мясные консервы домашнего приготовления, и через некоторое время им стало плохо. Их доставили сначала в районную больницу, а оттуда - во Львов. Сейчас оба пациента - в реанимации, их состояние тяжелое", - отметила Тимко.

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При этом заболевании пациентам обязательно следует вводить сыворотку от ботулизма. Чем быстрее ее введут, тем скорее токсин будет нейтрализоваться и меньше поражать органы и системы. Однако сыворотки в больнице нет. Об этих случаях врачи сообщили в Минздрав, ждут, пока оттуда передадут сыворотку. Сейчас медики делают все, что в их силах, для спасения больных.

По словам Натальи Тимко, в этом году диагностировали ботулизм уже у семи жителей области. Все они заболели из-за употребления мясных консервов домашнего приготовления. В Украине в этом году заболело уже более 90 человек. Из-за отсутствия сыворотки девять пациентов умерли.

Стоит отметить, ботулизм - острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridium botulinum, содержащейся в неправильно приготовленных консервах.

Основной путь передачи заболевания - пищевой, очень часто это происходит из-за употребления консервированных в домашних условиях продуктов питания. Чаще всего регистрируются заболевания, связанные с употреблением грибов домашнего консервирования, копченой или вяленой рыбы, мясных и колбасных изделий, бобовых консервов. Эти продукты вызывают групповые, "семейные" вспышки заболеваний.
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Говорят скоро сыворотка в магазина Рошен в красочных упаковках появится.
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В Минск едьте,тут все есть.Курятина правда дороже на 20%,многих это останавливает.
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// зато рошенівські цукерки в кожному магазині ,але так як і Порох Україні вони не допомагають
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Ботулізм був завжди, і люди мерли завжди. Останнім часом проблема штучно роздувається, щоб знову почати закуповавати вакцини у кацапів. Поясню- згідно думки чинуш із МОЗ ніякі вакцини окрім кацапських українцям не підходять. Просто таки генетично, якщо говорити про індійські.
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Да,в Украине ВСЁ хорошо ,чего то скиглити - бери лопату и капай..
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що завгодно- тільки не індійске лайно. індійські ліки- то параша гірша за кацапську
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Домашні м"ясні консерви потрібно обробляти температурою 200 градусів, але для цього потрібен автоклав.
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Тільки хтів написати, що без автоклаву домашня тушонка не робиться .
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У нас на заводі умільці самі робили автоклави з нержу. Я їх бачив вже готові. Казали що дуже ловко виходить, а все начальство робило їм закази.))
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В нас автоклави роблять мінімум на 50 літрів, довго гратись але воно того варте .
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в принципі не обов'язково, важливіше дотримуватись певних технологій, але викладати тут ці прості технології на загал недоцільно, враховуючи розумовий рівень громадян, що десятиліттями голосують масово за комуняк, социків, кучманоїдів, янучар, вальцманоїдів та іншу погань
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брехня. Теща родила консервоване м'ясо років, мабуть, 50, не менше, з різного м'яса, птиці, кабана, телятини - жодного разу, це зрозуміло , нічоге не зіпсувалось. Навчилась вона тому в своєї матері, та й свекруха в неї була в цій справі майстром. В Україні консервують м'ясо як мінімум століттями, всі технології відомі, але народ, що втрачаї сільські навички, стає неспроможним до відтворювання вікових технологій, тому й кажу, для усіх викладати не буду, бо для неосвічених дурнів то є вкрай небезпечним...
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Ну не знаю, в мене теща в глибинці Тернопольскої області робить в автоклаві, може й були якісь технології але вони втрачені, добре що хоча б десь зберіглись .
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звичайно, якщо з'являється нове і простіше, то старе відкидається. Прогресом це зветься Але все ж таки м'ясо робити безпечно без автоклаву можна.
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Не буду сперечатись, може й так, просто не дуже вірю у випадок отруєння тушонкою .
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имхо,лучше покупать и пиарится как тимошенко на тамифлю, чем убивать своих(?) сограждан не покупая
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А еще надо запретить продавать таранку без сыворотки и шприца.
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Скоро как рыбу фугу будем вяленых лещей покупать, кушать и молится
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люблю домашню тушонку, це вам не фляки залиті жиром з магазину
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Не чув про тушонку в духовці, і як виходить ?
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В духовке получается очень вкусная, но срок хранения маленький и только в холодильнике.
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Тоді це не тушонка, навіть не знаю який термін вжити, тушонка буде стояти без холодільника в гаражі чи підвалі пару років .
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Тушенка получается отменная, делали уже несколько раз, чтоб долго стояла нужно закрутить консервным ключем и так готовить, мы пользуемся новыми банками с обычной закруткой,необходимости в долгом хранении нет, стоит в холодильнике минимум два месяца ,и вкус как армейская, ещё та !
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Об этих случаях врачи сообщили в Минздрав, ждут, пока оттуда передадут сыворотку. Источник: https://censor.net.ua/n452607
Вона у Супрунши в шухлядкі?!
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4 июля 2017
Программа развития ООН (ПРООН) направила в Украину в рамках гуманитарной помощи первые 25 курсов сыворотки от ботулизма (хватит для лечения 25 больных) общей стоимостью 2,5 млн грн. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Сыворотка будет храниться централизованно, в Минздраве, в случае необходимости ее доставят в регионы. Также, по словам Супрун, министерство подало изменения в госбюджет-2017 для закупки сыворотки на 20 млн грн. Но похоже депутаты так и не нашли времени.
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Сыворотка столько стоить не может , значить Супрун та же воровка , что порохи и овощи.
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Всё правильно! Народ орал, заходясь в крике, что вакцина, сыворотка это вражеская выдумка уничтожения народа. Чего возмущаться? Ваши мечты сбылись, правда гибнут/болеют, не только противники вакцин, но это такие мелочи, правда, Лилия С.?
P.S. Не надо жрать сушеную рыбу с потрохами, зябрами, чешуёй и консервы с бомбажем.
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Никто не кричал против сывороток и вакцин , кричали против тех вакцин от овоще от которых умирали дети.
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А может они ели вяленую рыбу , а списывают на тушёнку домашнюю. Сколько делаем дома тушёнку и никто не болел никогда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо Львовской области двое мужчин попали в реанимацию с диагнозом ботулизм - сыворотки нет
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