 Во Львовской области двое мужчин попали в реанимацию с диагнозом ботулизм - сыворотки нет

Во Львовской области в понедельник, 21 августа, двух мужчин из Сокольского района госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом ботулизм. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской обл. Наталья Тимко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
"Мужчины 1958 и 1959 года рождения потребляли мясные консервы домашнего приготовления, и через некоторое время им стало плохо. Их доставили сначала в районную больницу, а оттуда - во Львов. Сейчас оба пациента - в реанимации, их состояние тяжелое", - отметила Тимко.
При этом заболевании пациентам обязательно следует вводить сыворотку от ботулизма. Чем быстрее ее введут, тем скорее токсин будет нейтрализоваться и меньше поражать органы и системы. Однако сыворотки в больнице нет. Об этих случаях врачи сообщили в Минздрав, ждут, пока оттуда передадут сыворотку. Сейчас медики делают все, что в их силах, для спасения больных.
По словам Натальи Тимко, в этом году диагностировали ботулизм уже у семи жителей области. Все они заболели из-за употребления мясных консервов домашнего приготовления. В Украине в этом году заболело уже более 90 человек. Из-за отсутствия сыворотки девять пациентов умерли.
Стоит отметить, ботулизм - острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridium botulinum, содержащейся в неправильно приготовленных консервах.
Основной путь передачи заболевания - пищевой, очень часто это происходит из-за употребления консервированных в домашних условиях продуктов питания. Чаще всего регистрируются заболевания, связанные с употреблением грибов домашнего консервирования, копченой или вяленой рыбы, мясных и колбасных изделий, бобовых консервов. Эти продукты вызывают групповые, "семейные" вспышки заболеваний.
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Вона у Супрунши в шухлядкі?!
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Программа развития ООН (ПРООН) направила в Украину в рамках гуманитарной помощи первые 25 курсов сыворотки от ботулизма (хватит для лечения 25 больных) общей стоимостью 2,5 млн грн. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Сыворотка будет храниться централизованно, в Минздраве, в случае необходимости ее доставят в регионы. Также, по словам Супрун, министерство подало изменения в госбюджет-2017 для закупки сыворотки на 20 млн грн. Но похоже депутаты так и не нашли времени.
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P.S. Не надо жрать сушеную рыбу с потрохами, зябрами, чешуёй и консервы с бомбажем.
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