 Все жители Крыма должны обращаться за американской визой в Киев, - посольство США в РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства США в РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Крым относится к консульскому округу Посольства США в Киеве. Все заявители, постоянно проживающие в Крыму и обращающиеся за иммиграционными визами и визами К (невесты/жениха), должны обращаться за визами в Киев, независимо от своего гражданства", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что консульские сборы, оплаченные в Украине, не могут быть использованы при обращении за визой в Посольстве/консульствах США в РФ, а консульские сборы, оплаченные в России, не могут быть использованы при обращении за визой в Посольстве США в Киеве.
Напомним, вчера стало известно, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. Также США советуют белорусам в РФ ехать за американскими визами в Киев, Варшаву или Вильнюс.
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Следующие, кто будет ездить в Киев за визами - кацапы .....
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Апеляцию на даное решение можно подать по адресу :
АС1239407723\34. Альфа Центавра.
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