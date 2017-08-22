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 Политика Украины
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Все про:виза (1030) Крым (20513) посольство (438) США (13266)

 Все жители Крыма должны обращаться за американской визой в Киев, - посольство США в РФ

сша посольство америка

Жители оккупированного Крыма должны обращаться за американской визой в Киев. . В дипломатическом ведомстве отметили, что Крым относится к консульскому округу Посольства США в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства США в РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Крым относится к консульскому округу Посольства США в Киеве. Все заявители, постоянно проживающие в Крыму и обращающиеся за иммиграционными визами и визами К (невесты/жениха), должны обращаться за визами в Киев, независимо от своего гражданства", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что консульские сборы, оплаченные в Украине, не могут быть использованы при обращении за визой в Посольстве/консульствах США в РФ, а консульские сборы, оплаченные в России, не могут быть использованы при обращении за визой в Посольстве США в Киеве.

Напомним, вчера стало известно, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. Также США советуют белорусам в РФ ехать за американскими визами в Киев, Варшаву или Вильнюс.
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Прям как почтальон Печкин говорил "Надо их в поликлинику сдать для опытов"
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Як тонко. Скоро і кацапи будуть в Київ їздить за візами)
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Та не .Уже всё .любители русского мира пусть сидят на своём побережье закаты встречают .
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приезжай, если шо, и дуру православную с собой захвати
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мне нарасеянский "безвиз" нравится даже больше, чем наш.
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ихний "без виз" пишется с пробелом посредине
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Зачем московитам ехать в Америку, когда есть Тамбов и Рязань.
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А якщо пачпорт з куркою, шотада? Адже це громадяни іншої держави і нафіг вони тут потрібні.
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Жители Крыма - в Киев, жители Беларуси - в Киев (или прибалтийские страны).....
Следующие, кто будет ездить в Киев за визами - кацапы .....
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отак нареферендил за "камни с неба" и "радую гОвень", а потом в Киев за визой. И не страшно к бандеровцам-то ехать?
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Зачем крысчанам ездить к фашистам за визой, чтоб попасть к другим фашистам?
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Для чого кримчакам їхати в ненависну піндосію? Нехай пиzдують в Усть-Іжевськ.)))
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"Крым относится к консульскому округу Посольства США в Киеве. Все заявители, постоянно проживающие в Крыму и обращающиеся за иммиграционными визами и визами К (невесты/жениха), должны обращаться за визами в Киев, независимо от своего гражданства" .

Апеляцию на даное решение можно подать по адресу :
АС1239407723\34. Альфа Центавра.
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Зачем им Америка, когда есть новая достопримечательность - Ростовские Говнюки.
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