 Двое гражданских подорвались на взрывном устройстве в серой зоне вблизи Березового, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
"Еще двоих людей искалечила война, которую принес нам русский мир. Как сообщили мне пограничники, в 9:40 в серой зоне вблизи Березового во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина. Они зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички "мины" и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног", - написал он.
Также Жебривский сообщил, что украинские пограничники оказали им первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
"Сейчас пострадавших доставили в ЦРБ Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести", - добавил он.
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