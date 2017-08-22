EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  1277  17
Материалы по теме:
Все про:День независимости (716) Минобороны (5295) США (13266) Мэттис Джеймс (34)

 Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Украину, - Минобороны

сша посольство америка

Тем не менее, официально визит делегации США будет проходить 23-24 августа.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Украину прибыла делегация США во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, которая примет участие в торжествах по случаю 26-й годовщины независимости Украины", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Международному сообществу следует продолжать дипломатическое давление на РФ, - глава Пентагона Мэттис

Праута напомнил, что министр обороны Украины Степан Полторак назвал этот визит чрезвычайно мощным сигналом о продолжении последовательной поддержки Украины Соединенными Штатами.

По словам руководителя оборонного ведомства, США является главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях: политическом, военном и экономическом.

Он назвал всестороннюю помощь США определяющим фактором восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит министра обороны США в Киев - мощный сигнал со стороны Вашингтона о продолжении поддержки Украины, - Полторак

"Сегодня, 22 августа, во время брифинга спикера Министерства обороны Украины сообщили о прибытии в Украину делегации Соединенных Штатов Америки во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттис для участия в торжествах по случаю 26-й годовщины Независимости Украины. Дополнительно информируем, что делегация США будет находиться в Украине в период 23-24 августа 2017 года", - отметили в пресс-службе Минобороны..
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, 22 августа, прибыл с не объявленным заранее визитом в Багдад для переговоров с иракским руководством о дальнейших действиях в борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ). Мэттис встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, другими высокопоставленными иракскими представителями, а также с президентом иракского Курдистана Масудом Барзани
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Міністр оборони США Джим Маттіс 22 серпня прибув до Іраку з неоголошеним заздалегідь візитом. Це відбувається в час, коли іракські сили намагаються перебрати контроль над містом Тал-Афар, одним із останніх, захоплених екстремістським угрупованням «Ісламська держава».
Два дні тому сили безпеки Іраку, підтримані США, розпочали свій наступ на населений пункт, розташований приблизно за 80 кілометрів від Мосула та за 150 кілометрів від сирійського кордону.
Найбільше місто на півночі Іраку, Мосул, було звільнене в липні після дев'ятимісячної битви проти бойовиків. Це знаменувало найбільшу поразку екстремістської групи від часу її успіхів на півночі Іраку влітку 2014 року.
24 серпня на міністра оборони США Джима Маттіса чекають у Києві.( РС)
 показать весь комментарий
Ответить
 
а москалям- смажитися у пекли, а на- "щастить", най навіть надію не мають, прокляття на їх рід , на їх дім ,до сьомого коліна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не@уй шастать москалям,вообще то.Якщо бути до кінця точним.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что спецы на Цензоре думают?Правильно,что его Порох пригласил,что тот приехал?яМожет дадут совет,как ему вести переговоры ,что говорить,?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ловец сурковДелегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Украину, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6029

Волкер: А сверху вот так соли насыпать.

Из Минска пришло сообщение о том, что спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с военным преступником Сурковым, холуем военного преступника Путина. Предыстория этой встречи оказалась более интересной, чем сама встреча. Как мы помним, инициатором именно такого формата переговоров был Волкер и предложил встретиться с полномочным представителем Путина в Вене. Надо заметить, что это - нормальный и стандартный формат переговоров, формально - без галстуков и в городе, традиционно используемом для этих целей. Обычно выбирают Вену или Женеву. В этот раз была выбрана Вена, ибо россияне чувствуют себя в Австрии как у себя дома, поскольку там скуплена масса недвижимости российскими чиновниками, успешно грабящими бюджет. То есть, предложение было вполне адекватное и приемлемое.
Но Россия, как всегда, «набычилась» и предложила провести переговоры в оккупированном и разваленном Кёнигсберге, ныне имеющим название Калининград. То есть, ответ был таким, как будто Волкер предложил встретиться в Сиэтле или Чикаго. В конце концов, сошлись на Минске. Сурков решил, что там его хоть не арестуют за военные преступления или не отловят земляки, вынужденные выехать из Ичкерии. В общем, как хорошо заметили коллеги, вместо венского кофе, Сурков решил поесть минских драников.
Итоги встречи были прокомментированы самим Сурковым и даже более содержательно, чем того можно было ожидать. В самом деле, Волкер имеет вполне определенные полномочия и они больше касаются епархии Пентагона, чем Госдепа. А раз так, то особых комментариев быть не может по определению, ибо круг вопросов тоже был, в основном, военного характера.
Скорее всего, формат переговоров был не столько в ключе диалога, сколько в режиме двух аккуратных монологов. Наверняка Сурков что-то рассказал о сферах влияния, о разделе мира и прочих вещах, о которых более красочно писал Жюль Верн. Кроме того, он просто обязан был намекнуть об Искандерах и Тополях. В общем, подобные речи, но в исполнении Володи Путина, Анжела Меркель выслушала и долго не выходила из дамской комнаты. В таких случаях говорят, что барышня пошла припудрить носик, но Анжела там ничего не пудрила, а когда, наконец вышла, то аккуратно подбирая слова заявила о том, что друг Владимир пребывает в параллельной реальности и гонит такую чушь, которая сравнима с детскими рассказами про «черную руку» или «гроб на семи колесиках».
Но дело в том, что Волкер - не тот человек, который предоставляет хоть сурковым, хоть шнурковым - свободные уши. Скорее всего, он культурно и честно ставил в известность российского оппонента о том, что время игры в «чапаева» подошло к концу и теперь «минский процесс» будет развиваться в другом ключе и что это самое развитие ситуации начнется прямо через несколько дней.
Тут важно отметить фон, на котором все происходило. Министр обороны Мэттис, в преддверие своего визита в Киев, дал интервью, в котором заявил о том, что Штаты понимают проблемы Украины и готовы ей помочь на пути выстраивания демократического общества, особенно, в период нарушения Россией территориальной целостности. То есть, глава Пентагона расставил все по своим местам, и сделал это без помпы или театральных фокусов.
В это же время, некто Лавров, более известный в кругах дипломатов как Унылая лошадь, заявил примерно следующее: «Вот это все, которое они делают, это все для того, чтобы дискредитировать и принести цветную революцию». Короче говоря, он таким образом выразил свое возмущение тем, что в ответ на высылку американских дипломатов, Штаты временно приостановили выдачу россиянам виз и заявили, что когда возобновят, то делать это будут исключительно в Москве и теперь со всей федерации надо будет ехать не в консульства, а в столицу и потому очередь растянется от полугода до года.
Но и это еще не все. Некоторое время назад Лукашенко точно так же поигрался с американскими дипломатами, после чего граждане Беларуси были вынуждены ехать за визами в Москву. Теперь им предписано обращаться в посольства США в Литве, Польше и Украине.
Дипломаты умеют намекать очень тонко и элегантно. В данном случае, намек был таков: «Если будете снова играться с нашими дипломатами, то за визами всем россиянам будет предписано ехать только в Киев». А уж пустит Украина россиян к себе или нет - вопрос не к Вашингтону. Да и по многим россиянам давно плачет украинский цугундер.
Вот в такой обстановке и прошли переговоры. Концовка их была так же выполнена в хорошем дипломатическом стиле. Главное достижение трехчасовой беседы - классика жанра. Стороны договорились продолжать консультации. На человеческий язык это переводится так: ни до чего не договорились и даже не поняли, о чем вообще можно договариваться.
В общем, Волкер вернулся в Киев, где присоединится к делегации главы Пентагона. Тут будут более продуктивные и значительные переговоры, но к сожалению, большая их часть будет под грифом «секретно». С другой стороны, в кратчайшее время эти результаты будут читаться в сводках с линии фронта. Ждать осталось недолго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Министр обороны США принимает участие на параде в дружественной Украине в то время, пока москальские подонки убивают украинцев по указу ублюдков из кремля. Это не могло закончиться иначе, вонючая орда, все твое существование, паРаша, все вело к тому, что подняв свой паганый хвост на Украину ты смерть свою найдешь, взявшие меч мечом и погибнут, сбываются эти библейские слова, второй раз в истории после Хазарии в наших местах сбываются.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Украину, - Минобороны
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти