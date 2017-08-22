 Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Украину, - Минобороны

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Украину прибыла делегация США во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, которая примет участие в торжествах по случаю 26-й годовщины независимости Украины", - сообщил он.
Праута напомнил, что министр обороны Украины Степан Полторак назвал этот визит чрезвычайно мощным сигналом о продолжении последовательной поддержки Украины Соединенными Штатами.
По словам руководителя оборонного ведомства, США является главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях: политическом, военном и экономическом.
Он назвал всестороннюю помощь США определяющим фактором восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
"Сегодня, 22 августа, во время брифинга спикера Министерства обороны Украины сообщили о прибытии в Украину делегации Соединенных Штатов Америки во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттис для участия в торжествах по случаю 26-й годовщины Независимости Украины. Дополнительно информируем, что делегация США будет находиться в Украине в период 23-24 августа 2017 года", - отметили в пресс-службе Минобороны..
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Два дні тому сили безпеки Іраку, підтримані США, розпочали свій наступ на населений пункт, розташований приблизно за 80 кілометрів від Мосула та за 150 кілометрів від сирійського кордону.
Найбільше місто на півночі Іраку, Мосул, було звільнене в липні після дев'ятимісячної битви проти бойовиків. Це знаменувало найбільшу поразку екстремістської групи від часу її успіхів на півночі Іраку влітку 2014 року.
24 серпня на міністра оборони США Джима Маттіса чекають у Києві.( РС)
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А москалям нехай щастить!
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Волкер: А сверху вот так соли насыпать.
Из Минска пришло сообщение о том, что спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с военным преступником Сурковым, холуем военного преступника Путина. Предыстория этой встречи оказалась более интересной, чем сама встреча. Как мы помним, инициатором именно такого формата переговоров был Волкер и предложил встретиться с полномочным представителем Путина в Вене. Надо заметить, что это - нормальный и стандартный формат переговоров, формально - без галстуков и в городе, традиционно используемом для этих целей. Обычно выбирают Вену или Женеву. В этот раз была выбрана Вена, ибо россияне чувствуют себя в Австрии как у себя дома, поскольку там скуплена масса недвижимости российскими чиновниками, успешно грабящими бюджет. То есть, предложение было вполне адекватное и приемлемое.
Но Россия, как всегда, «набычилась» и предложила провести переговоры в оккупированном и разваленном Кёнигсберге, ныне имеющим название Калининград. То есть, ответ был таким, как будто Волкер предложил встретиться в Сиэтле или Чикаго. В конце концов, сошлись на Минске. Сурков решил, что там его хоть не арестуют за военные преступления или не отловят земляки, вынужденные выехать из Ичкерии. В общем, как хорошо заметили коллеги, вместо венского кофе, Сурков решил поесть минских драников.
Итоги встречи были прокомментированы самим Сурковым и даже более содержательно, чем того можно было ожидать. В самом деле, Волкер имеет вполне определенные полномочия и они больше касаются епархии Пентагона, чем Госдепа. А раз так, то особых комментариев быть не может по определению, ибо круг вопросов тоже был, в основном, военного характера.
Скорее всего, формат переговоров был не столько в ключе диалога, сколько в режиме двух аккуратных монологов. Наверняка Сурков что-то рассказал о сферах влияния, о разделе мира и прочих вещах, о которых более красочно писал Жюль Верн. Кроме того, он просто обязан был намекнуть об Искандерах и Тополях. В общем, подобные речи, но в исполнении Володи Путина, Анжела Меркель выслушала и долго не выходила из дамской комнаты. В таких случаях говорят, что барышня пошла припудрить носик, но Анжела там ничего не пудрила, а когда, наконец вышла, то аккуратно подбирая слова заявила о том, что друг Владимир пребывает в параллельной реальности и гонит такую чушь, которая сравнима с детскими рассказами про «черную руку» или «гроб на семи колесиках».
Но дело в том, что Волкер - не тот человек, который предоставляет хоть сурковым, хоть шнурковым - свободные уши. Скорее всего, он культурно и честно ставил в известность российского оппонента о том, что время игры в «чапаева» подошло к концу и теперь «минский процесс» будет развиваться в другом ключе и что это самое развитие ситуации начнется прямо через несколько дней.
Тут важно отметить фон, на котором все происходило. Министр обороны Мэттис, в преддверие своего визита в Киев, дал интервью, в котором заявил о том, что Штаты понимают проблемы Украины и готовы ей помочь на пути выстраивания демократического общества, особенно, в период нарушения Россией территориальной целостности. То есть, глава Пентагона расставил все по своим местам, и сделал это без помпы или театральных фокусов.
В это же время, некто Лавров, более известный в кругах дипломатов как Унылая лошадь, заявил примерно следующее: «Вот это все, которое они делают, это все для того, чтобы дискредитировать и принести цветную революцию». Короче говоря, он таким образом выразил свое возмущение тем, что в ответ на высылку американских дипломатов, Штаты временно приостановили выдачу россиянам виз и заявили, что когда возобновят, то делать это будут исключительно в Москве и теперь со всей федерации надо будет ехать не в консульства, а в столицу и потому очередь растянется от полугода до года.
Но и это еще не все. Некоторое время назад Лукашенко точно так же поигрался с американскими дипломатами, после чего граждане Беларуси были вынуждены ехать за визами в Москву. Теперь им предписано обращаться в посольства США в Литве, Польше и Украине.
Дипломаты умеют намекать очень тонко и элегантно. В данном случае, намек был таков: «Если будете снова играться с нашими дипломатами, то за визами всем россиянам будет предписано ехать только в Киев». А уж пустит Украина россиян к себе или нет - вопрос не к Вашингтону. Да и по многим россиянам давно плачет украинский цугундер.
Вот в такой обстановке и прошли переговоры. Концовка их была так же выполнена в хорошем дипломатическом стиле. Главное достижение трехчасовой беседы - классика жанра. Стороны договорились продолжать консультации. На человеческий язык это переводится так: ни до чего не договорились и даже не поняли, о чем вообще можно договариваться.
В общем, Волкер вернулся в Киев, где присоединится к делегации главы Пентагона. Тут будут более продуктивные и значительные переговоры, но к сожалению, большая их часть будет под грифом «секретно». С другой стороны, в кратчайшее время эти результаты будут читаться в сводках с линии фронта. Ждать осталось недолго.
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