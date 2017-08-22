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Все про:налоги (2595) Швейцария (286) ГФС (3157)

 Украина и Швейцария обсудят возможные изменения в "Конвенцию об избежании двойного налогообложения", - Бамбизов

Представители Минфинансов, ГФС и Офиса крупных налогоплательщиков 24 августа отправятся в Швейцарию на переговоры с целью обсудить возможные изменения в "Конвенции об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Украиной", в частности - касательно обмена информацией.

Об этом рассказал в своем блоге на LIGA.net начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.

По его словам, нынешний вариант "Конвенции" устарел и не соответствует модельной конвенции ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и, кроме того, не предусматривает возможности предоставления Украине информации о швейцарских компаниях.

"Между тем, товарооборот со Швейцарией и по экспорту, и по импорту занимает первое место и составляет 39%, - пишет Бамбизов. - Иметь такой товарооборот и не иметь достаточно информации для контроля налогообложения - этого себе не могут позволить даже очень богатые страны".

В то же время, в 2017 году в Украине изменились критерии формирования списка стран ТЦО (с льготным налогообложением). Чтоб не попасть в него, по словам начальника Офиса, страна должна подписать с Украиной соответствующий договор, поддерживать обмен информацией в полном объеме и иметь ставку по налогу на прибыль не ниже чем -5 пунктов от украинской. Ранее в своих Интервью Бамбизов говорил о том, что Швейцария не предоставляет украинским налоговикам полной информации, а потому ее могут внести в перечень стран с льготным налогообложением, который должен быть обновлен до конца 2017 года и вступит в силу с 1 января 2018. Возможно, вероятность оказаться в таком списке и стала катализатором переговоров, предполагает Бамбизов, поскольку "пребывание в подобном списке несет в себе определенные имиджевые риски".



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