 "Зарплаты учителям со следующего года вырастут минимум на 25%", – Гройсман

Правительство собирается минимум на 25% поднять уровень заработной платы для учителей с 2018 года. Об этом 22 августа во время проверки Центра социальных служб в Киеве заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплат украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение, я считаю, в рамках 25% в 2018 году. Это то, за что мы должны бороться", - заявил он.
Напомним, в июле министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что за год зарплату учителям подняли на 50%.
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Да, нажившись от казны, впредь ее не истощали,
Если б, наконец, блюли все закон святой и строгий
И король не рвался в боги, а министры - в короли. (c)
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Це ж яким ідіотом треба бути, щоб таку маячню видумати?
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Ідіоте, хоч іноді мозок вмикай, якщо він в тебе є. Хоча, напевно нема, якщо ти на школу ображаєшся.
До речі, максимальне навантаження директора може бути не більше 9 годин на тиждень. Це будь-який ревізор в першу чергу визначає.
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Не факт, а є насправді? Уууу.... Пояснити можеш?
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осел бежал, пыхтел, старался
ведь перед носом сладкий плод,
а на его спине катался
какой-то конченный урод
мораль сей басни такова:
не будь похожим на осла
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Уууу, зрада...
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многоходовочка о Ггойсмана-Вальцмана - у одних забираем, другим добавляем. Или сначала забираем, под выборы "добавляем" ту же сумму назад.
Как это все зае...ало, вся эта синанога на крови....
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Так і тут буде, чергові 25 з нового року. Реального підвищення ніхто й не побачить, а от ціни...
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Напевно ні, а от вчителів, в яких ставка нижче сьогоднішньої мінімальної маса.
Народ, ви хоть орієнтуєтесь в розмірах вчительської зарплати, що тут на гімно сходите?
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Номер з туалетом 800 грн/добу. Борщ 30 грн/миску, пюре картофляне 12 грн/миску, котлета 25 грн/штуку, персики 40-60 грн/кг.
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Хотелось бы услышать что-то на подобие плана развития экономики от покращуноф! за счет чего планируем выбираться из кризиса и как перезапустить чахлые остатки промышленности?
что является генератором валютных доходов страны? когда прекратят давить жалкие остатки бизнеса?
ну не налог на б/у вещи нас спасет от нищеты !
Налоговики разъяснили, что такие заработки являются дополнительным доходом и грозят штрафами!!!!!!
Сдали в комиссионный магазин поношенную вещь, бытовую технику или мебель и выручили за нее деньги - заплатите налог. Такое разъяснение выдала ГФС для граждан-резидентов Украины. И добавила, что эти средства являются дополнительным доходом человека. А с него должен взыматься налог на доходы физических лиц. Налоги б/у
Неважно, сдаете ли вы надоевшую вещь, чтобы освободить место в шкафу, или пытаетесь продажей закрыть дыры в семейном бюджете - налог нужно платить!!!! В Украину вернулись комиссионные магазины «Когда принимали Налоговый кодекс, были жаркие дискуссии по этому поводу. В результате полученные таким образом деньги отнесли к категории прочие доходы. Но об этом не знают не то что простые украинцы - даже многие предприниматели», - разъяснил UBR.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Теперь ГФС напоминает, что посредник-комиссионный магазин (юридическое лицо), является налоговым агентом и должен удерживать из выплаченных человеку средств НДФЛ и военный сбор. Кроме того, обязан отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах... вся суть реформ от дибилоидов
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