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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4331) бюджетники (179) зарплата (1738) Гройсман (3309) учитель (285)

 "Зарплаты учителям со следующего года вырастут минимум на 25%", – Гройсман

деньги зарплата

Премьер пообещал рост зарплат учителям.

Правительство собирается минимум на 25% поднять уровень заработной платы для учителей с 2018 года. Об этом 22 августа во время проверки Центра социальных служб в Киеве заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплат украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение, я считаю, в рамках 25% в 2018 году. Это то, за что мы должны бороться", - заявил он.

Напомним, в июле министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что за год зарплату учителям подняли на 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня мы чтим память правоохранителей, которые погибли, защищая покой и порядок", - Гройсман
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- Если б вздора не вещали нам пророки-болтуны
Да, нажившись от казны, впредь ее не истощали,
Если б, наконец, блюли все закон святой и строгий
И король не рвался в боги, а министры - в короли. (c)
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С какой целью повышать зарплату бездельникам и хапугам? Им и так хватает. Что-то я не слышал про забастовки учителей и прокуроров.
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1983 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введено виплату 16 % надбавки до платні вчителям російської мови й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки», спрямована на посилення зросійщення.
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Та невже?? Навіть для пересічного вчителя ті добавки як копійки поряд с відкатами за підручники та "благодійні внески". А що казати за директорів та іх замів. Не кажить дурниць.
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Так і є. Та цю ситуацію треба міняти- бо наші діти змалечку ростуть у корупційному середовищі. І що з них гарне може вирости?
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Повністю з вами згоден! Маленька правка. Середовище не "корупційне" а феодальне. Гроші вимагають навіть не за процесс навчання, а за сам факт присутності дитини в школі.
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Грося работать когда-то собирается вообще? Кроме фейерверка обещаний бесконечных работать же надо
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Понятное дело, что перед выборами нужно подымать зарплаты тем людям которые их больше всех фальсифицируют.
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Логично. Простым мамам и папам учеников эти подачки для учителей ничего не дают. "Благотворительные взносы" не уменьшатся а скорее увеличатся.
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І це правда. Вчителі перейдуть на дорожчі продукти, біжутерію, тому і апетити зростуть.
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Насколько я знаю, учителя ниодин не работает на ставку. Они себе приписывают какие то дополнительные часы, какие то дополнительные уроки которых на само м деле нет и ихня зарплата выходит в 2-3 раза больше чем положено. А то что учителя принимают подарки и по $300-$500 на каждых выборах ето и говорить не стоит.
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Спасибо за поддержку! Там выше освытяне с пеной у рта доказывают что это все ложь и наклеп.
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Шановні грамотії! Підіть, спочатку, попрацюйте у школі, бажано у сільській чи в невеликому містечку, подописуйте собі годин, поприймайте собі подарунків, а потім триндіть про вчителів-хапуг!
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точно вчителі врачі це порохоботи ! і доріг нетреба будувати бо люди стають порохоботами а пенції взагалі нетроньте амія перетворилась в порохоботів ! "Зарплаты учителям со следующего года вырастут минимум на 25%", – Гройсман - Цензор.НЕТ 2246
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Саме так. Найбільше у виборчих комісіях всіх рівнів саме вчителів.
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"В следующем году я буду обещать на 25% больше", - Гройсман
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А директорам шкіл, що за своє місце дають по 50 тисяч хабаря, теж?
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В першу чергу. Іноді директора мають 48 годин на тиждень. "Мелочь, а приятно!"
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Чим ж тебе, убогий, так школа образила? Ти не жартуй з цим, звернись до лікарів. Хоча, їх ти також, напевно, ненавидиш.
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О! Освітянська спільнота хабарників-муділ підтягнулася. Вітаю з підвищенням зарплатні!
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Ну, до таких "муділ" як ти, нам ще дуже далеко, придурку.
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Хе-хе... Приємно мати справу з ідіотами. Завжд знаєшь що від них очікувати.
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"Іноді директора мають 48 годин на тиждень."(с)
Це ж яким ідіотом треба бути, щоб таку маячню видумати?
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Це не видумка і не навіть не факт. Так воно і є насправді. На паперах для отримання грошей. А хто там ті уроки проводить і чи взагалі ті часи були - "Не ваше дело!"
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Придурку, ти розділи 48 на 5, для початку, і визнач скільки уроків він має щодня. Вмієш то зробити? І без калькулятора? Як що ні, то скажу тобі. Це 4 дні по десять уроків, а один лише 8. Або 4 дні по 12 уроків, або три по 16.
Ідіоте, хоч іноді мозок вмикай, якщо він в тебе є. Хоча, напевно нема, якщо ти на школу ображаєшся.
До речі, максимальне навантаження директора може бути не більше 9 годин на тиждень. Це будь-який ревізор в першу чергу визначає.
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Ви чудово розумієте як вона на паперах і як насправді. Не треба розігрувати недефлоровану панянку. Я що до морального боку, то після заяви відповідального працівника Святошинського управління освіти про відсутність на районі учбових закладів де мої діти мають право вчитися безкоштовно - будь-які розмови про моральність та єтику з боку освітят вважаю недоречними.
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До речі: "Це не видумка і не навіть не факт. Так воно і є насправді." (с).
Не факт, а є насправді? Уууу.... Пояснити можеш?
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Навіть нічого не доказуй,це з опери,чув дзвін,та не знаю де він,якими недалекими людьми треба бути,щоб вигадати таку нісенітницю,особливо про години
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Власть начинает компанию по подкупу самых бедных и лоховатых граждан чтобы потом на выборах рассказыватькак они все время об этом заботились!! Сначала всех опустить в 5-7 раз а потом кинуть подачки и ПИАР!!
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Учителям не надо!!!!! Депутатам и министрам повысьте!!!!!! да не на жалкие 25% а минимум на 80%!!
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морковка и осел

осел бежал, пыхтел, старался
ведь перед носом сладкий плод,
а на его спине катался
какой-то конченный урод

мораль сей басни такова:
не будь похожим на осла
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Крім бідних знедолених вчителів всі інші верстви населення вже благоденствують?
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І взагалі, школи закрити, а вчителів розстріляти. От тоді люмпен зрадіє...
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Навіщо вбивати? Хай йдуть в турецькі готелі аніматорами працювати.
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Правильно! От люмпенам тоді добре стане. Ти, напевно, від щастя тоді аж впісяєшся?
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Не знаю як я , але переважна більшисть українськіх дітей отримає доступ до знань.
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А це найстрашніше, бо всі його обіцянки і віртуальні підвищення чомусь завжди супроводжується стрімким зростанням цін.
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ну Гнойсман же обещает поднимать зарплаты и пенсии а не обеспечивать покупную возможность гривны. Кроме того Гнойсман уже наипал всех, когда говорил, что цены на газ осенью подыматься не будут и тут с 1 сентября будет очередное повышение цены на газ на 7% пока для предприятий. Стоит ли говорить, что на ети же 7% предприятия подымут цены на свои товары....
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В министерстве юстиции 8 человек получили премию за месяц 23 миллиона гривен .А один казёл из этих 8 ублюдков корупционеров получил премию за месяц 7 миллионов гривен .
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Без министра юстиции тут не обошлось так как эта ублюдочная тварь ставит подпись . А потом делят . Вот тебе и корупция и корупционеры .
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Три дня назад говорил,шо с 1 сентября уже,ну то таке
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со следующего месяца зарплаты в дошкольных учреждениях Днепра сокращаются на 25% - официально.
многоходовочка о Ггойсмана-Вальцмана - у одних забираем, другим добавляем. Или сначала забираем, под выборы "добавляем" ту же сумму назад.
Как это все зае...ало, вся эта синанога на крови....
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Це не зменшуються, це з вересня дошкільникам мають їх на 30% підняти. Це ще за минулорічними обіцянками Гройсмана, до речі. Підняти мають, а грошей нема, тому така петрушка й виходить. І це не тільки в Дніпрі, це по всій Україні. Воно торік свистіло про підвищення з 1-го січня, але дошкільникам, позашкільним, ПТУ перенесли то підвищення з вересня, та про гроші в бюджеті забули.

Так і тут буде, чергові 25 з нового року. Реального підвищення ніхто й не побачить, а от ціни...
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А остальные типа не люди???остальным подумать не нужно ???остальные брать не хотят???
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А медикам , шахтерам , водителям , грузчикам , слесарям , токарям что жрать не надо ? или как сказал ублюдок Рева = украинцы слишком много жрут .?
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А ти знаєш водіїв, в яким до мінімальної доплачують, чи токарів з слюсарями?
Напевно ні, а от вчителів, в яких ставка нижче сьогоднішньої мінімальної маса.
Народ, ви хоть орієнтуєтесь в розмірах вчительської зарплати, що тут на гімно сходите?
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Затока, наші дні, наші громадяни для наших громадян.
Номер з туалетом 800 грн/добу. Борщ 30 грн/миску, пюре картофляне 12 грн/миску, котлета 25 грн/штуку, персики 40-60 грн/кг.
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непрекращающийся словесный понос от мародеров! сплошные обещания и больше ничего!!!

Хотелось бы услышать что-то на подобие плана развития экономики от покращуноф! за счет чего планируем выбираться из кризиса и как перезапустить чахлые остатки промышленности?
что является генератором валютных доходов страны? когда прекратят давить жалкие остатки бизнеса?

ну не налог на б/у вещи нас спасет от нищеты !

Налоговики разъяснили, что такие заработки являются дополнительным доходом и грозят штрафами!!!!!!
Сдали в комиссионный магазин поношенную вещь, бытовую технику или мебель и выручили за нее деньги - заплатите налог. Такое разъяснение выдала ГФС для граждан-резидентов Украины. И добавила, что эти средства являются дополнительным доходом человека. А с него должен взыматься налог на доходы физических лиц. Налоги б/у
Неважно, сдаете ли вы надоевшую вещь, чтобы освободить место в шкафу, или пытаетесь продажей закрыть дыры в семейном бюджете - налог нужно платить!!!! В Украину вернулись комиссионные магазины «Когда принимали Налоговый кодекс, были жаркие дискуссии по этому поводу. В результате полученные таким образом деньги отнесли к категории прочие доходы. Но об этом не знают не то что простые украинцы - даже многие предприниматели», - разъяснил UBR.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Теперь ГФС напоминает, что посредник-комиссионный магазин (юридическое лицо), является налоговым агентом и должен удерживать из выплаченных человеку средств НДФЛ и военный сбор. Кроме того, обязан отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах... вся суть реформ от дибилоидов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Зарплаты учителям со следующего года вырастут минимум на 25%", – Гройсман
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