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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:КНДР (291) ракеты (576) Климкин (1379)

 Мировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин

Украина не замешана в разработке ракетной программы КНДР. Климкин призвал мировое сообщество совместно расследовать проблему и выяснить, кто на самом деле стоит за возможной передачей КНДР ракетных технологий.

Технические руководства по созданию баллистических ракет в Украине охраняются предельно тщательно, и любые попытки выкрасть их, передать другой стороне или перенести "в голове" отдельного специалиста практически невозможны. Об этом в говорится в заявлении министра иностранных дел Павла Климкина, которое опубликовало американское издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

14 августа 2017 года NYT со ссылкой на предположения ракетного эксперта Майка Эллемана опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

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"Меня встревожили предложения в вашей статье о том, что Украина может поставлять ракетные технологии в Северную Корею. В статье говорится, что КНДР использует двигатель РД-250, затем подтверждается, что РД-250 был разработан в России, а затем перепрыгивается к тому, что это связано с утечкой технологии из Украины. Однако никаких доказательств в поддержку таких претензий не было предоставлено", - говорится в заявлении главы МИД.

Климкин отметил, что как министр иностранных дел Украины и аэрофизик, он может заверить - Украина не замешана в разработке ракетной программы Северной Кореи.

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"Производственные линии для создания этих типов ракет в Украине были сняты с эксплуатации в 1992 году. Такие знания не могут переноситься в головах отдельных ученых-изгоев, так как инструкции (информация и схемы по ракетным технологиям, - ред.) являются частью комплексных руководств, которые находятся в высоконадежных местах под охраной наших сил безопасности. Преступникам получить к ним доступ практически невозможно, также никакие усилия (по получению материалов. - Ред.) не останутся незамеченными властями", - пояснил министр.

При этом Климкин усомнился в том, что Пхеньян мог добиться нынешнего прогресса по своей ракетной программе без посторонней помощи.

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"Мировое сообщество должно теперь совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет за это ответственность", - резюмировал он.

Напомним, 14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами. В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.

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Україна має бути ініціатором такого розслідування !!!)))
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Де це зробити? Для цього і було створено ООН- та право вето рашки там ще ніхто не відміняв!
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Его Черномырдин не кусал ?не?
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Там і так все зрозуміло - уші ботоксні стирчать і воняють гівном і газом ....
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скоро почуємо від каців, "такоє расслєдованіє пратіварєчіт інтєрєсам расіі"
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Они обязательно проведут свое альтернативное, по результатам которого всем, как с Боингом, станет понятно, на ком шапка горит.
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я уже знаю!!! сначала это был совок, потом рашка. тоже мне - неожиданность!
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Порфірій Іванов замолоду був дуже сильний і міг встояти проти кількох супротивників. Тому, якщо в селі щось пропадало і не могли знайти, то збиралися троє або п'ятеро дядьків і йшли товкти пику Порфірію. Така вже в нього була репутація. Як правило, там же знаходилась і загублена річ.

В цьому випадку теж зарані відомо, чий писок визирне з Кремля в результаті розслідування.
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Чупокабра! Определенно, Пашинский!
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А Климкин уверен, что все следы зачищены?
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То твоє хУЙЛО таки прокололося з цими ракетами, москалику?
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не уверен - поэтому и хочет вывести кацапстан на чистую воду пока кацапня все не зачистила
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Везде то уши раиси ТОРЧАТ и НИКТО не сомневается!!! Везде гибридно УГРОЗУ всему миру выращивает
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Украинские СМИ и официальные украинские власти

молчаливо обошли своим вниманием беспрецедентное происшествие в Одесском СИЗО, где убийца-рецидивист убил и расчленил работницу СИЗО.И дело даже не в том, что убитая носила уже символичную фамилию П О Р О Ш Е Н К О.
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А еще разок? А в комментах к другим новостям? СлабО?
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И КАКОЕ отношение это имеет к Ядерной программе КНДР?
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Украинские СМИ и официальные украинские власти

молчаливо обошли своим вниманием беспрецедентное происшествие в Одесском СИЗО, где убийца-рецидивист убил и расчленил работницу СИЗО.И дело даже не в том, что убитая носила уже символичную фамилию П О Р О Ш Е Н К О.
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Афиеннннейше важная и интереснейшая новость!!!!!!!!!!!!
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И что даст это расследование?

Было уже одно недавно:
Мировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин - Цензор.НЕТ 5469
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Дасть ще одну спробу створити орган для цього розслідування.
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если виновата рашка, то ничего
если Украина, то могут наказать
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А NYT трохи виправили неприємну для себе ситуацію публікацією цих слів Клімкіна- хоч щось.
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Да не пыжтесь...... Я вам скажу....... Р ...С....Ф...С.....Р. Что такого нет? А ну да. Ну тогда ненужные буквы уберите.
Ах да. И ПВО. ПВО ыновское проверьте, проверьте. Не реально проверьте.
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Как маленький.
Кто вето наложит, тот и заинтересован.
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шо там расследовать? русские с китайцами!)..прям как с mh17 все не разродятся)))
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да со времен Древнего Рима известно главное правило любого расследования... "ищи того, кому выгодно", а в данном случае его и искать нужды нет, оно уже давно как бельмо в глазу всему миру
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин
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