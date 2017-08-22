 Мировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин

Технические руководства по созданию баллистических ракет в Украине охраняются предельно тщательно, и любые попытки выкрасть их, передать другой стороне или перенести "в голове" отдельного специалиста практически невозможны. Об этом в говорится в заявлении министра иностранных дел Павла Климкина, которое опубликовало американское издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
14 августа 2017 года NYT со ссылкой на предположения ракетного эксперта Майка Эллемана опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.
"Меня встревожили предложения в вашей статье о том, что Украина может поставлять ракетные технологии в Северную Корею. В статье говорится, что КНДР использует двигатель РД-250, затем подтверждается, что РД-250 был разработан в России, а затем перепрыгивается к тому, что это связано с утечкой технологии из Украины. Однако никаких доказательств в поддержку таких претензий не было предоставлено", - говорится в заявлении главы МИД.
Климкин отметил, что как министр иностранных дел Украины и аэрофизик, он может заверить - Украина не замешана в разработке ракетной программы Северной Кореи.
"Производственные линии для создания этих типов ракет в Украине были сняты с эксплуатации в 1992 году. Такие знания не могут переноситься в головах отдельных ученых-изгоев, так как инструкции (информация и схемы по ракетным технологиям, - ред.) являются частью комплексных руководств, которые находятся в высоконадежных местах под охраной наших сил безопасности. Преступникам получить к ним доступ практически невозможно, также никакие усилия (по получению материалов. - Ред.) не останутся незамеченными властями", - пояснил министр.
При этом Климкин усомнился в том, что Пхеньян мог добиться нынешнего прогресса по своей ракетной программе без посторонней помощи.
"Мировое сообщество должно теперь совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет за это ответственность", - резюмировал он.
Напомним, 14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами. В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
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В цьому випадку теж зарані відомо, чий писок визирне з Кремля в результаті розслідування.
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молчаливо обошли своим вниманием беспрецедентное происшествие в Одесском СИЗО, где убийца-рецидивист убил и расчленил работницу СИЗО.И дело даже не в том, что убитая носила уже символичную фамилию П О Р О Ш Е Н К О.
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молчаливо обошли своим вниманием беспрецедентное происшествие в Одесском СИЗО, где убийца-рецидивист убил и расчленил работницу СИЗО.И дело даже не в том, что убитая носила уже символичную фамилию П О Р О Ш Е Н К О.
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Было уже одно недавно:
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Дай бог!
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если Украина, то могут наказать
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Ах да. И ПВО. ПВО ыновское проверьте, проверьте. Не реально проверьте.
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Кто вето наложит, тот и заинтересован.
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