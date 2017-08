 Мировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН проведет свое расследование о возможных поставках ракетных двигателей из Украины и РФ в КНДР

Технические руководства по созданию баллистических ракет в Украине охраняются предельно тщательно, и любые попытки выкрасть их, передать другой стороне или перенести "в голове" отдельного специалиста практически невозможны. Об этом в говорится в заявлении министра иностранных дел Павла Климкина, которое опубликовало американское издание The New York Times , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ 14 августа 2017 года NYT со ссылкой на предположения ракетного эксперта Майка Эллемана опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах."Меня встревожили предложения в вашей статье о том, что Украина может поставлять ракетные технологии в Северную Корею. В статье говорится, что КНДР использует двигатель РД-250, затем подтверждается, что РД-250 был разработан в России, а затем перепрыгивается к тому, что это связано с утечкой технологии из Украины. Однако никаких доказательств в поддержку таких претензий не было предоставлено", - говорится в заявлении главы МИД.Климкин отметил, что как министр иностранных дел Украины и аэрофизик, он может заверить - Украина не замешана в разработке ракетной программы Северной Кореи."Производственные линии для создания этих типов ракет в Украине были сняты с эксплуатации в 1992 году. Такие знания не могут переноситься в головах отдельных ученых-изгоев, так как инструкции (информация и схемы по ракетным технологиям, - ред.) являются частью комплексных руководств, которые находятся в высоконадежных местах под охраной наших сил безопасности. Преступникам получить к ним доступ практически невозможно, также никакие усилия (по получению материалов. - Ред.) не останутся незамеченными властями", - пояснил министр.При этом Климкин усомнился в том, что Пхеньян мог добиться нынешнего прогресса по своей ракетной программе без посторонней помощи."Мировое сообщество должно теперь совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет за это ответственность", - резюмировал он.Напомним, 14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком " Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею , а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами. В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.