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 Ночью террористы обстреляли Красногоровку, загорелись жилые дома, - СЦКК

красногоровка

Украинская сторона СЦКК сообщает, что ночью 22 августа НВФ ОРДО продолжили обстрел мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения сторон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улице 1-го Мая. К счастью, жители Красногоровки не пострадали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ВС Украины на провокации террористов не поддались и огонь в ответ не открывали.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Враг продолжает использовать тактику "выжженной земли" на приморском направлении, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

"Такими действиями НВФ ОРДО демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение минскими договоренностями", - сказано в сообщении.

Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Знают,что скоро уходить, стараються по максимуму нанести вред,уничтожить,разворовать,разорить.Азия...
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Доброе утро, друзья.Вторник нашей важной недели.Конечно, главное - это встреча Волкера с Сурковым.
Понятно, что первая встреча - это знакомство, обозначение позиций и тд. Сенсаций быть не может, но прогресс есть. И желание Суркова сливать ЛНР-ДНР и уходить из Украины - тоже. Просто у РФ нет другого выхода - удавка затягивается все сильнее.Это ремарка ко вчерашней новости про безвиз для РФ от США:
Про консульства. Что я имел в виду десять дней назад под "консульство США в РФ закроют". С сегодняшнего дня три консульства США в РФ будут обслуживать только граждан США, то есть, для граждан РФ они закрыты. И также есть такие слухи, что в таком положении нет смысла для США иметь три Консульства.Газпрому привет:
Первый танкер со сжиженным газом из США прибыл в Литву.Вот такие новости вторника.
Хорошего всем дня.

Олег П.
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У здания посольства США на Новинском бульваре в центре Москвы утром во вторник выстроилась очередь из желающих получить американскую визу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью террористы обстреляли Красногоровку, загорелись жилые дома, - СЦКК
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