 Ночью террористы обстреляли Красногоровку, загорелись жилые дома, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улице 1-го Мая. К счастью, жители Красногоровки не пострадали", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ВС Украины на провокации террористов не поддались и огонь в ответ не открывали.
"Такими действиями НВФ ОРДО демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение минскими договоренностями", - сказано в сообщении.
Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Понятно, что первая встреча - это знакомство, обозначение позиций и тд. Сенсаций быть не может, но прогресс есть. И желание Суркова сливать ЛНР-ДНР и уходить из Украины - тоже. Просто у РФ нет другого выхода - удавка затягивается все сильнее.Это ремарка ко вчерашней новости про безвиз для РФ от США:
Про консульства. Что я имел в виду десять дней назад под "консульство США в РФ закроют". С сегодняшнего дня три консульства США в РФ будут обслуживать только граждан США, то есть, для граждан РФ они закрыты. И также есть такие слухи, что в таком положении нет смысла для США иметь три Консульства.Газпрому привет:
Первый танкер со сжиженным газом из США прибыл в Литву.Вот такие новости вторника.
Хорошего всем дня.
Олег П.
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