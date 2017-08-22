 "Сегодня мы чтим память правоохранителей, которые погибли, защищая покой и порядок", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ , премьер-министр Владимир Гройсман напомнил украинцам о том, что сегодня страна чтит память погибших правоохранителей, которые отдали свои жизни в борьбе за порядок и покой граждан. Об этом Гройсман пишет на своей странице в Фейсбук ..

"Сегодня мы чтим память правоохранителей, которые погибли, защищая покой и порядок. Помним и благодарим тех, кто отдал жизнь, честно и преданно выполняя долг перед государством и украинским народом", - написал он.