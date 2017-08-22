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 Политика Украины
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Все про:память (903) правоохранительные органы (241) Гройсман (3309)

 "Сегодня мы чтим память правоохранителей, которые погибли, защищая покой и порядок", - Гройсман

свеча

Премьер напомнил о памятном дне.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Владимир Гройсман напомнил украинцам о том, что сегодня страна чтит память погибших правоохранителей, которые отдали свои жизни в борьбе за порядок и покой граждан. Об этом Гройсман пишет на своей странице в Фейсбук..

"Сегодня мы чтим память правоохранителей, которые погибли, защищая покой и порядок. Помним и благодарим тех, кто отдал жизнь, честно и преданно выполняя долг перед государством и украинским народом", - написал он.

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Все так. Только одни жизни кладут в борьбе с преступностью. а другие набивают карманы ее крышуя
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Тимошенко жизнь. Кравченко/Кучма/Янукович/Ющенко и пустые "украинцы" смерть.
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Не надо за всех расписываться, продавец труселей
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У нас правоохранителей где-то процентов 5-10 (в лучшем случае), остальные - это цепные псы режима, которым позволили заниматься организованной преступностью под прикрытием закона, и крышует все это дело мрази типа гройсмана и шоколадного шныря
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А у примера документ есть? Кроме базарной накладной?
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Наверное те что героически погибли в Княжичах не поделив между собой дом который сами и грабили.
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Зачетный у них привал. Для Раша-СМИ вполне проканало бы, как фото побоища с массовой гибелью невинных беркутовцев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сегодня мы чтим память правоохранителей, которые погибли, защищая покой и порядок", - Гройсман
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