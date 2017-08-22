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 Происшествия, За рубежом
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Все про:пожар (3495) Россия (71936)

 Масштабный пожар в Ростове-на-Дону: за помощью обратились 470 человек

пожар ростов

Около 470 человек, из них 76 – дети, обратились с заявлениями о помощи к властям Ростова-на-Дону (Россия), где в 21 августа сгорел жилой квартал, сообщил во вторник журналистам глава городской администрации города Виталий Кушнарев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

"По Кировскому району (пострадали - ред.) 20 многоквартирных домов, в них квартир 120, индивидуальных домов - 29, итого - 49. По Пролетарскому району многоквартирные дома отсутствуют, общее количество (пострадавших в этом районе - ред.) строений - 74", - сказал Кушнарев на заседании регионального оперативного штаба.

По его словам, в городе открыт пункт сбора гуманитарной помощи, куда принимаются взрослая и детская одежда, средства гигиены, постельное белье и другие вещи для погорельцев.

Днем 21 августа стало известно о масштабном пожаре в жилом секторе в центре Ростова-на-Дону. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о "сознательном уничтожении или повреждении имущества", правоохранители рассмотрят версию поджога.

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На поздний вечер понедельника спасатели заявили о локализации пожара, охватившего застройку площадью почти в 10 000 квадратных метров, однако погасить его еще не удалось - ситуацию осложняет плотная застройка и ветер.

Жертв в результате пожара нет. По словам губернатора, в больницы обратились 36 человек, из них трое с относительно незначительными ожогами, также пострадал один спасатель - он получил черепно-мозговую травму.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, затем его расширили на территорию всей области.
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Устали защищать зачищать Россиюшку от Зеленого Змия...
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Был в СССР щутливый лозунг - чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган!
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Туша пожарные тушенья
упало тело от изнеможенья
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))вот интересно как величать местных жителей элитного района Ростова папы - ГОВНЯРКИ
Говнярцы???Говнярчуки???ГОВЕНЦЫ???
КАСАБЫ!!! Кто из вас в курсах???...Вы же у нас еще те ГОВЕНЫЕ ихсперты))))
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Зачем Вы так? Они все там поголовно говнористократы.
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)))ГОВНЯРСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ???)))))))))
ну или ГОВНЯКЧУРСКИЯ БОЯРЕ))))
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Можно просто - каста "неприкасаемых". Ибо чревато. Попахивает, знаете ли.
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Представляю себе сочинение в ростовской школе на тему "Моя малая родина" Масштабный пожар в Ростове-на-Дону: за помощью обратились 470 человек - Цензор.НЕТ 9556
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Ну то, что Ростов горел...это понятно.

Тут иное: сидят вот такие Ванятки по всей Россеюшке в подобных халупах (как те сгоревшие), на улицах, где о асфальте только по телевизору слышали (Ростов пример) ...и гордятся Вяличаем Россеюшки, что Россеюшка грозится всем "Искандерами" и новые атомные подлодки и ракеты строит... Ну и про "укров нищебродов, которыми госдеп управляет" друг дружке рассказывают...
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Воды нет,тушить нечем,открывайте плотину на цихальской гэс
Масштабный пожар в Ростове-на-Дону: за помощью обратились 470 человек - Цензор.НЕТ 1614

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Это такое желание было тушить. Или заплатили, чтобы не тушили.
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Логично. Подожгли? Получили то, что хотели? Теперь пора заносить. А не то - уголовка и ай-яй-яй...... Масштабный пожар в Ростове-на-Дону: за помощью обратились 470 человек - Цензор.НЕТ 4514 После пожара в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о поджогеnovayagazeta.ru
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"В городе открыт пункт сбора гуманитарной помощи" - с донбаса гуманитарные танки будут забирать?
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Просто сожгли мешающих застройке - обычный русский мир .
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На паРаша ТВ погорельцы говорили, что стоимость земель в этом районе - высокая.
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Что меня поразило в репортаже про пожар - "вон там стоит оцепление, они всю ночь охраняли сгоревший квартал от мародеров" - таки да, высокодуховная россия, ничего не скажешь!
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Общее горе - объединяет. Стоят, оцепляют, огонь обжигает, дым глаза выедает - зато нет мародерства.
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Откуда в Ростове "Новая почта"? Дикари. Разве шо голубиная, да и ту, небось, пожрали
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Так ведь если послать "почтой России", то дойдет в Ростовское Ханство, теперешняя Ростовская обл.
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Это на Ростове территорию под новое кладбище готовят, будут хоронить НеЫзвестных ихтамнетов, старое уже трещит по швам от в три этажа уложенных.
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Они еще пункт приема помощи открыли... а как же помощь "дамбасу"? Это же не по скрепному получаетя.
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Так шо, теперь данбас должен страдать и недополучать из-за погорельцев?
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Хотелось бы пожалеть людей. Но... жалеть надо людей , а не нелюдей, которые поддерживают войну на Украине, в которой гибнут лучшие сыны и дочери страны.
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470 человек. Среди них один бывший президет.
Воды нет, но вы держитесь там.
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Не слабо так пердаки рванули у винторогих в Ростове....
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Видно, кто-то на цензор заходил, а в коридоре канистра с бензином стояла, а тут, как на зло Мэттис приезжает на парад и безвиз в США ввели...
Ну и
Масштабный пожар в Ростове-на-Дону: за помощью обратились 470 человек - Цензор.НЕТ 2761
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Добре, "братья", добре!
Парашники єдині в світі хто існує в бараках, сидячи на всій таблиці Манделєєва, хто горить, живучи в парі кроків від великої річки, єдині хто жере кормові сорти "хліба" і плаче що "у хахлов" дают катлєти і грєчу в дєтсадє. Зате вялічіє, НАТО навіть згадувати РП боїться, кому хочеться усцятись від сміху над скрєпами)))
"пощастило" нам з "братьями"((
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