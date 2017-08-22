 Масштабный пожар в Ростове-на-Дону: за помощью обратились 470 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
"По Кировскому району (пострадали - ред.) 20 многоквартирных домов, в них квартир 120, индивидуальных домов - 29, итого - 49. По Пролетарскому району многоквартирные дома отсутствуют, общее количество (пострадавших в этом районе - ред.) строений - 74", - сказал Кушнарев на заседании регионального оперативного штаба.
По его словам, в городе открыт пункт сбора гуманитарной помощи, куда принимаются взрослая и детская одежда, средства гигиены, постельное белье и другие вещи для погорельцев.
Днем 21 августа стало известно о масштабном пожаре в жилом секторе в центре Ростова-на-Дону. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о "сознательном уничтожении или повреждении имущества", правоохранители рассмотрят версию поджога.
На поздний вечер понедельника спасатели заявили о локализации пожара, охватившего застройку площадью почти в 10 000 квадратных метров, однако погасить его еще не удалось - ситуацию осложняет плотная застройка и ветер.
Жертв в результате пожара нет. По словам губернатора, в больницы обратились 36 человек, из них трое с относительно незначительными ожогами, также пострадал один спасатель - он получил черепно-мозговую травму.
В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, затем его расширили на территорию всей области.
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ИГИЛ???
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защищатьзачищать Россиюшку от Зеленого Змия...
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упало тело от изнеможенья
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Говнярцы???Говнярчуки???ГОВЕНЦЫ???
КАСАБЫ!!! Кто из вас в курсах???...Вы же у нас еще те ГОВЕНЫЕ ихсперты))))
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ну или ГОВНЯКЧУРСКИЯ БОЯРЕ))))
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Тут иное: сидят вот такие Ванятки по всей Россеюшке в подобных халупах (как те сгоревшие), на улицах, где о асфальте только по телевизору слышали (Ростов пример) ...и гордятся Вяличаем Россеюшки, что Россеюшка грозится всем "Искандерами" и новые атомные подлодки и ракеты строит... Ну и про "укров нищебродов, которыми госдеп управляет" друг дружке рассказывают...
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Резня в Сургуте: что рассказали очевидцы и знакомые парня с ножомРусская служба Би-би-си, Сургут21 августа 2017
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Воды нет, но вы держитесь там.
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Ну и
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Парашники єдині в світі хто існує в бараках, сидячи на всій таблиці Манделєєва, хто горить, живучи в парі кроків від великої річки, єдині хто жере кормові сорти "хліба" і плаче що "у хахлов" дают катлєти і грєчу в дєтсадє. Зате вялічіє, НАТО навіть згадувати РП боїться, кому хочеться усцятись від сміху над скрєпами)))
"пощастило" нам з "братьями"((
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