 Масштабные лесные пожары на Житомирщине, Луганщине и Днепропетровщине на общей площади 340 га локализовали, - ГСЧС

Масштабные лесные пожары на Житомирщине, Луганщине и Днепропетровщине локализованы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
"Пожар площадью около 120 га, который возник 20 августа вблизи с. Копище Олевского района Житомирской области на территории Полесского природного заповедника, был локализован вечером 21 августа. По состоянию на 7.00 открытого горения не наблюдается, осуществляется поливание отдельных очагов тления. К ликвидации пожара привлечены 43 ед. тех. и 229 человек, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8", - рассказали в ведомстве.
Также спасатели продолжают тушить пожар вблизи с. Малиновое (зона разграничения) Станично-Луганского района, который возник отдельными очагами 21 августа на площади около 150 га (из них 120 га верхового). Тушение пожара осложняется из-за порывов ветра и минирования территории. К тушению пожара привлечены 240 человек, 36 ед. пожарной и спецтехники.
Кроме того, продолжается тушение отдельных очагов возгорания хвойной подстилки и поваленных деревьев в урочище "Павлоградские пески" на Днепропетровщине. Пожар возник 21 августа двумя очагами площадью около 40 га (из них 10 га верховая) и 30 га (из них 10 верховая). Вчера вечером огонь был локализован. К тушению пожара привлечены 178 человек, 18 ед. пожарной и специальной техники, самолет АН-32П.
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