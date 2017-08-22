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 Террористы проверяют багажники автомобилей СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке

обсе

Боевики осматривают багажники автомобилей наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Горловке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"Трое вооруженных лиц на блокпосте, расположенном к югу от "ДНР" в Горловке (39 км к северо‑востоку от Донецка, - ред. ), перед тем как пропустить наблюдателей, остановили их и осмотрели багажники автомобилей СММ. На месте событий присутствовал офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК, который, однако, не вмешивался", - отметили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 755 взрывов в Донецкой и Луганской областях 18-20 августа

В Дебальцево боевик просигнализировал патрулю СММ руками, что улица закрыта и наблюдателям необходимо разворачиваться. Патруль развернулся и добрался до места назначения по другой улице.

Напомним, 17 августа террористы проверяли багажники машин ОБСЕ в на автотрассе Н15 возле комбината поселке Кременец.


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