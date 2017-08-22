 Террористы проверяют багажники автомобилей СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.
"Трое вооруженных лиц на блокпосте, расположенном к югу от "ДНР" в Горловке (39 км к северо‑востоку от Донецка, - ред. ), перед тем как пропустить наблюдателей, остановили их и осмотрели багажники автомобилей СММ. На месте событий присутствовал офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК, который, однако, не вмешивался", - отметили в пресс-службе.
В Дебальцево боевик просигнализировал патрулю СММ руками, что улица закрыта и наблюдателям необходимо разворачиваться. Патруль развернулся и добрался до места назначения по другой улице.
Напомним, 17 августа террористы проверяли багажники машин ОБСЕ в на автотрассе Н15 возле комбината поселке Кременец.
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