 У посольства РФ в Киеве активисты проведут акцию посвященную похищенным в оккупиррванном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой па организаторов акции, она пройдет в рамках информационной кампании "FIND&FREE".
На акции каждый желающий сможет написать слова поддержки родственникам пропавших людей. Эти письма будут переданы в Крым, сообщают организаторы.
После оккупации Крыма на территории полуострова участились случаиисчезновения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".
По данным организаторов, с момента захвата Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 - до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 - были найдены мертвыми, еще двое - находятся в местах лишения свободы.
Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.
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