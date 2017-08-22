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 У посольства РФ в Киеве активисты проведут акцию посвященную похищенным в оккупиррванном Крыму

эрвин

В Киеве 23 августа активисты проведут акцию "Где Эрвин?".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой па организаторов акции, она пройдет в рамках информационной кампании "FIND&FREE".

На акции каждый желающий сможет написать слова поддержки родственникам пропавших людей. Эти письма будут переданы в Крым, сообщают организаторы.

После оккупации Крыма на территории полуострова участились случаиисчезновения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

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По данным организаторов, с момента захвата Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 - до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 - были найдены мертвыми, еще двое - находятся в местах лишения свободы.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

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Акция должна быть одна. К ебеням с нашего Крыма!
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