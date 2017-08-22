 Из материалов дела НАБУ против меня исчезли страницы, на которых говорится о приобретении телефонов IPhone 7, - Поляков

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Максим Поляков, передает Цензор.НЕТ.
"Как НАБУ заметает следы или куда делись материалы дела о телефонах Полякова. Уважаемые друзья! Помните, как на всю страну НАБУ распространяло информацию о телефонах IPhone 7, которые были приобретены 22 ноября 2016 г.? В пятницу (18 августа. - Ред.), во время судебного заседания, оказалось, что из материалов сфабрикованного против меня дела НАБУ полностью исчезли страницы, на которых говорится об этих телефонах. Полтергейст... Почему так произошло? Да потому, что НАБУ хорошо известно, что на самом деле телефоны были заказаны гораздо раньше. Однако, НАБУ все время упорно кричало, что они были куплены за средства, якобы переданные агентом К. Интересно, что банкноты находились на хранении в магазине в течение 7 месяцев (!) пока представители НАБУ сами не изъяли их. Удивительно и все. Представьте, сколько раз можно было поменять банкноты на те, которые нужно НАБУ, а потом рассказывать, что именно эти средства передавались агентом и именно на них были куплены телефоны... В пятницу в очередной раз подтвердилось то, что работниками НАБУ грубо нарушается законодательство, осуществляется выборочное преследование лиц, совершаются преступления ими самими. Сейчас данный орган занимается популизмом, а не реальной борьбой с коррупцией. Сотрудники и руководство НАБУ цинично нарушают уголовный закон. Я уже упоминал о том, что происходит фальсификация дела, подделываются подписи, теперь дошли до того, что исчезают фальсифицированные материалы дела. Уважаемые друзья, коллеги! Закон - один для всех. Дело против меня начало разваливаться и это прогнозируемо. Господин Сытник за свои действия должен понести уголовную ответственность. Ведь руководство антикоррупционного органа должно быть честным перед обществом, действовать беспристрастно и последовательно. Если меня на всю страну обвиняли в покупке IPhone 7 за собственные средства, то Сытнику в открытом уголовном производстве 42016000000000930 от 4 апреля 2016 года, за вымогательство 1 млн долл. США неправомерной выгоды у чиновника, в конце концов, должны сообщить о подозрении", - заявил нардеп.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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Значит, память моя однобока.
Но зачат я был ночью, порочно,
И явился на свет не до срока.
Я рождался не в муках, не в злобе,
Девять месяцев - это не лет.
Первый срок отбывал я в утробе:
Ничего там хорошего нет.
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