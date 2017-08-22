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Все про:демократия (453) США (13264) Трамп (1351)

 США больше не будут использовать армию для построения демократий за рубежом, - Трамп

трамп

Впредь Соединенные Штаты не будут использовать свои вооруженные силы экспорта демократии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы больше не будет использовать нашу армию для построения демократий за рубежом или для восстановления других стран по нашему образцу", - сказал он в обращении к армии и нации на военной базе в штате Виргиния.

При этом он подчеркнул, что США не требуют, чтобы другие государства изменяли "свой образ жизни".

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Трамп сказал, что Соединенные Штаты при проведении своей внешней политики истратили много времени, энергии "и, главное, жизней" на то, чтобы другие страны следовали их принципам.
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для Трампа лично, это будет большой шаг в сторону нормального человека.
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А вот сейчас Трампушка заболтался, путинскую методичку процитировал
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да уж. Спалился так спалился) Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу)
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по-моему, уже давно. и не наговорил, а наделал. но не будем забегать вперед. подождем, что скажет Мюллер...
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Зараз дбайливі долоні Конгресу, Сенату й особисто пана Маккейна трішки затиснуть комусь яйця - і цей хтось дуже швидко змінить свою думку.
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да, не досидит он в президентах... Зеленый есчо.
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И это правильно достаточно заблокировать банковские счета и отключить SWIFT ... и пусть кукарекают.
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кому заблокировать? Талибану? так там до ближайшего банкомата километров 800, наверное...
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это после заявлений Трампа о возможности "политичесого соглашения" с Талибан? боюсь, банкоматы тогда появятся в каждом кишлаке. героин сдал в пункт приема - наличку получил в банкомате. цивилизация...
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Або це черговий фейк,або Донік і вправду не добуде до кінця строку.....
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О Америка решила отказаться от главенства в мире? Значит наступает эпоха перемен. Самое худшее китайское проклятье!
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По любому он своей цели уже добился Войдет в историю Только войдет не как его предшественники отцы основатели демократии а как отец разрушитель
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рашка всегда и везде по-возможности навязывала свою азиатскую диктаторскую"дерьмократию".А так как вакуума не будет то уход Америки откроет ей возможности.С такой головой Трамп пусть лучше занимается тем что умеет а не политикой
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Популистский бред от Трампа... не в первый и не в последний раз. Можно бороться с последствиями, а можно с причиной. Если на кону благополучие лидирующей по очень многому в мире страны, борьба с последствиями а не причинами будет стоить ой как дорого... непомерно дорго...
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та да. напомните ему кто-нить дату 11.09.2001.
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Мда.......🙁
Тот случай, когда лучше "жевать", чем говорить......
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Правильно. Теперь этим будет заниматься его компаньон путин.
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придурок, а кндр, иран, китай и россия - будут
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Представляю, какой радостный срач сейчас начнётся в россии . . .
Уж они-то перед экспортом своих "ценностей" силовым путём не остановятся, раз уж США объявляют политику изоляционизма. А чтобы у мира, который может дать руссам люлей, было меньше стимулов это сделать и меньше угрызений совести, экспортировать русские "ценности" будут частные военные компании типа Вагнера, а не официальные русские войска. Но результат будет тот же самый. А россия будет прикрывать тему на дипломатическом уровне (нужными вето в Совбезе ООН и т.д.).
Трамп кинул на произвол судьбы пол-планеты, оставив их сам на сам с русскими, террористами и т.д. Пол-планеты погрузится в противостояние. Как-то справятся, но по влиянию США нанесён мощный удар . . .
Нахрен ты тогда нужен со своими долларами, если за ними не будет стоять американская армия ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША больше не будут использовать армию для построения демократий за рубежом, - Трамп
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