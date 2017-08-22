 США больше не будут использовать армию для построения демократий за рубежом, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы больше не будет использовать нашу армию для построения демократий за рубежом или для восстановления других стран по нашему образцу", - сказал он в обращении к армии и нации на военной базе в штате Виргиния.
При этом он подчеркнул, что США не требуют, чтобы другие государства изменяли "свой образ жизни".
Трамп сказал, что Соединенные Штаты при проведении своей внешней политики истратили много времени, энергии "и, главное, жизней" на то, чтобы другие страны следовали их принципам.
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Тот случай, когда лучше "жевать", чем говорить......
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Уж они-то перед экспортом своих "ценностей" силовым путём не остановятся, раз уж США объявляют политику изоляционизма. А чтобы у мира, который может дать руссам люлей, было меньше стимулов это сделать и меньше угрызений совести, экспортировать русские "ценности" будут частные военные компании типа Вагнера, а не официальные русские войска. Но результат будет тот же самый. А россия будет прикрывать тему на дипломатическом уровне (нужными вето в Совбезе ООН и т.д.).
Трамп кинул на произвол судьбы пол-планеты, оставив их сам на сам с русскими, террористами и т.д. Пол-планеты погрузится в противостояние. Как-то справятся, но по влиянию США нанесён мощный удар . . .
Нахрен ты тогда нужен со своими долларами, если за ними не будет стоять американская армия ?
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