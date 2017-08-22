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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6765) Грымчак (259) переговоры (3434) Минск (1140) Донбасс (15808) Сурков (176) Волкер Курт (49)

 Грымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято

грымчак

Решение о выводе российской армии с Донбасса уже принято.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире одного из украинских каналов заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, комментируя встречу в Минске спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

"Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято - они уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они уйдут, на каких условиях и так далее", - отметил Грымчак.

Он считает, что понять, то, что происходило на встрече можно будет, когда Волкер прилетит в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обе стороны предложили свежие идеи", - Сурков о переговорах с Волкером по Донбассу

"Понять, что происходило на встрече, мы сможем, когда Волкер прилетит в Киев. Они здесь будут с министром обороны США, я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, ранее президент Украины в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься без нас не будет. Поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, который был на линии разграничения, затем объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам. Я думаю, что все будет хорошо", - добавил он.

Напомним, 21 августа встреча Волкера и Суркова в Минске продолжалась около трех часов.
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- Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню... (с)
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тогда еще деньги газпромовские не заканчивались...
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Хотілося б почути пряму мові пана Волкера з цього питання, а не якісь припущення другорядних політиків, або інсинуації суркова..
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И при том еще Грымчак много пьет- лица вообще нет .
Пора выбирать не пьющих !!!!
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Я бы в политикуме обозначила термин" лицо пьющего человека". Хотя к теме этой статьи это не относиться.
Но Цензор мог бы начать борьбу за здоровый образ жизни в нашей власти. За трезвость и спорт!!!
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"София-Мария Дугласс", а Черчилль постоянно пил... А Гитлер мяса не ел... Какой вывод можно сделать?... Что пьянство и вегетарианство не влияют на поступки человека? Так зачем тогда эти "вбросы"?! "Шоб було???"
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Алкоголь неухильно, хоча і повільно знищує кору головного мозку. Людина стає агресивною, деякі ситуації не може оцінювати адекватно і відповідним чином на них реагувати. Якщо пияцтво не шкодить на реакцію і адекватність, то навіщо забороняти пити за кермом? Стан алкогольного сп'яніння при керуванні автотранспортом призводить до численних аварій, смертей, каліцтв. А держава - не авто. Керування державою - це відповідальність за життя цілого народу. Тому пияцтво державних мужів - це страшна річ. І не потрібно оправдовувати політиків-пияків. Ніхто б не хотів летіти літаком, за штурвалом якого знаходиться пілот-п'яниця. Так само небезпечно жити в державі, керують якою голови, затуманені алкогольною чи іншими залежностями.
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есть у нас уже великий спортсмен, музыкант и мэр Киева! ))))
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За трезвость и физкультуру. Увы, но современный спорт все меньше ассоциируется со здоровьем.
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ты давай свою фотку сюда залей, посмотрим, обсудим, а потом других определяй
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так это ж 2 кореша алконавта. он и парубий, тот вообще даунятко на лице все написанно. у гордона недавно интервью давал киевский композитор, так он вообще утверждает что у парубия справка есть и он состоит на учете в дурке. хотя там и без справки на лице все написанно.
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Как выведут, тогда об этом можно будет сказать. А пока это гадания на кофейной гуще.
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А Украину не интересует на каких условиях они уйдут?
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ЭТО ЖИВОТНОЕ - ХУЙЛО ЗРЯ ПИТАЕТ НАДЕЖДУ!!! НЕ БЫТЬ ЕМУ БОЛЬШЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ!!!Все эти тезисы готовятся к выборам-2018Юрий Христензен: Цель пропагандистской кампании - обеспечить заданные параметры явки на "выборах"Кремлевская пропаганда с помощью тезиса "Царь хороший - бояре плохие" пытается отделить Путина от результатов его работы. Следующим этапом будет создание образа Путина-борца с тем, что "натворили бояре".

Уже продвигается как минимум, три тезиса:

"Бояре воруют!"
Единственный, кто может навести порядок, это Путин!

"Бояре лютуют!"
Единственный, кто может нас защитить, это Путин! (он уже разобрался и многих освободил)

"Бояре довели экономику до ручки!"
Единственный, кто может все исправить, это Путин! (с помощью Кудрина)

Пока не обсуждается тезис:

"Бояре воюют!"
Единственный, кто может остановить войну, это Путин!
-
Все эти тезисы готовятся к выборам 2018. При этом выносится за скобки, что друзья Путина стали мультимиллиардерами, террор стал государственной политикой, а экономика приобрела тотальную зависимость от стоимости углеводородов именно после прихода Путина к власти. Одновременно выпячиваются лидерские качества Путина, который якобы способен "все исправить".

Цель данной пропагандистской кампании - обеспечить заданные параметры явки на "выборах". Результаты голосования можно фальсифицировать десятком различных способов, а вот явку сложно продемонстрировать без участия избирателей. Люди должны прийти на "выборы" и за что-нибудь проголосовать. Это важное условие, для того чтобы предъявить результаты международной общественности.

-
P.S. На "прямой линии" с президентом в прошлом году поступил вопрос, не вошедший в эфир:

"Владимир Владимирович, как Вы планируете выстраивать отношения с 45-м, 46-м, 47-м и 48- президентами США?"Юрий Христензен
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беда в том, что они, кацапы, реально считают, что Хуйло МНОГО СДЕЛАЛО ДЛЯ СТРАНЫ!!!
это я не раз слышал от кацапов в Турции... Они в это верят, убиться головой об стену!!!
Россия самая мощная по потенциалу страна, в ее недрах есть ВСЕ!
и они, сосущие лапу, хвалят Хуйла! зомби-страна! слепые дебилы
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Мэттис с Волкером будут принимать капитуляцию парахи на параде в Киеве? Вопрос только на каких условиях?
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Напомнило "Гараж":
- а вы ведели тот магнитофон?
- видела!
- а вы его слышали?
- да!
- как вам не стыдно, жена Гуськова...
Вот так и здесь - зачем говорить о том, чего не знаешь, предрекать события - о результатах которых можно только догадываться...
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"сначала прилетел Волкер в Украину, который был на линии разграничения, затем объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам "

Да, а теперь приедет в Киев и детально распишет Порошенко, что он должен делать, что Рада и Кабин и какие взыскания получат за неправильное поведение и отклонение от барских указаний.
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Все ще зі США воюєш, москалик? :D
Як у вас із "безвізом"- радієте?
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Усе буде добре!"- це лишень мантра.
Інша справа-
Усе буде Україна!
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Война выгодна некоторым людям прри власти. Поэтому она будет продолжаться. Еще года 2-3 .
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Сашок . Перепрошую.на війні завжди ,у всі часи робились великі гроші.Грошима для певних людей вигідна. Почитай історію війн. Друге діло , що війна завжди стимулювала розвиток нових технологій и економіки для країни. Згадай Німеччину в 30 роки. І в Україні це зараз відбувається.Почитай економіку.
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Биография "оракула"
1991-1993 гг. - Центр научно-технического творчества молодежи, Макеевский инженерно-строительный институт, директор.
1993-1997 гг. - ООО «Грисо» и ПМП «Гранд», директор.
1997-1998 гг. - Макеевский городской Комитет СПУ, секретарь.
1998-2001 гг. - Кировский райсовет Макеевки, заместитель председателя.
2002-2005 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины.
2005-2006 гг. - Донецкая областная государственная администрация, заместитель председателя.
Ноябрь 2007 г. - декабрь 2012 г. - народный депутат Украины (6 созыв). Член Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Украины. Член фракции «Наша Украина - Народная самооборона» в Верховной Раде Украины.
Декабрь 2011 - июнь 2013 - член партии "Батькивщина".
Беспартийный. Включен в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под №102.
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,,если рашисты (они ) уйдут ,вместе с ними и многие подобные Грымчаку должны будут уйти...(временно оккупированные, )
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И еще, судя по биографии- в армии это чмо не служило.
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разве служба в армии определяет кто чмо а кто нет? ихтамнеты все служили...
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Да шо там говорить уже отлично ,Вот реаль зачем им уходить , что кто то прогоняет
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У Суркова - морда подонка. Представляю как мыл руки после встречи с ним Волкер.
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Чтобы там не говорили, но это похоже на "без меня меня женили". И даже если гипотетически русский сдрыснут с Донбасса, что мы с ним (Донбассом) будем делать? Там пролилась кровь ручьями, если не реками и население считает, что их лишили счастливой жизни в России и за это "фашисты" убили их мальчиков. В СССР все эти кладбища за ночь бы сравняли бульдозерами и пригрозили, мол, кто туда сунется - будет показывать трудовой героизм на лесоповале в Сибири. Я не хочу иметь в Украине свой Белфаст. Возможно, нужна программа, как тихонько выдавить максимум пророссийского населения в их любимую Россию. Возможно не стоит восстанавливать лет десять инфраструктуру и предприятия, тем более не выплачивать "задолжность" по пенсиям и прочим выплатам, не восстанавливать украинское гражданство (детей это не касается, им сразу все восстановить). Еще проблема - это что делать с покалеченными "ополченцами"? Я лично этих инвалидов содержать не хочу. И не дай Бог решили поменять Крым на этот разрушенный и обозленный Донбасс. Мол вы нам Крым, и забыли, а мы вам Донбасс, и играйтесь. И никакой поголовной амнистии, выборов и т.п. Только специальное управление и особый режим, лет на пять. + фильтрация. Жесткая, пусть даже с перебором.
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А дальше добрые люди отберут у тебя квартиру, а суд решит через 4 года, что подлежишь ты строгой фильтрации с перебором, потому как любишь беззаконие.
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молодец. оказывается собственную судьбу предугадываешь правильно.
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в отличие от некоторых, в США привыкли держать слово и выполнять условия соглашений. в том числе и будапештских. так что граница будет там, где признана всем Миром. по поводу рашистского населения бамбаса - чемодан-вокзал...(а, ну да) попутка-нарасеяния. покалеченных обдроченцев по-тихому прирежут на зоне, а скорее всего - пристрелят при попытке пересечения нарасеянской границы.
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Как только найдется решение, которое удовлетворит хотя-бы на 50% жителей Донбасса и остальной Украины - за пару месяцев война закончится.
Раньше только дотации Донецкой и Луганской областям составляли около 3 млрд.дол. в год.
С учетом восстановления и неработающей промышленности, нужно 10-12 млрд.
Если не восстанавливать, они расползутся по стране и будут кормиться бандитизмом.
Я уже молчу о моральной стороне дела.
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какой еще особый режим?! как воздух, необходим институт негражданства в Украине! сепаратистов, участников "референдума", боевиков - необходимо лишить гражданства. и не на 5 лет, а навсегда! гражданство нужно заслужить.
вот только сейчас уже поздно грозить лишением. законы обратной силы не имеют и даже если статус негражданина примут в Раде, это уже мало поможет.
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дружище, это настолько легко делаеться, ты себе даже не представляешь.
переводяться менты и сбу и вояки с центральной и западной Украины. и ментам с контрикам дают команду фас. вояки помогают. там такие очереди на таможне в рашку будут, сутками (а может и с курами))))) будут там жить, как на керченской переправе кацапы в конце тур сезона.
была бы полит воля. но у нас же не лидер президент, а дешовый барыга. посему будут как то договориваться
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Вчера Грымчак думал, что в Иловайской трагедии виноваты россияне - это как обвинять в аварии столб.
А сегодня он "думает", что россия уйдет из Донбасса ...
Не гавкай под руку, придурок.
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Вопрос только, с какого хера этот "столб" под названием рф вырос на украинских дорогах?
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кацапопрокацапские ыксперды зашуршали перхотью...
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как яйца присмалят все они к хуйлу на рузкую сторонку почему то бегут,там на верху Украинцев мало - 01% патриотов...
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Я думаю, что решение по Донбассу уже принято

А нам его не сообщили.
Уверены, что оно нам не понравится?
.
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Нет!
Зрада, это когда уверяли в одном а сделали другое.
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вы искренне считаете, что такому чму, как Грымчак, кто-то открыл секретную информацию??? Я думаю, что решение по Донбассу уже принято - это попытка чма пропиарится
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Бляха, я таких "квазианалитических" прогнозов могу настрочить - мало не будет. Делать какие либо выводы практически только на основании маршрута Волкера и лиц с кем он встречался, крайне неосмотрительно.
Есть старый принцип: планирование, прогноз, деййствие, корректировка планов, действие, выход на результат. Идалее по новой.
Я больше гидрометцентру поверю, чем данному аналитЕГУ.
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А я думаю, что это все пустой пиздешь, и посмотрим кто из нас прав...
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Следует добавить Путинские войска уйдут с Украины с низкого старта и без оглядки а само Х#йло сдохет мучительной смертью...
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Неужели руцкие ,после безвиза с США,так скоро сдулись ?!
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Чему радуемся?
Ну уйдут они,а вата то,останется!!!
И за кого она на выборах голосовать будет?
Они должны уйти вместе со всеми негражданами и теми,кто имеет паспорта лдныры.
Не хрен такую сволочь в Украине оставлять.
И из Крыма должны уходить вместе со всеми гражданами расеи.
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Волюнтаристичний підхід в даному питанні недоречний.
1. 1-2 роки вводиться надзвичайний стан в зоні Донбасу, який перебував в умовах військових дій.
2. Всі жителі проходять реєстрацію з відповідною профілактикою.
3. Створюється міжнародна комісія по нанесенню збитків матеріальних, моральних......
4. Покарання злочинців.
5. Програма відбудови
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грымчак: я думаю, что решение принято..
а я думаю, что не принято...
уй, палец потолок
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А нашего Барыгу уже даже не спрашивают на каких условиях будут уходит. Доцарювался.
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Эти блдские грымчакии радуются,что получат вотчину... Их понять можно,но нам то нах этот быдллостан?
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Лугандон на откуп и федерализацию отдадут тому, кто все и затеял - ахметову с частью бюджета на "восстановление"
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Грымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято - Цензор.НЕТ 9319
2010 год Верховная Рада Украины.
Сейчас уже достоверно известно, что первую шашку действительно бросил Андрей Парубий. Очевидно, что сам депутат не признается в этом ни в официальных комментариях, ни в личной беседе с журналистами. "Украинской правде" об этом сообщили очевидцы и коллеги народного депутата.
По словам одного из стоявших рядом депутатов, Грымчак присел под флаг, достал плотно завернутую в бумагу шашку из носка, снял с гранаты крышку и уже готовился ее поджечь, но потом поднял глаза в зал и почему-то передумал. По одной из версий, ему просто не удалось зажечь шашку.
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Я думаю, что решение по Донбассу уже принято.
То-есть как?! А Украина, значит, не причем? Президент не в счет, так как мне кажется, он примет любое решение нарассеи и США по Украине. Я о нас. Примем ли мы решение, если нарассея просто уведет орду? Или, все-таки, есть кой-какие претензии к оркам? И три тома списка прилагается.
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А то Вы не знаете, что "великий" ВВП в упор не видит Украину...
Украина наша страна, а США на нашей стороне. Дадут нам Джавелины, вообще будут зайчиками и котиками)))
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Надо бы подождать с догадками. Как-то неответственно гадать на кофейной гуще...
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" судимо по справах"... а слова нічого не варті. Сурков вже все зі своєї дзвінниці встиг розповісти...І що?
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Если бы не гадали по кофейной гуще, то и политологов с их прогнозами не было бы.
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Переливання з пустого в порожнє, а тут вже списи ламають шо аж Цензор розігрівся до-крас-на.)))
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Кажуть Волкер підпалив Ростов, щоб показати, як буде горіти вата.
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Я так і думав, що то його робота. Сині шльопки і пила наперевіс здали його русофобські наміри.
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этих гадалок-политиков как грязи,а вот пахать некому.Мы становимся страной шарлатанов-вопрос кто их содержит и за чей счет???
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Что-то давно небыло вестей с оккупированного украинского Крыма. Медведев заявил, что денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения. После приехал Вован и заявил, что в Севастополе "тырят и воруют" деньги РФ и все равно РФ постороит оккупированном Севастополе "русскую, российскую Мекку". Хотелось бы узнать сколько крымчан без воды доживет до конца года, сколько вынуждены будут покинуть свое жилье и быть беженцами.
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Путь в Мекку лежит через пустыню. Не все доходят - питки уж больно хочцца. То ж и с "русской, российской Меккой".
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И никто кастрюлеголовых даже не спрашивал! Вряд ли и скажут о чем договорились...
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Твое мнение, ватоголовое, очень интересно всем. Делись своими "глубокими" мыслями с нами и дальше, мозоленогий.
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Учитывая доказанный факт присутствия российских войск и техники в регионе, разрушение стрельбой заводов . фабрик. шахт, домов и т.д. россия должна выплатить контрибуцию достаточную для восстановления региона. Это солидные деньги, россия их явно не потянет, да и не хочет давать.Ей еще за крым после возврата рассчитываться.
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Лично меня такое решщение не радует поскольку если оно действительно состоится то за ним последует требование выборов в бамбасятине со всеми вытекающими последствиями и дурная идея федерализации получит жизнь
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Гримчака слухати все рівно що Надю Сявченко...Що там прийнято,що не прийнято Гримчак знає так як і я наприклад....Та в любому випадку будемо надіятися на припинення бойових дій і заморозку конфлікту...а не на якесь повернення сепаратистів до України,невідомо на яких умовах,і невідомо з якими наслідками для держави....Нам поки що досить не зовсім адекватної влади,котра замість боротьби з корупцією очолила її...А тут ще хочуть впарити нам отих даунів,котрі зрадили Україну і люто її ненавидять....Дуже "добрий" подарок буде нашому народові...Нам хватає своїх "подарків" при владі....Тільки повернення Донбасу без всяких умов і встановлення там 5 - 10 річного надзвичайного стану,що убезпечить Україну від неадекватного електорату і відповідно впливу на внутрішню і зовнішню політику, може бути прийнятне для нас....Все інше то капкан,в який нас хоче затягнути Росія і владно - олігархічна верхівка нашої держави......
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Наша Канада‏ @NashaCanada 51 мин.51 минуту назад
Крыша "Зенит-арены" протекает потому, что ее клюют бакланы.
Это единственные птицы высокого полета, которые не получили откат от подрядчика.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято
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