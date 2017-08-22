 Грымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире одного из украинских каналов заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, комментируя встречу в Минске спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.
"Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято - они уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они уйдут, на каких условиях и так далее", - отметил Грымчак.
Он считает, что понять, то, что происходило на встрече можно будет, когда Волкер прилетит в Киев.
"Понять, что происходило на встрече, мы сможем, когда Волкер прилетит в Киев. Они здесь будут с министром обороны США, я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, ранее президент Украины в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься без нас не будет. Поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, который был на линии разграничения, затем объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам. Я думаю, что все будет хорошо", - добавил он.
Напомним, 21 августа встреча Волкера и Суркова в Минске продолжалась около трех часов.
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Пора выбирать не пьющих !!!!
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Но Цензор мог бы начать борьбу за здоровый образ жизни в нашей власти. За трезвость и спорт!!!
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Уже продвигается как минимум, три тезиса:
"Бояре воруют!"
Единственный, кто может навести порядок, это Путин!
"Бояре лютуют!"
Единственный, кто может нас защитить, это Путин! (он уже разобрался и многих освободил)
"Бояре довели экономику до ручки!"
Единственный, кто может все исправить, это Путин! (с помощью Кудрина)
Пока не обсуждается тезис:
"Бояре воюют!"
Единственный, кто может остановить войну, это Путин!
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Все эти тезисы готовятся к выборам 2018. При этом выносится за скобки, что друзья Путина стали мультимиллиардерами, террор стал государственной политикой, а экономика приобрела тотальную зависимость от стоимости углеводородов именно после прихода Путина к власти. Одновременно выпячиваются лидерские качества Путина, который якобы способен "все исправить".
Цель данной пропагандистской кампании - обеспечить заданные параметры явки на "выборах". Результаты голосования можно фальсифицировать десятком различных способов, а вот явку сложно продемонстрировать без участия избирателей. Люди должны прийти на "выборы" и за что-нибудь проголосовать. Это важное условие, для того чтобы предъявить результаты международной общественности.
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P.S. На "прямой линии" с президентом в прошлом году поступил вопрос, не вошедший в эфир:
"Владимир Владимирович, как Вы планируете выстраивать отношения с 45-м, 46-м, 47-м и 48- президентами США?"Юрий Христензен
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это я не раз слышал от кацапов в Турции... Они в это верят, убиться головой об стену!!!
Россия самая мощная по потенциалу страна, в ее недрах есть ВСЕ!
и они, сосущие лапу, хвалят Хуйла! зомби-страна! слепые дебилы
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- а вы ведели тот магнитофон?
- видела!
- а вы его слышали?
- да!
- как вам не стыдно, жена Гуськова...
Вот так и здесь - зачем говорить о том, чего не знаешь, предрекать события - о результатах которых можно только догадываться...
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Да, а теперь приедет в Киев и детально распишет Порошенко, что он должен делать, что Рада и Кабин и какие взыскания получат за неправильное поведение и отклонение от барских указаний.
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Як у вас із "безвізом"- радієте?
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Інша справа-
Усе буде Україна!
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1991-1993 гг. - Центр научно-технического творчества молодежи, Макеевский инженерно-строительный институт, директор.
1993-1997 гг. - ООО «Грисо» и ПМП «Гранд», директор.
1997-1998 гг. - Макеевский городской Комитет СПУ, секретарь.
1998-2001 гг. - Кировский райсовет Макеевки, заместитель председателя.
2002-2005 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины.
2005-2006 гг. - Донецкая областная государственная администрация, заместитель председателя.
Ноябрь 2007 г. - декабрь 2012 г. - народный депутат Украины (6 созыв). Член Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Украины. Член фракции «Наша Украина - Народная самооборона» в Верховной Раде Украины.
Декабрь 2011 - июнь 2013 - член партии "Батькивщина".
Беспартийный. Включен в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под №102.
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Раньше только дотации Донецкой и Луганской областям составляли около 3 млрд.дол. в год.
С учетом восстановления и неработающей промышленности, нужно 10-12 млрд.
Если не восстанавливать, они расползутся по стране и будут кормиться бандитизмом.
Я уже молчу о моральной стороне дела.
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вот только сейчас уже поздно грозить лишением. законы обратной силы не имеют и даже если статус негражданина примут в Раде, это уже мало поможет.
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переводяться менты и сбу и вояки с центральной и западной Украины. и ментам с контрикам дают команду фас. вояки помогают. там такие очереди на таможне в рашку будут, сутками (а может и с курами))))) будут там жить, как на керченской переправе кацапы в конце тур сезона.
была бы полит воля. но у нас же не лидер президент, а дешовый барыга. посему будут как то договориваться
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А сегодня он "думает", что россия уйдет из Донбасса ...
Не гавкай под руку, придурок.
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А нам его не сообщили.
Уверены, что оно нам не понравится?
.
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Зрада, это когда уверяли в одном а сделали другое.
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Есть старый принцип: планирование, прогноз, деййствие, корректировка планов, действие, выход на результат. Идалее по новой.
Я больше гидрометцентру поверю, чем данному аналитЕГУ.
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Ну уйдут они,а вата то,останется!!!
И за кого она на выборах голосовать будет?
Они должны уйти вместе со всеми негражданами и теми,кто имеет паспорта лдныры.
Не хрен такую сволочь в Украине оставлять.
И из Крыма должны уходить вместе со всеми гражданами расеи.
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1. 1-2 роки вводиться надзвичайний стан в зоні Донбасу, який перебував в умовах військових дій.
2. Всі жителі проходять реєстрацію з відповідною профілактикою.
3. Створюється міжнародна комісія по нанесенню збитків матеріальних, моральних......
4. Покарання злочинців.
5. Програма відбудови
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а я думаю, что не принято...
уй, палец потолок
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2010 год Верховная Рада Украины.
Сейчас уже достоверно известно, что первую шашку действительно бросил Андрей Парубий. Очевидно, что сам депутат не признается в этом ни в официальных комментариях, ни в личной беседе с журналистами. "Украинской правде" об этом сообщили очевидцы и коллеги народного депутата.
По словам одного из стоявших рядом депутатов, Грымчак присел под флаг, достал плотно завернутую в бумагу шашку из носка, снял с гранаты крышку и уже готовился ее поджечь, но потом поднял глаза в зал и почему-то передумал. По одной из версий, ему просто не удалось зажечь шашку.
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То-есть как?! А Украина, значит, не причем? Президент не в счет, так как мне кажется, он примет любое решение нарассеи и США по Украине. Я о нас. Примем ли мы решение, если нарассея просто уведет орду? Или, все-таки, есть кой-какие претензии к оркам? И три тома списка прилагается.
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Украина наша страна, а США на нашей стороне. Дадут нам Джавелины, вообще будут зайчиками и котиками)))
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Крыша "Зенит-арены" протекает потому, что ее клюют бакланы.
Это единственные птицы высокого полета, которые не получили откат от подрядчика.
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