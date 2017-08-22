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Все про:Афганистан (177) США (13264) стратегия (97) Трамп (1351)

 "Американский народ устал от войны без победы", - Трамп представил новую стратегию по Афганистану

трамп

США резко изменят свою стратегию по урегулированию военного конфликта в Афганистане. Дональд Трамп пообещал сохранить присутствие американских войск в Афганистане, отступив от прежней политики невмешательства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом американский лидер заявил во время обращения к народу США в ходе визита на военную базу Форт-Мойер под Вашингтоном.

"Американский народ устал от войны без победы", - сказал Трамп, дав понять, что планирует держать войска в Афганистане в качестве оплота против насилия.

"Террористические группы не остановятся ни перед чем, чтобы совершить массовое убийство невинных мужчин, женщин и детей", - сказал он.

Говоря о том, что "стратегия США резко изменится" в Афганистане, президент США пообещал делегировать больше полномочий военным командирам, заявив, что "микроуправление из Вашингтона, в округе Колумбия, не выигрывает битвы".

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"Условия на местах, а не произвольные расписания, будут управлять нашей стратегией с этого момента", - также сказал он, подчеркнув свою осторожность в длительной операции.

Новая стратегия США в Афганистане не будет включать в себя государственное строительство.

"Мы больше не строим нацию", - сказал он. -"Мы убиваем террористов".

"Мы не можем повторить в Афганистане ошибку, которую сделали наши лидеры в Ираке", - сказал Трамп, ссылаясь на рост террористических сил в этой стране после ухода американских войск.

Ранее инсайдеры канала CBS News предполагали, что Трамп озвучит жесткое предупреждение Исламабаду вплоть до возможности внесения Пакистана в список стран-спонсоров терроризма.

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10 мая 2017 года в НАТО рассказали, что рассматривают запрос военного руководства блока об отправке еще 4000 солдат блока в Афганистан. Сейчас в Афганистане дислоцированы, по данным НАТО, около 8500 солдат США, четверть из которых являются спецназом для противостояния джихадистам. Всего в стране находятся около 13,5 тысяч военных НАТО. В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции пришла небоевая операция Альянса "Решительная поддержка".

Правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - 11,1% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 29,2% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.
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Украинский народ устал от войны ..без побед!!!и стратегии нет!
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Встаёт американский народ утром и уже уставший,так как никаких побед,особенно в Афганистане
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Вбивати терористів- це він вірно вирішив.
А от відмова від допомоги у створенні держави Афганістан- помилкове.
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Воно то так. А якщо і нам не допомагатиме будувати державу? Ось у чому питання.
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Якщо США обмежать втручання параші у внутрішні справи України, то цього більш ніж досить. Українці самі збудують свою державу.
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Нажаль, ні. Допомога нам необхідна- бо побудова держава як мінімум чималих грошей вартує.
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Из бизнесмена-шоумена Дональда Трампа на наших глазах рождается
мудрый дипломат и политик президент великой Америки...
Слава лидеру американской нации!!!
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"Американский народ устал от войны без победы", - сказал Трамп, дав понять, что планирует держать войска в Афганистане в качестве оплота против насилия.

так себе место для маленькой победоносной войны
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Нічого в нього не вийде, він не враховує релігійну складову та можливість монархії .
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Та й що, перемога в афгані може бути здобута лише шляхом знищення цілих народів або переселеням їх , лишити наприклад тільки пуштунів, а так це буде тягнутись завжди .
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ні..треба прибрати вплив кремлівський..я читав історію подій в афганістані..
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хуйло таки тоже устало без пабед...диды уже в аду плюются!
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В афганистане нужно создать несколько национально-племенных государств. А дальше только посевы мака с воздуха уничтожать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Американский народ устал от войны без победы", - Трамп представил новую стратегию по Афганистану
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