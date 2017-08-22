 "Американский народ устал от войны без победы", - Трамп представил новую стратегию по Афганистану

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом американский лидер заявил во время обращения к народу США в ходе визита на военную базу Форт-Мойер под Вашингтоном.
"Американский народ устал от войны без победы", - сказал Трамп, дав понять, что планирует держать войска в Афганистане в качестве оплота против насилия.
"Террористические группы не остановятся ни перед чем, чтобы совершить массовое убийство невинных мужчин, женщин и детей", - сказал он.
Говоря о том, что "стратегия США резко изменится" в Афганистане, президент США пообещал делегировать больше полномочий военным командирам, заявив, что "микроуправление из Вашингтона, в округе Колумбия, не выигрывает битвы".
"Условия на местах, а не произвольные расписания, будут управлять нашей стратегией с этого момента", - также сказал он, подчеркнув свою осторожность в длительной операции.
Новая стратегия США в Афганистане не будет включать в себя государственное строительство.
"Мы больше не строим нацию", - сказал он. -"Мы убиваем террористов".
"Мы не можем повторить в Афганистане ошибку, которую сделали наши лидеры в Ираке", - сказал Трамп, ссылаясь на рост террористических сил в этой стране после ухода американских войск.
Ранее инсайдеры канала CBS News предполагали, что Трамп озвучит жесткое предупреждение Исламабаду вплоть до возможности внесения Пакистана в список стран-спонсоров терроризма.
10 мая 2017 года в НАТО рассказали, что рассматривают запрос военного руководства блока об отправке еще 4000 солдат блока в Афганистан. Сейчас в Афганистане дислоцированы, по данным НАТО, около 8500 солдат США, четверть из которых являются спецназом для противостояния джихадистам. Всего в стране находятся около 13,5 тысяч военных НАТО. В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции пришла небоевая операция Альянса "Решительная поддержка".
Правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - 11,1% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 29,2% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.
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А от відмова від допомоги у створенні держави Афганістан- помилкове.
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мудрый дипломат и политик президент великой Америки...
Слава лидеру американской нации!!!
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так себе место для маленькой победоносной войны
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