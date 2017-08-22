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 Политика Украины, За рубежом
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 Международному сообществу следует продолжать дипломатическое давление на РФ, - глава Пентагона Мэттис

мэттис

Международному сообществу нужно продолжать оказывать дипломатическое давление на Россию ради принуждения ее к выполнению Минских соглашений.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Как и во многих других регионах мира, я поддерживаю дипломатические усилия, направленные на то, чтобы сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и Украиной и продолжать давить на Россию относительно минских обязательств", - сказал Мэттис.

Он добавил, что речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и беспрепятственный доступ в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ.

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Напомним, на текущей неделе Джеймс Мэттис вместе со спецпредставителем США по делам Украины Куртом Волкером посетят Киев.

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Хуйлу на дипломатию плевать, его могут пронять только экономические потери.
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Санкції на дипломатичному рівні і погоджуються.
Хоч і довго погоджуються- та ще довше знімаються.
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дипломатическое))))) ПИДОраша и ее ботаксный педофильный Задрот вова понимают только язык силы,когда уже дойдет,что эта фекальная помойка рассадник,спонсор и магнит терроризма номер один и с этой шизофреничной клоакой и ее зомбо стадом нужно поступать соответственно!!!
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Продолжать начатое - опускать ниже плинтуса рубль
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В день кацапской тряпки-триколора - Слава Украине, Смерть врагам

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шёл четвертый год немедленного прекращения огня, отвода тяжелого оружия и беспрепятственного доступа в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ.
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Дайте Украине танки, ракеты и мы будем оказывать дипломатическое давление на РФ. Где-то пальнем, где-то взорвем, где-то просто закапаем русский мир.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународному сообществу следует продолжать дипломатическое давление на РФ, - глава Пентагона Мэттис
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