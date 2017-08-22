 Международному сообществу следует продолжать дипломатическое давление на РФ, - глава Пентагона Мэттис

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Как и во многих других регионах мира, я поддерживаю дипломатические усилия, направленные на то, чтобы сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и Украиной и продолжать давить на Россию относительно минских обязательств", - сказал Мэттис.
Он добавил, что речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и беспрепятственный доступ в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ.
Напомним, на текущей неделе Джеймс Мэттис вместе со спецпредставителем США по делам Украины Куртом Волкером посетят Киев.
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Хоч і довго погоджуються- та ще довше знімаються.
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