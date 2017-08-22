 Враг 30 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины активно применяли оружие на поражение, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, основное напряжение продолжает сохраняться на донецком направлении: "В районе Авдеевской промзоны боевики с вечера и почти до полуночи, по разным направлениям, из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорным пунктам. В ответ наши бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника. Кроме того, вечером бандиты трижды из вооружения БМП и гранатометов обстреливали подступы к поселку Зайцево. А по шахте Бутовка в течение двух часов враг выпустил не менее 46 мин различных калибров".
На луганском направлении враг применял 120-миллиметровые минометы в районе Крымского и Новотошковского. Также под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали наши укрепления неподалеку от Новоалександровки и Станицы Луганской.
На приморском направлении бандиты дважды били из минометов калибром 82 миллиметра по украинским укреплениям вблизи Водяного и один раз - на подступах к Широкино.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие", - сказано в сообщении.
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Нарешті Цензор спромігся визначити хто це.
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Нарешті Цензор перестав корчити із себе Діву Марію! Слава Україні!
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